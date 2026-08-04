東京大阪交通︱JR夜行新幹線試行！清晨抵達慳晚酒店錢+時間+票價

東京大阪交通︱東京夜行新幹線｜去日本旅行，想慳盡住宿費兼每分每秒玩到盡？JR東海將於8月8日試行通宵新幹線「東海道Lumiere Express」，讓旅客深夜於東京上車直接補眠，一覺醒來清晨直達大阪或京都；付出一程車費，即可慳走一晚酒店錢，絕對是快閃遊日的好方法！



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東京大阪交通︱JR東海通宵新幹線8.8試行

JR東海通宵新幹線「東海道Lumiere Express」將於8月8日晚上10時自東京站開出，沿途可於品川站及新橫濱站上車。而列車會於翌晨7時前抵達新大阪站（中途停靠京都站），為日後想東京、大阪兩地同遊的旅客提供多一個選擇。

JR東海通宵新幹線「東海道Lumiere Express」將於8月8日晚上10時自東京站開出。（官方圖片）

東京大阪交通︱須網上訂購 票價約650港元與日間相若

收費方面，普通車指定席票價為每位成人13,500日圓起（約650港元起）；若由東京坐足全程到新大阪則是15,000日圓（約723港元）。與一般日間新幹線票價相若，另設有小童及綠色車廂（Green Car）。留意，車票不設實體機發售，必須經官方專屬網站預訂。

為提升睡眠質素，車廂預計只發售靠窗座位，並設有女性專用車廂及多功能無障礙廁所。想坐得更寬敞，亦可加錢升級至綠色車廂（Green Car，由18,500日圓起）。整體而言，夜行新幹線的舒適度更勝傳統夜行巴士，即使帶同小朋友出行亦不會覺得侷促。

「東海道Lumiere Express」票價一覽 路線（上車 ➔ 落車） 普通車指定席 綠色車廂（Green Car） 東京 / 品川 ➔ 京都 14,500日圓 19,500日圓 東京 / 品川 ➔ 新大阪 15,000日圓 20,000日圓 新橫濱 ➔ 京都 13,500日圓 18,500日圓 新橫濱 ➔ 新大阪 14,000日圓 19,000日圓

東京大阪交通︱中途停站6小時不熄燈

值得留意的是，「東海道Lumiere Express」目前仍屬試行階段，乘搭體驗始終有別於真正酒店。列車中途會於岐阜羽島站長時間停靠（午夜至翌晨6時左右），期間車廂內全程不會熄燈。若想爭取時間熟睡，建議自備高遮光眼罩及降噪耳塞。

列車中途會於岐阜羽島站長時間停靠。（小紅書@Gino）

東京大阪交通︱停站期間可使用自動販賣機+吸煙區

此外，列車剛抵達該站及清晨發車前，各約有30分鐘會開啟車門。停站期間，乘客只能在職員引導下，前往閘內範圍使用自動販賣機及吸煙區，且絕對不能離開車站或使用車站其他設施。加上車廂內不設餐飲販售，建議上車前先在便利店買齊宵夜、零食及清水等補給，為漫長車程做好準備。

「東海道Lumiere Express」時間表一覽

「東海道Lumiere Express」時間表一覽 上車（8月8日） 停靠岐阜羽島站➔ 下車（8月9日） 東京 22:00 京都 6:44 新大阪 6:59 品川 22:07 新橫濱 22:18

「東海道Lumiere Express」可於東京、品川及新橫濱上車。（小紅書＠khaki-chiu）

東京大阪交通︱未來會否恆常化？

至於未來會否將「夜行新幹線」轉為恆常服務，JR東海則表示，將根據今次試辦的使用情況及旅客實際反應，再評估會否規劃後續班次。想率先體驗，記得把握今次機會！

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