日本旅遊禁忌｜小紅書女生出境遭海關截　沒收10甜品：大冤種是我

日本手信｜去日本一不留神帶了不能出境的食物，隨時在機場被全數沒收！近日有網民在小紅書分享，滿心歡喜地帶着10個日本人氣布丁在成田機場準備過關，卻慘遭機場安檢人員截查，最後10個布丁更被全數沒收，大感委屈，引來不少網民留言討論。事件不禁讓人產生疑問，日本手信、美食到底哪些不能帶？如果想帶某些產品又有什麼要方法和注意事項？



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日本手信｜小紅書女爆買10個人氣布丁被截查

早前，有女網民在小紅書上大吐苦水，指自己購買了10個極受歡迎的牛乳布丁，打算帶回國慢慢品嘗，怎料在機場過關時被機場安檢人員攔截，最終所有布丁慘遭全數沒收，令事主無奈直呼「大冤種就是我了」。

有網民在小紅書上大吐苦水，指自己購買了10個極受歡迎的牛乳布丁慘遭全數沒收。（小紅書@異次元人亞波魯）

這款被沒收的牛奶布丁在小紅書人氣超強，是不少人到日本旅遊時必吃的甜品之一，吸引不少網民大手入貨。貼文一出隨即引來熱議，不少人留言表示震驚：「不能帶？」、「為什麼要沒收？」；也有網民對於樓主帶10個布丁過安檢大感不解，問道：「真這麼好吃嗎？」

不少人留言表示震驚，表示不知道不能帶。（小紅書@異次元人亞波魯）

而對於日本機場安檢人員沒收樓主布丁的做法，當中也有網民好奇提問：「當場吃完不行嗎？」，有其他相同遭遇的網民則代為回覆：「求他了，不行，直接丟了」；也有網民分享，到了機場才知道過關時會被沒收，「帶了五個沒捨得扔，在機場全吃了，撐得難受。」

日本機場｜為什麼不能帶布丁過關？還有什麼食物不能帶？

貼文讓不少網民大感疑惑，紛紛想知道為什麼不能帶布丁過關。除此之外，其實還有什麼食物不能帶呢？

根據《國際民航組織（ICAO）》規定，旅客在日本機場離境時，隨身行李中不能帶有液體、膠狀物及噴霧類物品。在航空安檢的定義中，膠狀物品包括布丁、啫喱、味噌等。只要任何一容器容量超過100毫升（或100克），不論內容物剩多少，一律禁止手提攜帶。一旦被發現，一般情況下，雖然不會被罰款，但會被當場沒收並丟棄。

根據《國際民航組織（ICAO）》規定，旅客在日本機場離境時，隨身行李中不能帶有液體、膠狀物及噴霧類物品。（成田國際機場）

除了布丁之外，以下這些日本人氣食物在日本過關時也要留意！

【1】明太子：根據日本成田機場官網資訊，雖然明太子不屬於限制液體，可以帶上飛機。但如果其含有大量水分（汁液較多）時，只要單個容器超過100毫升／100克，一律會被視作限制對象，一樣無法手提登機。

【2】士多啤梨：可以手提上飛機。新鮮水果在出境安檢時被視為「固體」，因此不受液體條例限制。而根據香港海關官方資訊，旅客攜帶自用新鮮水果沒有特別限制，可以直接帶回香港。

【3】半熟芝士蛋糕：高風險被沒收，不建議手提過安檢。「半熟芝士蛋糕」或「熔岩芝士蛋糕」，由於其核心部分呈半流質、糊狀或凝膠狀，安檢人員可能會判定為液體類，一旦超過100毫升／100克就會被沒收。

半熟芝士蛋糕屬於高風險被沒收的食物，不建議手提過安檢。（小紅書@戲夢人間）

日本機場｜想從日本帶這些食品回港怎麼辦？需要申報嗎？

如果想從日本帶布丁、豆腐、啫喱等食物回香港，應該怎麼辦？其實還有以下兩招！

日本手信【1】托運回港

由於布丁、豆腐、啫喱等均屬液體或膏狀物體，而上文提及的布丁一盒為115克，超過手提行李100毫升的上機標準。而按日本目前規例，托運則並未有明確數量限制。香港方面，由於該布丁屬於已包裝的加工食品，因此從日本托運回香港，並不需要申報。

除了日本過安檢之外，另一樣不少人擔心的是，如果帶回來的布丁含有雞蛋成分是否會觸犯香港的海關條例。參考香港食物環境衞生署（食環署）及海關指引，市售布丁屬於完全熟透且高度加工的混合食品，且供個人食用，因此可獲豁免。

日本手信【2】到禁區便利店購買

日本不少機場禁區內都有便利店，可以進入禁區後再購買上機。不過，由於布丁屬於冷藏食品，建議大家可事先準備保冷袋以便儲存。

行李箱打包保鮮小貼士【1】預防氣壓爆開：高空壓力會讓布丁封口膨脹，請務必先用密實袋（夾鏈袋）密封，再用足夠的布料包裹，以防萬一漏出弄髒行李。



行李箱打包保鮮小貼士【2】注意冷藏時間：大部分日本布丁需要冷藏（10°C以下）。建議在去機場前最後一刻才放入行李箱，並搭配保冷袋放入托運行李。



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