首爾旅遊｜益善洞一日遊景點美食推薦　打卡朝鮮王朝時期豪宅區

首爾一日遊怎麼玩？以韓屋和現代風格打造出獨樹一幟風格的益善洞（익선동），林立著眾多咖啡廳、餐廳和特色小店，成為遊客近年來爭相拜訪的首爾景點之一！走進益善洞，就像時光倒流般，這裡沒有大型商場的喧囂，卻總能在轉角遇見驚喜，讓人一邊感受傳統韓屋的溫度，一邊體驗首爾最流行的生活風格。



不過，首爾益善洞怎麼去？又有哪些是必訪店家呢？

首爾益善洞怎麼去？

益善洞位於首爾鐘路區，擁有建於1920年代的韓屋村，然而被指定為韓屋保護區後，不少商家紛紛入駐，使狹窄巷弄同時兼具傳統和新興的氣息，吸引國內外旅客的關注。而想要前往益善洞，最方便的方式是搭乘地鐵至「鐘路三街站」（Jongno 3-ga），從4號出口出來後，步行約3分鐘即可抵達益善洞的入口，且由於許多店家營業時間不定，建議安排下午時段逛街，並盡量避免帶太多行李。

益善洞附近景點

1. 讚揚家

1965年開業的「讚揚家」（찬양집），以鮮美湯頭、現做麵條和平價為特色，其招牌海鮮刀切麵有很多蛤蜊和淡菜，整體來說麵條Q彈有嚼勁、份量充足，湯頭更是鮮味十足。

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因此曾被多家媒體採訪，更多次入圍米芝蓮必比登推介！除了海鮮刀切麵為必點之外，讚揚家的蒸餃也很受到歡迎，是很值得一試的韓國在地平民高CP美食。

讚揚家

地址：首爾特別市鐘路區敦化門路11da街5

營業時間：10:00-21:00（週日公休）



2. 溫泉家

首爾打卡名店「溫泉家益善店」（온천집 익선），保留韓屋架構並建造水池和庭院溫泉中庭，每一個角落都超好拍！溫泉家益善店主打味噌湯底的個人火鍋，味噌豬骨湯底濃郁，而配菜和肉品也很豐富。

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不僅如此，他們的牛排定食也有很高的人氣，不過因為店家生意很好，經常需要排隊等候，所以建議大家避開尖峰時段或提前前往，以免久候多時喔。

溫泉家

地址：首爾特別市敦化門路11Na街31-8

營業時間：11:30-21:30



3. 小夏鹽田

鹽可頌必吃！由韓屋改建成的咖啡廳「小夏鹽田」，內用低消為每人一杯飲品，而菜單包括招牌鹽可頌、奶油鹽可頌、韭菜起司鹽可頌、草莓鹽麵包、玉米奶油鹽麵包、花生奶油鹽可頌等等、鹽咖啡、鹽拿鐵、美式咖啡等等。

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其中招牌鹽可頌的外皮酥脆、內裡柔軟，再加上奶油和粗鹽的比例可說是恰到好處，層次十足，吃過就難忘！

小夏鹽田

地址：首爾特別市鐘路區水標路28街21-5

營業時間：09:00-20:30



益善洞必逛店家

1. BLUE ELEPHANT

正在找墨鏡嗎？韓國時尚眼鏡品牌「BLUE ELEPHANT」，主打1970年代復古風與美式經典，以輕巧舒適、價格平價，還有款式特別適合亞洲人臉型為品牌特色，更因受到秀智、IVE Gaeul等眾多韓星的喜愛而爆紅。

益善洞的BLUE ELEPHANT款式多樣化，且人潮相較於聖水洞分店較少一些，能夠慢慢地試戴與挑選，推薦大家安排逛逛！

BLUE ELEPHANT

地址：首爾鐘路區水標路28街23-5

營業時間：週一～四 12:00-19:00；週五～日 12:00-20:00



益善洞附近景點

1. 北村韓屋村

介於景福宮、昌德宮與宗廟間的「北村韓屋村」，過去為朝鮮王朝時期高級官員、貴族所居住的豪宅區，因位在清溪川和鐘路之北方而被稱作「北村」，至今完整保存朝鮮時代的瓦房及石牆路，推薦大家有機會不妨租借韓服，在這邊拍下紀念美照。

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需注意的是，北村韓屋村仍有一般住戶居住，所以禁止任意侵入私人住宅，也切記不要喧嘩喔。

北村韓屋村

地址：首爾特別市鐘路區桂洞街37

營業時間：10:00-17:00



2. 景福宮

建於1395年的「景福宮」，為韓國最大的宮殿，在首爾的多座宮殿之中最具代表性，也幾乎是初訪首爾的人必去之景點。

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從景福宮步行前往益善洞，大約15分鐘的距離，而景福宮不僅象徵著朝鮮王朝的繁榮，也是能真實感受韓國古典之美的絕佳之處，若搭配韓服漫步其中，更有種走進韓劇的奇妙錯覺，是來首爾旅遊不可錯過的體驗！

景福宮

地址：首爾特別市鐘路區社稷路161

營業時間：09:00-18:00（週二公休）



益善洞常見問題

首爾益善洞最佳參觀時間與遊覽建議？ 由於平日人潮較少，因此建議平日前往首爾益善洞，並安排大約3至5小時的時間待在這邊，喝咖啡、逛小店及享用美食。 首爾益善洞注意事項與旅遊建議？ 由於首爾益善洞是以住宅為基礎作為發展，所以許多韓屋內有居民居住，拍照時請保持安靜，並且切勿隨意進入私人住宅區。

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【本文獲「ReadyGo」授權轉載。】