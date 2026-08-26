空姐拿罐裝噴霧沿走道狂噴　網民：快窒息死　專家揭殺蟲劑真相

搭飛機｜飛機冷知識｜搭飛機時若看到空服員手持噴霧沿走道揮灑，千萬別驚慌！早前，有網民在Threads分享空姐在機艙噴灑噴霧的畫面，更有網民留言笑指這是起飛的「魔法噴霧」。不過，到底該噴霧是什麼？旅遊達人指出，其實那是航空用殺蟲劑，為防止傳染病傳播，WHO規定飛機須在關艙後或降落前進行除蟲消毒。想知噴霧會否對人體有害？即睇下文！



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搭飛機｜網民分享空姐沿走道狂噴引好奇

搭飛機時，你是否曾看過空服員手拿罐裝噴霧，沿著走道不斷向空中揮灑？早前，有網民在Threads上載一段影片，影片中空姐拿著一枝噴霧邊走邊向高空噴灑，令該網民感到好奇，並發文提問：「請問空姐在飛機上噴的這個噴霧是什麼？」

有網民上載一段影片，影片中空姐拿著一枝噴霧邊走邊向高空噴灑，令該網民感到好奇並發文提問。（amberhuang123＠Threads)

搭飛機｜網民搞笑留言：睡眠噴霧還是孟婆湯？

影片隨即引發網民熱議，有網友笑稱：「這是睡眠噴霧，等一下都不要給我按服務鈴」、「這是孟婆湯，本來飛機的安全勤前演示有解釋，但你忘了」、「這是讓飛機起飛的魔法噴霧」。

也有網民表示遇過相同狀況：「我之前飛南非，空姐拿著一罐雙手舉高『嘶～～～～』，從座艙頭走到座艙尾」、「兩週前搭泰航從曼谷回香港，降落前約半小時空姐噴了2支，蟲有沒有死我不知，但我快窒息死」。

不過，亦有網民指出：「這是國際規定，因為擔心蚊蟲跟病菌會隨飛機從一個國家帶到另一個國家，很多國家規定飛機入境前或降落後都要進行除蟲消毒。」

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飛機｜原來是航空用殺蟲劑！防止病菌與蚊蟲跨國傳播

對此，旅遊達人「傑西大叔」指出，這罐神秘噴霧其實是航空用殺蟲劑。

傑西大叔表示，部分國家考量到衛生環境及傳染病風險，目的地國家會要求航班在關艙之後，由空服人員噴灑符合WHO規定的航空用殺蟲劑。這款殺蟲劑含有氯菊酯/百滅寧，雖然對昆蟲具有毒性，但因為哺乳類動物體內能分泌代謝酵素，因此對人體是安全的。

目這個流程取決於目的地國家對特定出發地航班的要求。（YouTube截圖@jgratliff）

搭飛機｜哪些航線會噴殺蟲劑？

目前從印度出發的航班，以及泰國飛往歐洲的航班，都能看到這個流程，這主要取決於目的地國家對特定出發地航班的要求。

世界衛生組織：規定兩種飛機消毒方法

世界衛生組織（WHO）和國際民用航空組織（ICAO）規定了兩種飛機消毒方法。第一種是在乘客登機時，用氣霧劑殺蟲劑噴灑客艙；第二種是在乘客下機後，用殘留殺蟲劑噴灑或處理飛機內部表面。若飛機消毒操作恰當，並不會對人類健康構成風險。

不過有報告指出，由氣溶膠進行飛機消毒後，部分人可能會出現短暫不適。（AI生成圖）

不過亦有報告指出，經由噴霧處理飛機消毒後，部分人可能會出現短暫不適。因此，建議旅客在預訂機票時，或對最終目的地的相關規定有疑問時，可先諮詢旅行社或航空公司訂票代理。

（全文完）👉follow好食玩飛ig✈️免費睇旅遊飲食攻略