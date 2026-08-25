郵輪4乘客遲到全船揮手歡送　房門遭封變景點　專家教落船必帶4物

郵輪｜旅遊｜郵輪必帶｜乘郵輪度假最怕錯過登船時間！近日有遊客未按時返回碼頭，最後只能目送郵輪駛離，船上乘客更在甲板上熱情地向他們揮手道別。郵輪公司即時封鎖其客房，意外讓該房門成為船上其他遊客的熱門打卡點。為防萬一，旅遊專家提醒落船觀光務必隨身攜帶4件物品，即使不幸被郵輪拋下，也能應急保命！想知更多？即看下文！



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郵輪｜錯過登船時間！乘客遲到目送郵輪駛離

乘郵輪度假最怕遇到什麼情況？當然是錯過登船時間！近日，有網民在Threads上傳一段郵輪離岸影片，有四名乘客未能按時返回碼頭，最終只能眼睜睜看着郵輪在面前駛離。

這四名旅客未於規定的最後登船時間前返回碼頭，只能在碼頭目送郵輪離開。（Threads@ellenlin0531)

在歌詩達郵輪莎倫娜號靠岸日本沖繩那霸港期間，當時郵輪已結束當天的停靠行程，預計於晚上7時進行最後的登船程序。然而，這四名旅客直到晚上7時20分左右才到碼頭，未能於規定的最後登船時間前返回碼頭。當他們抵達岸邊時，郵輪早已收起舷梯並逐漸駛離港口。

甲板上聚集的眾多乘客紛紛高舉雙手向他們大喊「Bye Bye」，甚至有熱心乘客高聲提醒他們趕快「前往下一站石垣島會合」，遲到的乘客只能在碼頭目送郵輪離開。

郵輪｜房間遭即時封鎖成船上熱門打卡點

郵輪公司確認乘客未有上船後，工作人員會立即進入該乘客的客房。在全程錄影的監督下，工作人員會協助將房內的個人行李與物品打包收拾好，貼上專屬標籤，並移交給港口當地的代理公司妥善保管，以便旅客後續親自領取；隨後便會將房間貼上封條，禁止其他人進入。

這4位旅客的房門隨後被貼上了暫時性的封條，吸引了大量好奇的乘客前往拍照留念，意外讓該房門成為整艘郵輪上最熱門的打卡點。

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郵輪必帶｜專家教路：郵輪落船觀光必帶4物保命

為避免出現上述和郵輪「拜拜」的情況，專家建議，郵輪落船時務必攜帶以下4件物品，就算萬一被拋下也能應急保命：

郵輪落船必帶【1】斜揹包：

擁有十多年郵輪經驗的美國旅遊達人Sheri提醒，落船時切忌使用手提袋，她建議選擇斜揹包或背包，解放雙手才能在走動、拍照或購物時不手忙腳亂，也更方便收納重要證件。

美國旅遊達人Sheri提醒，落船時切忌使用手提袋，她建議選擇斜揹包或背包。（Youtube@CruiseTipsTV截圖）

郵輪落船必帶【2】護照：

不同國家港口的海關要求不同，有些需要護照正本，有些只需影本或入境卡。郵輪達人建議，出發前一天務必確認船公司公佈的落船證件規定，並用防水夾裝好隨身攜帶。護照務必跟身，即使萬一發生意外也能保障自身權益。

郵輪達人建議，務必隨身攜帶護照。（AI生成圖）

郵輪落船必帶【3】少量當地現金：

在船上消費全靠刷房卡，但到了陸地，例如日本小店、地中海小鎮、東南亞市集等，許多地方並不支援電子支付或信用卡，甚至找不開大鈔。專家提醒，隨身一定要準備少量港口當地的現金。

郵輪落船必帶【4】行動電源：

落船後，觀光拍照、開啟GPS導航、查詢翻譯或錄製影片都極度耗電。岸上時間通常緊湊，約6–10小時不等，一旦手機沒電可能會找不到路。專家指，準備好行動電源，即使錯過最後登船時間，也不怕沒有電源聯絡郵輪公司。

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