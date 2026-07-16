深圳新酒店12間推介｜人均$139起+交通便利！皇崗口岸/福田/羅湖

深圳新酒店｜週末想北上深圳快閃度假，但又住膩了老舊的商務旅館？是時候看看近兩三年全新落成的高質感新酒店了！《香港01》好食玩飛整合12間深圳新酒店推介，全部為2024至2026年全新開幕，人均只需$139起就可以住得到新淨且性價比極高的高評分住宿。 由性價比極高的平民首選，到坐擁雲端絕景、直通地鐵站的奢華五星級品牌都一應俱全。即睇下文！



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深圳新酒店【1】卓邦國際酒店（深圳東門老街萬象城店）（Zhuobang International Hotel (Shenzhen East Gate Old Street Wanda Plaza Branch)） ——2026年開業

2026年全新開業的卓邦國際酒店，坐落於地理位置優越的便利地段，鄰近地鐵站且周邊生活配套成熟，出行及搵食都非常方便，同時兼具安靜雅緻的住宿環境。作為全新落成的建築，酒店室內硬件設施齊全且新淨，客房全面配置全屋智能系統，並設有24小時自助洗衣房及健身房等現代化配套，是北上深圳集商務與休閒於一身的全新高質素住宿選擇。

卓邦國際酒店（深圳東門老街萬象城店）（Zhuobang International Hotel (Shenzhen East Gate Old Street Wanda Plaza Branch)）

房價：人均HK$205起（智選商務大床房 ）

地址：深圳羅湖區東門街道寶安南路3097號洪濤大廈3樓

交通：距深圳地鐵筍崗地鐵站，步行約1.1公里

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深圳新酒店【2】深圳東門萬象城美侖酒店（Shenzhen Luohu Dongmen Mixc Madison Hotel）——2026年開業

2026年開業的深圳東門萬象城美侖酒店，坐落於東門老街核心商圈，鬧中取靜且出行便利。客房空間寬敞並採乾濕分離設計，館內配套極為豐富，免費提供健身室、自助洗衣間、行李寄存及公共停車場（設充電車位），更配備智能機器人送餐服務、中西餐廳及收費會議設施，是一間兼顧休閒旅遊與商務出行的高性價比全新酒店。

深圳東門萬象城美侖酒店（Shenzhen Luohu Dongmen Mixc Madison Hotel ）

房價：人均HK$231起（商務大床房）

地址：深圳羅湖區寶安南路2014號振業大廈B座

交通：距深圳地鐵大劇院地鐵站，步行340米

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深圳新酒店【3】深圳福季酒店（FUJI HOTEL）——2026年開業

2026年全新開業的深圳福季酒店，坐落於皇崗口岸旁，步行即可輕鬆過關，周邊餐飲與逛街配套齊全，極為便利。客房配備全屋智能客控與舒壓記憶枕，並採用乾濕分離浴室，維持一塵不染的整潔度。酒店設有免費健身室、自助洗衣房及智能機械人服務，是北上深圳、即日來回或短期度假的極便攜高CP值之選。

深圳福季酒店（皇崗口岸店）（FUJI HOTEL）

房價：人均HK$161起（高級大床房）

地址：深圳福田區福田街道口岸社區福田南路7號皇御苑5棟A區裙樓201

交通：距深圳地鐵皇崗口岸地鐵站，步行880米

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深圳新酒店【4】鉑萊德花園酒店（Bolaide Garden hotel）——2026年開業

鉑萊德花園酒店於2026年全新開業，鄰近地鐵及公交站，交通便利，周邊圍繞眾多餐廳與商場，極具便利的生活機能。客房裝修新穎且寬敞明亮，配置小度智能客控系統、智能馬桶及小冰箱，並提供高質素的柔軟床品。館內配套設施一應俱全，設有免費健身房、自助洗衣房和免費停車場，並以極高的性價比優勢，成為兼顧預算與高品質入住體驗的全新熱門選擇。

鉑萊德花園酒店（深圳寶能中心筍崗店）（Bolaide Garden hotel(Shenzhen Baoneng center,Sungan Branch) ）

房價：人均HK$145起（鉑靜精逸大床房）

地址：深圳羅湖區筍崗街道筍西社區展藝路8號乾貨倉825棟二層整層

交通：距深圳地鐵筍崗地鐵站，步行380米

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深圳新酒店【5】深圳福田會展中心城際酒店（Intercity Hotel, Shenzhen Futian Convention & Exhibition Center）——2026年開業

2026年全新開幕的深圳福田會展中心城際酒店，坐落於福田商圈核心CBD，與福田會展中心及雙地鐵線交匯的網紅地鐵站「深圳之眼」接軌，通勤與出行極為便利。酒店設有143間客房，專為商務及展會旅客打造，客房配備豪華絲漣床墊及意大利家具，並貼心提供多功能商務包十件套。館內設有24小時自助洗衣房，並供應現做簡餐與中歐合璧自助早餐。酒店融合精準高效的德式服務基因，是商務與會展出行旅客追求高效、從容住宿的頂級新選擇。

深圳福田會展中心城際酒店（Intercity Hotel, Shenzhen Futian Convention & Exhibition Center）

房價：人均HK$357起（城際高級房-大床）

地址：深圳福田區福山社區彩田路2068號

交通：距深圳地鐵崗廈地鐵站，步行少於100米

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深圳新酒店【6】深圳福田卓悅滙亞朵酒店（Atour Hotel Shenzhen Futian Zhuoyuehui）——2026年開業

