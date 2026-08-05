深圳前海博物館｜10月開入場免費！3000件國寶+觀景台海景打卡

深圳前海博物館｜深圳又一全新重磅地標！各位熱愛北上放假、體驗人文藝術的港人注意，由知名建築大師何鏡堂操刀設計的「深圳前海博物館」，預計將於10月底開幕！新館不僅擁有100米無柱觀景台與全景山海劇場，更聯乘中國國家博物館推出7大展覽，展出近3,000件稀世國寶。《香港01》「好食玩飛」記者已為大家整理好超詳細入場懶人包，一文睇清展覽亮點、交通及預約詳情，即睇下文！



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深圳前海博物館亮點｜建築大師操刀！榮獲國際建築大獎與100米無柱觀景台

深圳前海博物館佔地約3.24萬平方米，總建築面積高達12.6萬平方米，由知名建築大師、中國工程院院士何鏡堂操刀設計。早前深圳前海博物館更勇奪英國皇家建築師學會（RIBA）亞太區未來建築大獎。

館內亮點極多，除了設有5層高的全景式「山海劇場」及屋頂「綠心花園」，最吸睛的莫過於南北兩側長達100米的無柱多功能觀景台，能將前海灣的海景盡收眼底，並能遠眺大小南山美景。

深圳前海博物館亮點｜聯乘國博！7大主題展展出3,000件古代稀世國寶

除了建築設計外，前海博物館更與中國國家博物館聯手，隆重推出7大主題展覽，展出近3,000件國家級珍貴文物，涵蓋中國古代通史陳列、古代玉器、青花瓷等，讓大家一覽中華數千年的文明精粹與稀世珍寶。

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深圳前海博物館展覽【1】長風萬里絲路文明特展：展示古代絲綢之路的燦爛文明與文化交流盛況。

深圳前海博物館展覽【2】中國古代通史陳列：展示中華數千年的文明脈絡與歷史演變。

深圳前海博物館展覽【3】中國古代玉器展：展出歷代精美玉器，細味古代雕琢工藝。

深圳前海博物館展覽【4】中國古代瓷器展：展出多款珍貴瓷器，近距離欣賞稀世珍寶。

深圳前海博物館展覽【5】青花青（青花瓷專題特展）：深入探討青花瓷藝術的專題特展。

深圳前海博物館展覽【6】中國禮樂文明特展：展出多個朝代的青銅禮器，了解中國古代的禮制格局與禮樂文化。

深圳前海博物館展覽【7】造像藝術特展：展現跨越千年的石雕、金銅、泥塑等藝術載體之文化與工藝。

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深圳前海博物館亮點｜開放時間、門票及預約詳情

想成為第一批入場參觀的人？記低以下開幕日子與展館詳情：

深圳前海博物館

開幕日期：2026年10月30日

地點：深圳市南山區前海文化藝術半島核心區域（鄰近前海石公園）

交通方式：

地鐵：乘搭深圳地鐵5號線至「桂灣站」（E出口）或「前灣站」（D出口），出站後步行即可抵達。

的士／網約車：從深圳灣口岸出發，乘搭的士或網約車直達，車程約15至20分鐘。

門票資訊：入場免費，其他展覽項目尚待公布

深圳前海博物館公眾號。（深圳前海博物館＠Wechat)

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