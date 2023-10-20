東京女性限定酒店推介｜人均$250起/近銀座/澀谷站/1分鐘到車站

東京女性限定酒店推介2023！不論是入手最新最潮時尚品牌服飾，或是和閨蜜好友來一場吃爆之旅，東京絕對是個血拼逛街、覓食好地方。趁著日幣匯率便宜，女生們不妨盡情入手，直奔澀谷、新宿、原宿、表參道、銀座等各大購物區掃貨！《01女生》為大家整合8間性價比高的東京女性限定酒店，鄰近澀谷站、新宿站等，交通方便。即使單獨外宿或與好姐妹一同旅行，都住得安心又放心。有興趣可以順道留意東京新酒店推介、上野酒店推介、箱根溫泉酒店推介以及Agoda/Trip.com/Booking.com/Klook酒店優惠碼。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

去東京旅行，當然要去銀座買個夠本! (IG@kyoko_tojo)

東京女性限定酒店【1】澀谷東急卓越大酒店（Shibuya Excel Hotel Tokyu）

澀谷東急卓越大酒店位於市中心位置，距離羽田機場約為26分鐘，酒店鄰近澀谷隧道、東京塔、上野公園、淺草寺等人氣景點，交通十分方便。20樓為女性專用樓層，用色以粉色系為主，並提供護膚品、卸妝用品、睡袍等，非常貼心。大家有機會入住的話，不妨在「旬彩」日式料理餐廳或「A Bientot」法式餐廳用膳，一邊享受美食，一邊眺望澀谷街頭。

澀谷東急卓越大酒店（Shibuya Excel Hotel Tokyu）

房價：人均HKD$1000起（公園景高級小型雙人房）

交通方法：澀谷站步行2分鐘

地址：日本東京澀谷,1-12-2 Dougenzaka

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東京女性限定酒店【2】四谷三井花園飯店（Mitsui Garden Hotel Yotsuya）

四谷三井花園飯店鄰近四谷站，附近有Family Mart、Lawson等連鎖便利店，鄰近人氣景點有：新宿禦苑公園、東京塔、銀座等。酒店不論在設計、服務上，均以女士角度出發，令入住的女性客人感受無微不至的照顧。房間以米白色配上大地色為主，感覺乾淨整潔。房內更有加濕空氣清新機，避免因氣溫轉變而令肌膚變差。

四谷三井花園飯店（Mitsui Garden Hotel Yotsuya）

房價：人均HKD$772起（Room Economy）

交通方法：四谷站290 米

地址：日本東京新宿 Tokyo 160-0004, Shinjuku-ku, 1-24 Yoysuya

預訂：agoda

東京女性限定酒店【3】格拉斯麗新宿酒店（Hotel Gracery Shinjuku）

坐落於新宿，附近人氣景點有：新宿禦苑公園、澀谷隧道、銀座、新宿歌舞伎町、Magic Bar Tejinaya Shinjuku和機器人餐廳等。酒店設計及裝飾十分考究，除了櫃台設有薰衣草、洋甘菊、香草、柑橘香味設置外，更將14樓定為女性專用樓層。採用卡片鎖認證系統之餘，更專為女性客人提供女性限定梳洗用品。

格拉斯麗新宿酒店（Hotel Gracery Shinjuku）

房價：人均HKD$1,051起（雙人房－禁煙）

交通方法：西部新宿站步行5分鐘

地址：日本東京新宿 ,1-19-1 Kabukicho

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東京女性限定酒店【4】駒込梅茲JR東酒店（JR-EAST HOTEL METS KOMAGOME）

除了鄰近上野公園、淺草寺、東京晴空塔等人氣景點之外，最吸引的賣點是距離地鐵站只需步行1分鐘，最適合每天早出晚回歸玩足24小時的你。酒店客房設計以簡約為主，更設有自助洗衣店和洗衣服務。提供6款房型，當中包括女性專用的單人或雙人房，十分安全。

駒込梅茲JR東酒店（JR-EAST HOTEL METS KOMAGOME）

房價：人均HKD$250起（單人房）

交通方法：駒込站步行1分鐘

地址：日本東京巢鴨,2-1-39 Komagome Toshima-ku

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東京女性限定酒店【5】remm六本木酒店（remm Roppongi）

酒店靠近東京鐵塔和皇居，只需幾分鐘便能到達Tokyo midtown購物商場、東京中城和森美術館，附近亦設有便利店，相當便利。酒店15樓為女性專用樓層，部分房型更設有按摩椅，十分適合逛街後使用，舒緩酸痛位置。

remm六本木酒店（remm Roppongi）

房價：人均HKD$495起（經濟雙人房）

交通方法：六本木站 2分鐘車程

地址：日本東京六本木,Minato-ku,7-14-4 Roppongi

預訂：agoda｜trip.com

東京女性限定酒店【6】 東京芝里士滿酒店（Richmond Hotel Tokyo Shiba）

坐落在東京鐵塔、新宿御苑周邊，即使前往Jounin Temple、Anyo-in和花岳院都是十分短距離，方便遊覽。想購物的話，附近有高島屋、銀座、大丸百貨。為令女性客人更安心使用，女性專用樓層電梯採用卡片鎖認證系統，十分細心。客房內，更備有女士日用品、加濕功能的空氣清淨機等。

東京芝里士滿酒店（Richmond Hotel Tokyo Shiba）

房價：人均HKD$327起（標準雙人房）

交通方法：大門站步行3分鐘

地址：日本新橋巢鴨,Minato-ku,2-3-4 Shiba Koen

預訂：agoda｜trip.com｜klook