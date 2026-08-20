深圳新超市金粒門｜無需會費近200款零食！魔芋絲、酸奶等6大必買

金粒門｜深圳超市｜深圳好去處｜港人又多個深圳掃貨地方啦！長沙人氣零食超市金粒門進駐深圳，店內主打新鮮、每日現做與成分純淨，而且設免費試食，加上極親民價格大受歡迎！另外，《香港01》好食玩飛頻道記者搜羅了6款必買人氣推介，包括只需¥10.8的6件裝開心果酥皮泡芙、愛辣必食的香辣魔芋絲、新鮮水果乾等等。想知有咩必買產品？即睇下文！



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來自長沙的人氣新鮮零食超市「金粒門」在全國已佈局超過30間直營門店。繼華南首店於深圳布吉萬象匯強勢開幕並引發排隊潮後，金粒門在龍崗大運天地開設第二家門店，於昨日（19日）正式營運。

「金粒門」主打新鮮短保、每日現做、成分純淨。店內滷味產品大多為前一日生產，保質期約為一星期；現製飲品則堅持門店現場製作、當日出清。

金粒門｜全場近200款零食！低至¥6起超抵買

金粒門門店面積達400平方米，集結近200款新鮮零食，由現烤烘焙、鮮辣滷味、膨化零食到果乾蜜餞應有盡有。超市的重點是價格極之親民，大部分商品僅介乎¥6至25。顧客無需繳付會員年費，亦無需購買大容量包裝，就能輕鬆以實惠價格購入零食。

金粒門｜設免費試食

門店最受消費者歡迎的特色之一，在於全場商品均設有試食盤。無論是熱門的香辣魔芋絲、肉乾、糕點或飲品，均提供免費試食，顧客可以試到口味合適再購買，完全不用擔心買錯中伏。

深圳超市｜金粒門必買推介6件

另外，小編為大家整理了6樣金粒門的必買美食，鹹甜兼備，快點收藏起來！

金粒門必買推介【1】開心果酥皮泡芙（¥10.8/6件）

外皮口感偏軟，內餡裹著滿滿的開心果奶油，果香濃郁且甜度適中。最划算的是6件裝只需¥10.8，開心果控絕對不能錯過！

金粒門必買推介【2】鮮萃酸奶昔（¥7.5）

共有「芭樂莓莓」與「橙橙百香」兩種口味。現場即點即打，瓶裝份量十足且果肉豐富，不少網民大讚新鮮又好喝。

金粒門必買推介【3】香辣魔芋絲（¥8.5）

金粒門的熱門招牌商品之一！嚼勁十足，味道鹹香過癮，而且份量超多，讓人忍不住一口接一口。

金粒門必買推介【4】52%椰香脆卷（¥14.9）

採用高達52%的進口椰漿製作，椰香非常濃郁。脆卷輕薄酥脆，濃郁奶香味中夾雜著椰肉香，一大包超耐吃。

金粒門必買推介【5】醇萃可可威化（¥15.8）

嚴選進口可可粉打造，內餡夾著濃郁的可可醬，搭配外層7層酥脆餅乾。甜度帶點微苦，非常適合不太喜歡吃太甜的人。建議放入冰櫃冰鎮後再吃，口感會更香脆！

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金粒門必買推介【6】水果乾（¥17.8－¥25）

提供多種口味選擇，如芒果、士多啤梨、黃桃等。全由新鮮水果製作而成，口感健康又美味，價格視乎品項由¥17.8至¥25不等。

除了以上小編推介之外，椰香提拉米蘇（¥29.8）、開心果慕絲熔岩蛋糕（¥23.8）、原味薯片（¥7.0）等多款甜品小食也都非常推薦。

椰香提拉米蘇（¥29.8）都非常推薦。（愛吃鍋貼＠小紅書）

金粒門（深圳布吉萬象匯店）

地址：深圳市龍崗區布吉萬象匯B1層B120

交通：深圳地鐵5號線百鴿籠站C出口，經地下通道直達



金粒門（龍崗大運天地店）

地址：深圳市龍崗區大運天地中區L1-SL144B

交通：深圳地鐵16號線大運中心站C或D出口



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