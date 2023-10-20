東京女性限定酒店推介｜人均$250起/近銀座/澀谷站/1分鐘到車站

撰文：米可羅
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東京女性限定酒店推介2023！不論是入手最新最潮時尚品牌服飾，或是和閨蜜好友來一場吃爆之旅，東京絕對是個血拼逛街、覓食好地方。趁著日幣匯率便宜，女生們不妨盡情入手，直奔澀谷、新宿、原宿、表參道、銀座等各大購物區掃貨！《01女生》為大家整合8間性價比高的東京女性限定酒店，鄰近澀谷站、新宿站等，交通方便。即使單獨外宿或與好姐妹一同旅行，都住得安心又放心。有興趣可以順道留意東京新酒店推介上野酒店推介箱根溫泉酒店推介以及Agoda/Trip.com/Booking.com/Klook酒店優惠碼。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

去東京旅行，當然要去銀座買個夠本! (IG@kyoko_tojo)

東京女性限定酒店【1】澀谷東急卓越大酒店（Shibuya Excel Hotel Tokyu）

澀谷東急卓越大酒店位於市中心位置，距離羽田機場約為26分鐘，酒店鄰近澀谷隧道、東京塔、上野公園、淺草寺等人氣景點，交通十分方便。20樓為女性專用樓層，用色以粉色系為主，並提供護膚品、卸妝用品、睡袍等，非常貼心。大家有機會入住的話，不妨在「旬彩」日式料理餐廳或「A Bientot」法式餐廳用膳，一邊享受美食，一邊眺望澀谷街頭。

澀谷東急卓越大酒店（Shibuya Excel Hotel Tokyu）
房價：人均HKD$1000起（公園景高級小型雙人房）
交通方法：澀谷站步行2分鐘
地址：日本東京澀谷,1-12-2 Dougenzaka
預訂：agodatrip.comklook

東京女性限定酒店【2】四谷三井花園飯店（Mitsui Garden Hotel Yotsuya）

四谷三井花園飯店鄰近四谷站，附近有Family Mart、Lawson等連鎖便利店，鄰近人氣景點有：新宿禦苑公園、東京塔、銀座等。酒店不論在設計、服務上，均以女士角度出發，令入住的女性客人感受無微不至的照顧。房間以米白色配上大地色為主，感覺乾淨整潔。房內更有加濕空氣清新機，避免因氣溫轉變而令肌膚變差。

四谷三井花園飯店（Mitsui Garden Hotel Yotsuya）

房價：人均HKD$772起（Room Economy）
交通方法：四谷站290 米
地址：日本東京新宿 Tokyo 160-0004, Shinjuku-ku, 1-24 Yoysuya
預訂：agoda

東京女性限定酒店【3】格拉斯麗新宿酒店（Hotel Gracery Shinjuku）

坐落於新宿，附近人氣景點有：新宿禦苑公園、澀谷隧道、銀座、新宿歌舞伎町、Magic Bar Tejinaya Shinjuku和機器人餐廳等。酒店設計及裝飾十分考究，除了櫃台設有薰衣草、洋甘菊、香草、柑橘香味設置外，更將14樓定為女性專用樓層。採用卡片鎖認證系統之餘，更專為女性客人提供女性限定梳洗用品。

格拉斯麗新宿酒店（Hotel Gracery Shinjuku）
房價：人均HKD$1,051起（雙人房－禁煙）
交通方法：西部新宿站步行5分鐘
地址：日本東京新宿 ,1-19-1 Kabukicho
預訂：agodatrip.comklook

東京女性限定酒店【4】駒込梅茲JR東酒店（JR-EAST HOTEL METS KOMAGOME）

除了鄰近上野公園、淺草寺、東京晴空塔等人氣景點之外，最吸引的賣點是距離地鐵站只需步行1分鐘，最適合每天早出晚回歸玩足24小時的你。酒店客房設計以簡約為主，更設有自助洗衣店和洗衣服務。提供6款房型，當中包括女性專用的單人或雙人房，十分安全。

駒込梅茲JR東酒店（JR-EAST HOTEL METS KOMAGOME）
房價：人均HKD$250起（單人房）
交通方法：駒込站步行1分鐘
地址：日本東京巢鴨,2-1-39 Komagome Toshima-ku
預訂：agodatrip.comklook

東京女性限定酒店【5】remm六本木酒店（remm Roppongi）

酒店靠近東京鐵塔和皇居，只需幾分鐘便能到達Tokyo midtown購物商場、東京中城和森美術館，附近亦設有便利店，相當便利。酒店15樓為女性專用樓層，部分房型更設有按摩椅，十分適合逛街後使用，舒緩酸痛位置。

remm六本木酒店（remm Roppongi）
房價：人均HKD$495起（經濟雙人房）
交通方法：六本木站 2分鐘車程
地址：日本東京六本木,Minato-ku,7-14-4 Roppongi
預訂：agodatrip.com

東京女性限定酒店【6】 東京芝里士滿酒店（Richmond Hotel Tokyo Shiba）

坐落在東京鐵塔、新宿御苑周邊，即使前往Jounin Temple、Anyo-in和花岳院都是十分短距離，方便遊覽。想購物的話，附近有高島屋、銀座、大丸百貨。為令女性客人更安心使用，女性專用樓層電梯採用卡片鎖認證系統，十分細心。客房內，更備有女士日用品、加濕功能的空氣清淨機等。

東京芝里士滿酒店（Richmond Hotel Tokyo Shiba）
房價：人均HKD$327起（標準雙人房）
交通方法：大門站步行3分鐘
地址：日本新橋巢鴨,Minato-ku,2-3-4 Shiba Koen
預訂：agodatrip.comklook

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