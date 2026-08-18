搭飛機見空姐「突把頭髮放下來」！內行揭恐怖相真相　大難臨頭了

搭飛機｜飛機冷知識｜平日看到的空姐總是梳著整齊盤髮，專業又優雅。但若看到她們突然把頭髮放下來，可能代表機上正面臨極度危險！近日有網民發文分享搭機驚險經歷，發現空姐突然解開盤髮，笑問是否要準備「開大戰」。有前華航空姐解釋，這正是緊急撤離前的預備動作，警告大家見到此動作千萬別掉以輕心！想知盤髮到底和逃生有何關係？即睇下文！



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飛機｜網民驚見空姐散髮 笑言：準備拼命嗎？

搭飛機遇到突發狀況，真的心都跳出來！早前有網民在Threads發文分享，自己乘搭越南航空由德國慕尼黑飛往河內的航班時，客機疑因受損需要折返，最後順利於慕尼黑國際機場安全降落，所幸乘客與機組人員全數平安。

不過，當時機上記錄的一幕卻意外引起網民注意，因為當中有人拍到空姐突然把平日紮得整整齊齊的盤髮放了下來，有網民就好奇問道：「第一次在飛機上看到空姐把頭髮放下來，這是要準備拼命了嗎？」

早前有網民在Threads發文分享，空姐突然把平日紮得整整齊齊的盤髮放了下來。 （chenkunchen＠Threads）

飛機｜空姐解開包頭代表有危險？

有內行人就在Threads發文指出，如果在飛機上看到空姐把盤髮放下來，代表事情非常嚴重！

有網民指出，如果在飛機上看到空姐把盤髮放下來，代表事情非常嚴重。（AI生成圖）

對此，不少網民開玩笑留言：「要準備開大戰了嗎？」、「其實只是頭皮太癢吧？」不過，也有內行網民認真回答：「這是要把身上的尖銳物品取下，因為接下來可能要進行緊急撤離；如果直接跳上逃生滑梯，尖銳物可能會刺破滑梯導致洩氣！」

飛機｜緊急撤離要拆髮髻？避免金屬物刺破逃生滑梯

該名內行人隨後在Threads發文解釋，自己以前曾是中華航空的空姐。她解釋，在準備執行機上緊急逃生程序前，所有乘客與機組人員都必須移除身上所有尖銳物品。由於空姐的髮髻中通常藏有髮簪、髮夾等金屬硬物，因此必須立刻解開盤髮。所以，當你看到空姐把頭髮放下來，就代表飛機可能隨時要實施緊急撤離！

飛機｜逃生前連鞋與絲襪都必須脫掉！

她更補充，除了拆掉髮髻，緊急逃生前連鞋、襪子甚至絲襪都非脫不可！因為鞋上的金屬扣會刺穿逃生滑梯，而化纖材質的絲襪在高速摩擦滑梯時，有可能會因產生高熱而融化，進而灼傷皮膚。

澳門民航局的客艙安全指示中也有指出，飛機上旅客及空服員在疏散前，務必脫下高跟鞋並取下身上的所有尖銳物品，以免損壞逃生滑梯而致其無法使用。

在準備執行機上緊急逃生程序前，所有乘客與機組人員都必須移除身上所有尖銳物品。（中國機長劇照）

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