深圳福田卓悅滙亞朵酒店於2026年五月全新開幕，坐落於高層位置，享有開揚的無敵景觀，足不出戶即可飽覽福田CBD的璀璨夜景與燈光秀。館內設有一塵不染的客房與寬敞的尊享套房，配置亞朵招牌的舒適床品與護頸枕，並提供高效的智能機械人送餐服務。此外，酒店的自助早餐種類豐富且品質極高，搭配24小時在線的貼心細緻服務，是北上深圳旅遊或商務出差的全新高品質景觀酒店首選。

深圳福田卓悅滙亞朵酒店（Atour Hotel Shenzhen Futian Zhuoyuehui）

房價：人均HK$315起（高級山景大床房）

地址：深圳福田區梅林街道新興社區上梅林西橫街28號創富大廈35樓

交通：距深圳地鐵梅村地鐵站，步行390米

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深圳新酒店【7】深圳南山留仙洞地鐵站亞朵見野酒店（Atour Hotel Shenzhen Nanshan Liuxiandong Metro Station）——2025年開業

2025年開業的深圳南山留仙洞地鐵站亞朵見野酒店，步行約8分鐘即達地鐵5號線留仙洞站，鄰近萬科雲城等商圈，驅車15分鐘內可達南山科技園及世界之窗。酒店採用全新亞朵4.0設計，巧妙融合雲南傈僳族人文風情，館內設有餐廳、健身房、自助洗衣房及24小時圖書區，搭配招牌深睡床品，為商旅及休閒旅客提供極具溫度與質感的住宿選擇。

深圳南山留仙洞地鐵站亞朵見野酒店（Atour Hotel Shenzhen Nanshan Liuxiandong Metro Station）

房價：人均HK$385起（深睡高級大床房）

地址：深圳南山區西麗街道留仙大道7013號航天創新大廈一樓

交通：距深圳地鐵留仙洞地鐵站，步行550米

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深圳新酒店【8】陌上雅居酒店（Shenzhen Moshiyaju Hotel）——2025年開業

陌上雅居酒店座落於城區核心地段，步行即可達地鐵站，周邊食肆與便利店林立，地理位置旺中帶靜。酒店外觀設計簡約大方，內部裝修溫馨雅緻，且客房衞生標準極高，維持一塵不染的整潔度。房間內全面配置現代化智能客控，並引入智能馬桶與高清投影儀，為住客提供豐富的影音娛樂享受。

陌上雅居酒店（深圳羅湖東門老街店）Shenzhen Moshiyaju Hotel (Luohu Mixc Branch)

房價：人均HK$139起（舒適大床房）

地址：深圳羅湖區桂園北路6號

交通：距深圳地鐵紅嶺地鐵站，步行790米

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深圳新酒店【9】深圳南山伊敦酒店（Aden Hotel Shenzhen Nanshan）——2025年開業

2025年全新落成的深圳南山伊敦酒店，坐落於蛇口的山海勝境之中，坐擁依山環海的迷人景致。建築歷時三年精心煥新，作為品牌的旗艦力作，全店設有369間客房，並配備2,400平方米的室內外會議空間及虛擬演播廳。館內餐飲陣容強大，涵蓋雲端全日餐廳、頂樓京魯菜特色餐廳、現代江南菜中餐廳及大堂酒廊。配合戶外泳池、健身房及水療館等多元休閒設施。

深圳南山伊敦酒店（Aden Hotel Shenzhen Nanshan）

房價：人均HK$306起（商務大床房）

地址：深圳南山區蛇口龜山路8號

交通：距深圳地鐵海上世界地鐵站，步行710米

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深圳新酒店【10】深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan, Shenzhen）——2024年開業

2024年開業的深圳南山香格里拉酒店，矗立於深圳灣超級總部基地，直通地鐵站與購物中心深圳灣睿印，距深圳灣口岸僅15分鐘車程。酒店坐擁深圳灣海景與城市絕佳視野，室內以「百鳥歸巢」為設計靈感，設有272間雲端客房、4間高質素餐廳及水療健身中心，為追求頂級奢華體驗的旅客提供精緻尊貴的空中旅居享受。

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深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan, Shenzhen）

房價：人均HK$1148起（豪華城景雙床房）

地址：深圳南山區白石三道深灣滙雲中心五期J座

交通：距深圳地鐵紅樹灣南地鐵站，步行150米

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深圳新酒店【11】深圳前海華僑城艾美酒店（Le Méridien Shenzhen, Bao'an）——2024年開業

作為品牌進駐深圳的首作，深圳前海華僑城艾美酒店坐落於寶安中心區，毗鄰「灣區之光」摩天輪與濱海藝術中心。館內擁有多間時尚典雅的客房與套房，設有新食譜全日餐廳、北緯22酒廊及甜品店，並備有超過2,000平方米的宴會空間，為追求美學與品味的旅客提供奢華創新的住宿選擇。

深圳前海華僑城艾美酒店（Le Méridien Shenzhen, Bao'an）

房價：人均HK$428起（豪華雙床房）

地址：深圳寶安區新安街道海濱社區興業路1159號

交通：距深圳地鐵寶安地鐵站，步行1.2公里

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深圳新酒店【12】全季酒店（JI Hotel in Shenzhen Luohu East Gate）——2024年開業

這間全季酒店坐落於深南東路與東門路交匯處，步行即可直達東門商圈與國貿商城，周邊配套完善。客房延續品牌標誌性的簡約舒適風格，備有獨立控溫空調並設有無煙樓層。館內提供全覆蓋免費高速WiFi，大堂更貼心設有免費現磨咖啡供應區，是前往東門行街購物或商務出行的便利高性價比之選。

全季酒店（深圳羅湖東門店）（JI Hotel in Shenzhen Luohu East Gate）

房價：人均HK$225起（大床房）

地址：深圳羅湖區東門中路2110號

交通：距深圳地鐵曬布地鐵站，步行290米

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