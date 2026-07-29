熊本地震｜港人遊日必知！3大防災App＋災時免密碼Wi-Fi獲取方法

熊本地震｜日本熊本昨日（28日）下午發生7.1級強烈地震，九州、四國及本州西部大部分地區都感受到震動，當局更一度發出海嘯預警，地震的破壞如Aeon Mall爆炸、熊本城石牆倒塌等，警示我們外遊前千萬要做足準備。



如果大家到日本旅遊時不幸遇上地震可以怎樣做？《香港01》「好食玩飛」為遊日港人整理酒店、機場、購物街等24個地震場景自救法、災害時免費上網服務、防災App，以及日本求助熱線等，讓大家出發前做好準備。即看下文！



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熊本地震自救｜日本氣象廳警告：未來一周或再有地震

日本九州一向都是港人熱門旅遊地之一，熊本昨日下午發生7.1級強烈地震，受影響的更包括不少旅遊必到地方。據日本共同社報道指，日本氣象廳在記者會中提到，截至28日晚上8時，已觀測到62次1級以上地震，其中包括1次7級地震和3次5級以下地震，並指出「地震活動相當活躍」。

日本氣象廳以2016年4月熊本地震為例，當時曾發生兩次連續的7級地震，提醒大家在未來一周內，特別是未來2、3日內需保持警惕，注意防範強震，所以大家如果在今星期出發到九州旅行，記得留意最新情況。

購物街人流眾多，遇上地震要保持冷靜。（資料圖片）

熊本地震自救｜「00000JAPAN」 免費Wi-Fi提供

日本不時發生地震，如果不幸遇上大型災害而網絡又失效也不用擔心！大家可以在手機Wi-Fi搜尋「00000JAPAN」，這是日本政府自「311大地震」時因災區通訊長時間中斷，促使日本建立災時公眾無線網路開放機制，讓大家有免費網絡可以及時報平安和查詢最新資訊。這個Wi-Fi不用密碼，只要連接到就可以使用，但使用時要小心，不要輸入個人隱私資料，或使用網路銀行、信用卡等相關服務，以避免資料外洩。

遇上大型災害時可搜尋免費Wi-Fi使用。（ケータイWatch網頁截圖）

熊本地震自救｜24個地震場景應急自救法

為了讓大眾了解如何應對地震等各種災害，東京都推出東京防災手册《東京防災》，當中載有24個地震場景自救法。

● 酒店／臥室：用枕頭或被子等保護頭部，避免被窗戶玻璃的碎片或垂下的照明器具等傷到，移動到桌椅或梳妝枱等不會被砸到的位置。習慣把眼鏡裝進眼鏡盒裏才去睡覺，可防止眼鏡破損。晃動停止後，穿上厚底拖鞋，打開門，確保避難通道暢通。

● 購物街：一邊向公園等安全地帶轉移，一邊注意不要被墜落物和例塌的建築物砸到。若無充足的時間逃到較為寬敞的地方，要進入抗震性較高並比較新的鋼筋水泥結構建築物中。由於購物街上人員眾多，因此恐慌擁擠是最危險的情形。當身處擁擠的場所時，要冷靜行動。

● 島嶼地地區和海岸：巨大的海嘯有時會比地震早幾分鐘到達海岸。發現海嘯時，要告知周圍的人並即前往高地。若周圍沒有高地，則要去海嘯避難所等地方避難。

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《東京防災》電子版全册網頁電子版

熊本地震自救｜預先下載3大防災App

大家出發遊日前，可下載日本防災App，如遇地震、海嘯等災害，可第一時間收到通知、政府信息，並掌握避難資料。以下3款推薦防災App均支援中文。

日本必裝防災App【1】防災情報全國避難所GUIDE

防災情報全國避難所GUIDE，包含日本政府指定全國15萬多個災害疏散避難場所和疏散地點，自動搜尋目前位置附近的避難所，並提供地圖前往路線和避難指南針。此App可記錄目前位置和最多三個區域，並發送相關地區的避難訊息和天氣資訊等各種防災訊息通知。

防災情報全國避難所GUIDE可顯示附近避難所。（防災情報全國避難所GUIDE網頁截圖）

防災情報全國避難所GUIDE下載 iOS App StoreGoogle Play 商店

日本必裝防災app【2】Safety tips

Safety tips的推播通知包括地震速報、海嘯警報與其他日本國內氣象警報等警戒資訊，提供各種實用信息，例如圖文並茂教導災害應急行動、災害應急日文對話，以及災害相關實用網站連結。

Safety tips提供地震、海嘯警戒推播通知。（Safety tips網頁截圖）

Safety tips下載 iOS App StoreGoogle Play 商店

日本必裝防災app【3】東京都防災App

這是由東京都政府推出的官方防災App，可搜尋及查看地圖上各種防災設施等的位置，並事先建立個人避難路線，可將所在地地圖下載，離線時也可查看地圖。此App會推播最新災害情報，包括避難情報、氣象情報、地震情報、海嘯情報及火山情報。

東京都防災App可離線使用已下載地圖。（東京都防災App Google Play圖片）

東京都防災App下載 iOS App StoreGoogle Play 商店

熊本地震自救｜緊急求助熱線

1. 日本警察局熱線：110

不懂日語的遊客則可致電東京警視廳英語熱線03-3501-0110



2. 消防/救護車緊急熱線：119



3. 訪日旅客諮詢熱線（提供緊急情況或自然災害時的支援及協助）

日本國內：050-3816-2787

國際長途電話：+81-50-3816-2787

＊24小時服務，可用中文、英文溝通。



4. 香港入境處「協助在外香港居民小組」24小時求助熱線：+852-1868

或發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線、以及1868微信求助熱線



5. 外交部全球領事保護與服務應急呼叫中心24小時熱線：+86-10-12308



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