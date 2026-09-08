深圳福田一日遊10推介｜3萬呎小象超市快閃優惠！商場/按摩/夜市

深圳福田一日遊｜福田口岸鄰近港鐵落馬洲站，周邊食玩買的選擇多元化，無論你是喜歡逛商場、街頭小食、行公園賞花都有唔少好去處。最近深圳首間「小象超市」更登陸領展中心城，更推出低至85折的代金券，買200即慳$35！想知有幾著數，即睇內文！



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福田一日遊推介【1】領展中心城——必去全新「小象超市」

領展中心城距離福田站只有1站之隔，其總面積達83,900平方米，匯聚多間人氣餐廳、購物、消閒、娛樂設施，無論唱K、按摩、夾公仔等港人熱愛活動都能在這裡找到！

小象超市全新開幕。（官方圖片）

小象超市旗艦店不設會員制 生猛龍蝦¥79隻即煮即食

商場B1層近日新開了深圳首家「小象超市」旗艦店，超市佔地30,000呎，設有售賣各種新鮮蔬果、生猛海鮮、烘焙甜品、零食日用品等多個分區。最重要是，小象超市不設會員制，幫大家每年慳返幾百蚊會員費之餘，更可自由進出，不用搲朋友帶入場！$200購買人民幣¥200現金卡

小象超市最受歡迎的是場內設有代煮服務，多款海鮮、鮮肉，全部都可以即買即煮即食，海鮮區最抵食要數生猛游水活龍蝦¥79／隻、大生蠔¥6.5／隻、大鮑魚¥12.8／隻；至於鮮肉就不能錯過澳洲M3肉眼牛扒¥35.9／100克、戰斧羊排¥35.9／份！另設熟食區，人氣烤雞、脆皮乳鴿、蒜蓉小龍蝦都是必食之選，全部都熱辣辣可以即買即食，未食早餐、午飯的朋友，¥200都唔洗就可以食到龍蝦、牛扒！

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美團小象超市快閃85折！買代金券慳足$35

現在限時加推超抵優惠！$200就可以買到¥200小象超市代金券，港紙兌人民幣1兌1，幫大家慳足約$35，相等於85折入手，想買靚生果、靚肉同家人一齊分享？記得買定代金券！$200購買人民幣¥200現金卡

1.用港幣$200購買人民幣¥200現金卡

2.約慳$30-35

3.不設最低消費

4.不用一次過用完¥200，可以留在APP中下次再用

代金券限時85折!

地址：深圳市福田區福華一路3號

交通方法：地鐵 1/4 號線會展中心站B出口，步行約1分鐘



福田一日遊推介【2】皇庭廣場——必食二把手燒烤

皇庭廣場是一個集購物、娛樂及美食餐廳的綜合商場。商場共有6層，總面積高達42,300平方米，加上交通方便，只要乘坐地鐵從福田口岸站到會展中心站，僅兩個站便可直達，加上餐廳選擇眾多，如經常大排長龍的東洞烤肉大排檔、人均不用$100的二把手燒烤，及日式料理燒鳥鐵板燒等。

地址：深圳市福田區福華三路118號

交通方法：於褔田站乘坐深圳地鐵至會展中心站C出口直達



福田一日遊推介【3】福田星河COCO PARK——設兒童樂園、逾20間網紅食店

融合休閒公園和購物體驗的購物中心福田星河COCO PARK，商場一共有6層，設有12條內街、8個中庭，面積更高達85,000平方米，而商場以文創、餐飲、零售為主，店舖十分多元化，吃喝玩樂一應俱全。另外，商場特設了兒童樂園，帶小朋友來放電也十分合適。

餐廳美食方面，商場亦進駐了不少人氣餐廳，當中更有超過20間網紅食店，如人氣梳乎厘GiGi、KUMO KUMO、西塔老太太、霸王茶姬及太二酸菜魚等等。

地址：深圳福田區福華三路

交通方法：於褔田站乘坐深圳地鐵至購物公園站C出口，步行約2分鐘



福田一日遊推介【4】香蜜湖1979文化創意園 —— 湖邊圍爐煮茶

香蜜湖1979文化創意園是香蜜湖旁邊饒具文藝風情的商場。除了售賣文創產品的商舖，園區內有不少特色餐廳，當中包括以乾冰放出煙霧、塑造出仙氣的冰茶的餐廳——「Di調」、讓人在湖邊的印第安人帳篷下燒烤或來一場「圍爐煮茶」的「ONLYONE海島花園烤肉店」和浪漫感重且帶西洋風的「漫咖啡」等，也是在福田「醫肚」的好去處。

