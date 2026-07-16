高鐵5個冷知識｜日車長對空氣手指指保安全？椅頂小圓柱神秘機關

高鐵冷知識｜不同地方都有高鐵可以穿州過省，但你又有否留意過當中有不少細節被忽略了？例如在台灣的高鐵上，前方椅背頂部藏着兩個「神秘小圓柱」？日本車長為何要在月台上對著空氣手指指？內地高鐵即使買了「無座票」原來也可以有座位坐？《香港01》「好食玩飛」整合5大世界各地的高鐵冷知識，一同拆解當中迷思！



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高鐵冷知識【1】台灣高鐵椅背頂「神秘小圓柱」有什麼用？

在台灣搭高鐵的時候，你可曾留意過前方椅背頂部，竟藏着兩個「神秘小圓柱」？有網民曾在Facebook群組《爆系知識家》發文指，高鐵每個座位椅背均設有兩個小圓柱體，事主起初以為是為走廊企位乘客專設的「扶手」，但細看之下，連毫無必要的窗口位亦一應俱全，令人百思不得其解。

事主起初以為是為走廊企位乘客專設的「扶手」，但細看之下，連毫無必要的窗口位亦一應俱全，令人百思不得其解。（Facebook群組《爆系知識家》）

帖文隨即引發網民熱烈共鳴，大批乘客坦言一直將其當作掛鈎，更有人以為是防止乘客行走路過時跌倒的扶手。

大批乘客坦言一直將其當作掛鈎，更有人以為是防止乘客行走路過時跌倒的扶手。（Facebook群組《爆系知識家》）

但事實上，這些小圓柱並非為乘客而設！有熟知鐵路運作的內行人現身解畫，點出高鐵列車駛達總站後，毋須大費周章將整列火車掉頭。車長及清潔人員只需踩下座椅底部的踏板，再緊握這兩個「小圓柱」順勢一推，即可輕鬆將整排座椅180度轉向，以配合下一班車的行駛方向。換言之，這個設計純粹是方便工作人員的實用機關。

高鐵冷知識【2】日本車長為何要在月台上對著空氣指指點點？

去日本搭鐵路，常會見到車長或月台職員對著空氣、訊號燈或車門指手畫腳，嘴裡還唸唸有詞，讓人覺得怪怪的，但這其實源自日本，甚至是全球多國鐵路採用的「指差確認」安全守則。

更重要的是，鐵路員工長年累月重複相同工作，大腦往往會陷入麻木的「自動導航」狀態。據日本中央勞動災害防止協會資訊，即使四周無人，但透過「眼望、手指、口誦、耳聽」這套連貫動作，能強迫工作人員的大腦集中注意力。實驗證明，單靠肉眼望容易出現盲點，但加入指差確認後，能將人為出錯率大幅壓低85%，保障全車乘客安全。

透過「眼望、手指、口誦、耳聽」這套連貫動作，能強迫工作人員的大腦集中注意力。（小紅書@Brave-Xu）

高鐵冷知識【3】內地高鐵的「G」和「D」班次編號有什麼分別？

北上用「鐵路12306」買飛，班次編號琳瑯滿目，當中最常見的就是「G」和「D」字頭，原來編號不同，卻是速度與停站數量的分水嶺！

據《北京黨員教育網》，內地鐵路班次常見的「D」和「G」字頭，其實分別代表動車及高速動車。車站廣播時，亦會直接將英文字母地道地簡讀為「動」及「高」，所以嚴格來說，「G」字頭的真身並非高鐵，而是高速動車，即表示「G」字頭的列車速度更快，停靠站點更少！

高鐵冷知識【4】內地高鐵為何沒有編號E的座位？

買內地高鐵飛，為何座位永遠無「E」？其實高鐵是複製了飛機的座位邏輯！在國際航空慣例中，A和F永遠代表「窗口位」，C和D則是「走廊位」。一般標準飛機一排有6個位（ABC-DEF），但高鐵二等座則採用「3+2」排列的5座位為一排。

為了讓乘客單看字母便懂位置，官方決定犧牲中間位的「E」，強行保留「F」來維持窗口位的標記。簡單來說，高鐵的三人座是A、B、C，兩人座是D、F。

高鐵冷知識【5】內地高鐵「無座票」≠企位？看懂神秘燈號隨時坐到尾

旺季北上搶不到劃位飛，無辦法之下唯有買「無座票」，一般人都會誤會，「無座票」等同「企位」，但其實在內地高鐵的車廂內，行李架下方隱藏了「座位資訊指示燈」的黑科技！

據《北京黨員教育網》資訊，乘客只要抬頭看一下這個指示燈，綠燈代表該座位當前及下一站均無人售出，企位乘客大可放心坐下休息；黃燈代表該座位下一站將有乘客上車，你可以暫借坐一會；若顯示紅燈，即代表座位已有人，千萬別亂坐！換言之，只要懂得看燈，其實也可以舒服坐到目的地。不過要留意，此指示燈僅「復興號」有，而且車燈狀態是隨時變化的！

若顯示紅燈，即代表座位已有人，千萬別亂坐！（小紅書@我懷念的）

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