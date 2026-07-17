皇崗親子好去處6大｜玩美攻略WonderMeet！三層樓卡丁車全日任玩

皇崗親子好去處｜還在苦惱放假該帶孩子去哪裡放風嗎？其實鄰近皇崗口岸及福田口岸的周邊區域，隱藏了許多適合全家大小放鬆的好去處。《香港01》好食玩飛為大家整理了6大皇崗口岸附近的親子景點，從巨型室內遊樂場、科學館到動物主題樂園都有，重點是交通極方便，過關後搭地鐵幾站就能直達！即睇下文！



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皇崗親子好去處【1】深圳科學館——免門票！沉浸式科學互動體驗

如果小朋友對世界充滿好奇，最喜歡問「為什麼」，帶他們來深圳科學館就最適合了！這裡是個非常佛心的免門票景點，館內設有創造展區、數學展區、科學表演台等，提供大量互動式裝置。孩子可以透過動手操作，在玩樂中學習物理、數學等科學奧妙知識，絕對是個高CP值的寓教於樂好去處。

深圳科學館

地址：深圳福田區上步中路1003號

交通：於皇崗口岸搭乘地鐵7號線至「華強北站」，轉乘1號線至「科學館站」A出口直達

門票：免費（部分項目需提前於官方微信公眾號預約）

開放時間：週三至週五10:00-17:00；週六及週日09:30-17:00（週一、週二閉館）



皇崗親子好去處【2】福田卓悅中心——雨天首選！超大波波池室內遊樂場

卓悅中心是福田區極受歡迎的大型商場，除了大人喜歡逛街外，這裡也隱藏了許多適合小朋友的驚喜！商場內進駐了多間連鎖室內兒童樂園，場內設有巨型波波池、高空滑梯、沙池及模擬超級市場，設施豐富，安全度高。逛完後還可以到商場中央的露天中央大街漫步，經常會有期間限定的卡通裝置或戶外市集，大人小孩都能玩得開心。

福田卓悅中心

地址：深圳福田區福華一路348號

交通：於皇崗口岸搭乘地鐵7號線至「福民站」，轉乘10號線至「崗廈站」B出口直達



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皇崗親子好去處【3】深圳市兒童樂園——復古好玩！人民幣$5起坐旋轉木馬小火車

如果你想帶孩子親近大自然兼盡情奔跑，這個老字號的兒童樂園絕對值得一訪！樂園雖然入園免費，但裡面有多項超便宜的遊樂設施，包括雙層旋轉木馬、小火車、海盜船等，每項只需人民幣5元左右，CP值極高！園區內還規劃了草坪區和林蔭步道，非常適合全家大小在溫暖的日子一起野餐、放電。

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深圳市兒童樂園

地址：深圳農林路71號

交通：於皇崗口岸搭乘地鐵7號線至「農林站」D1出口，步行約8分鐘抵達

門票：免費入園

開放時間：06:00-23:00（週一遊樂設施不開放）



皇崗親子好去處【4】領展中心城meland親子樂園——童話城堡！超吸睛多層立體迷宮與沉浸式角色扮演

meland親子樂園就像是商場內的童話王國，是一座主打高品質美學設計的巨型室內樂園。這裡有精緻無比的城堡造景、多層立體迷宮和超大波波池，視覺效果豐富多彩。樂園內更特別規劃了多個沉浸式模擬體驗區，提供廚房、超市及診所等場景。假日帶著小朋友來到這裡，讓孩子在夢幻空間裡攀爬、角色扮演，大人則可以去舒適的家長休息區享受愜意的放空時光。

meland親子樂園（深圳領展中心城店）

地址：深圳福田區福華一路領展中心城L1層RL1094B號商舖

交通：於皇崗口岸搭乘地鐵7號線至「福民站」，轉乘4號線至「會展中心站」B出口，商場內即達

門票： 單人票約¥98起

開放時間：週一10:00-20:00；週二至週日10:00-20:00



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皇崗親子好去處【5】深圳中心公園——城市綠洲！超大草坪野餐與免費攀爬沙池

深圳中心公園是一座呈南北走向的巨型城市公園。這裡有大片綿延的草坪、人工湖和溪流，風景優美如畫。公園內更特別規劃了兒童遊玩專區，設置了特色滑梯、攀爬網及沙池。假日帶著小帳篷和野餐墊來到這裡，讓孩子在陽光下肆意奔跑、玩沙。

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深圳中心公園

地址：深圳福田區振華西路1號

交通：於皇崗口岸搭乘地鐵7號線至「華新站」，步行約15分鐘

門票：免費



皇崗親子好去處【6】玩美攻略WonderMeet——最新的大型室內玩樂場！一票通行全日任玩

WonderMeet就像是福田區的玩樂怪獸，是一座橫跨三層樓的巨型室內遊樂場。這裡有超過100種好玩項目，包括5D飛躍劇場、真冰溜冰場及卡丁車，娛樂體驗豐富多彩。樂園內更特別採用了一票任玩制，憑手帶即可在12小時內隨意進出。假日帶著大人和小朋友來到這裡，讓孩子在冷氣房裡賽車、玩VR，大人則可以在電子街區享受電玩時光。

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玩美攻略WonderMeet

地址：深圳深南中路3018號世紀匯商場1層101室2層201室3層301室

交通：於皇崗口岸搭乘地鐵7號線至「華強北站」D1出口，商場內即達

門票：平日¥268/位；節假日¥298/位（全日任玩，手帶可自由進出）

開放時間：10:00-22:00



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