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香蜜湖1979文化創意園

地址：中國廣東省深圳市福田區僑香路

交通：於口岸乘搭深圳地鐵4號線，於市民中心轉乘2號線並於香梅北站下車，經D2出口離開再步行約5分鐘



福田一日遊推介【5】深圳園博園 —— 免費國家重點公園／4大主題花園打卡新熱點

深圳園博園是深圳最大型的公園之一，佔地達66萬平方米，是免費入場的國家重點公園。園內本來就有徽派、江南、嶺南等中式園林，亦有日本園、印尼園等異國景點，一步一景，滿滿東西方園藝之美。今年5月園博園再迎大升級，全新開放四大國際主題花園，一秒走進異國秘境，成港人北上打卡新熱點。有美國加州陽光花園、東南亞萬象花園、俄羅斯普希金花園、加拿大花園。

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深圳園博園

地址：深圳市福田區深南大道竹子林四路

交通：乘坐地鐵1號線到僑城東站A出口，出站後步行440米，7分鐘左右即到園博園。

入場費：全免



福田一日遊推介【6】福田紅樹林生態公園 —— 野餐／觀鳥／賞芒草

處於深圳灣沿岸的福田紅樹林生態公園，亦是喜歡親近大自然的好去處。在園裡，大家除了可以觀賞到黑臉琵鷺、露鳥等鳥類，更可以在不滋擾雀鳥的情況下野餐。在水邊一邊看著芒草飄蕩、雀鳥飛翔，一邊吃著佳餚，使人相當寫意。

福田紅樹林生態公園

地址：中國廣東省深圳市福田區新洲路

交通：於口岸乘搭巴士362線，於藍灣半島站下車，再步行約2分鐘



福田一日遊推介【7】純K（車公廟店）—— 電影區／提供各式美食／本地人都推薦

除了普通唱K設備，純K還設有電影區，讓顧客可以在享受唱歌之餘，也能觀看電影。另外還有各式各樣既美食，例如韓式甜辣炸雞、滷肉飯等。一次過滿足幾個願望，難怪深受本地人歡迎。

純K設有電影區（大眾點評）

地址：福田區深南大道6013號中國有色大廈1樓

營業時間：星期一至星期五 12:00-02:00，星期六至星期日 10:00-02:00

人均消費：¥116

交通：地鐵1/7/9/11號線車公廟站D2出口



福田一日遊推介【8】野妹經典火鍋（華強北中航城君尚店）邊火鍋邊唱K／麻將房

想唱K、打麻將順便打邊爐？野妹經典火鍋雖然是家火鍋店，但它也提供KTV包廂和麻將房的預訂服務。只要人數足夠，顧客就可以事先預約，在就餐的同時享受唱K或者打麻將的娛樂體驗。另外，他們的4人套餐只需要¥328元，就可以品嘗到22道精選菜品。從湯底到肉類蔬菜，食材都非常新鮮，味道非常不錯。

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地址：華航社區中航路1號（中航城君尚購物中心A區L3-301）

營業時間：10:00--3:00

交通：距地鐵2號線華強北站C口步行350米



福田一日遊推介【9】湯崎·湯泉生活—— 出關即到！24小時營業／貓山王Hāagen-Dazs任食

如果覺得累，想找地方鬆一鬆，回港前可以去距離福田口岸步行只需幾分鐘的湯悦溫泉，是港人的老牌足浴水療天堂，24小時營業，玩足全日去浸個泡泡浴、揼骨最寫意。 設有日式湯泉、韓式汗蒸、免費任食高檔水果及Hāagen-Dazs雪糕。實現貓山王自由，內裡還有私人影院、棋牌室、甚至打機專區，娛樂設施極多。

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湯崎·湯泉生活

地址： 深圳市福田區福田口岸港城華庭裙樓1-6樓

交通： 福田口岸出關後步行約5分鐘即達。



福田一日遊推介【10】水圍夜市 —— 離港最近夜市／撈汁海鮮／炸串／辣椒及肉桂拿鐵

水圍夜市位於福田區，鄰近福田口岸，亦是距離香港最近的深圳夜市之一。大家可以在夜市品嚐到香港少見、源自於黑龍江的烤冷麵。此外，大家還可以點選撈汁海鮮、炸串、粉粿等美食。夜市裡的咖啡店——「福康樓」，更提供各種中西食材結合的特色咖啡，例如加入辣椒及肉桂的拿鐵，近期深受網民歡迎。

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水圍夜市

地址：中國廣東省深圳市福田區水圍村水圍九街

交通：乘搭深圳地鐵7號線，於皇崗村站下車，經B2出口離開再步行約4分鐘



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