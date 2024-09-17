高鐵優惠｜福田車票減$40　張家界等6地旅行團$139起｜附報名方法

高鐵優惠｜高鐵香港段於9月23日迎來6周年，港鐵大派優惠及推出一系列慶祝活動，包括與多間旅行社合作推出「高鐵6周年秋遊超值團」、於MTR Mobile大派高鐵福田$40折扣、香港秋季旅遊博覽會會場限定優惠、及內地經港飛優惠等，推廣活動一浪接一浪，由9月一直慶祝至11月，不妨趁此機會以優惠價體驗高鐵旅遊！



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高鐵6周年，港鐵推出4大優惠！（官方圖片）

高鐵優惠【1】激筍旅行團低至$139 超過50款團任揀

高鐵聯乘6家旅行社推出超過50個1天至8天的「高鐵6周年秋遊超值團」，價錢低至$139，目的地包括深圳、廣州、桂林、貴州、武漢、張家界等多個熱門旅遊城巿，讓大家以超值價出發「高鐵遊」。

報名及查詢請聯絡各參與之旅行社: 包括大航假期、香港中國旅行社、食玩假期、美麗華旅遊、味力之旅及永安旅遊。名額先到先得。超值團出發日期由9月23日至11月30日，報名日期由即日起至11月22日。

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高鐵優惠【2】齊齊搶高鐵福田$40折扣

高鐵於6周年正日當天（即9月23日）起，連續3個星期一大派車票優惠，合共6,000份!優惠將會透過MTR Mobile送出予註冊用戶，每個星期一送出2,000張高鐵福田車票$40電子優惠券，以先搶先得形式送出，送完即止。

得獎者憑電子優惠券於永安旅遊App或網站使用，購買由香港出發之高鐵福田成人二等座車票時即享$40折扣，相等於超過半價優惠！得獎者可以預訂包括出發日期15天內的車票，最後換領日期為11月16日，最後出發日期為11月30日。

搶飛活動日期：9月23日、9月30日、10月7日正午12時



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高鐵優惠【3】「香港秋季旅遊博覽會」大派禮物

為秋季旅遊做好準備，高鐵聯同機場快綫參與9月的「香港秋季旅遊博覽會」，設有多款會場限定優惠及玩遊戲贏車票等活動，包括:

機場快綫 x 高鐵優惠套票

● 2張機場快綫香港站單程票 + 1張高鐵福田站成人二等座單程車票 會場價$169 (總值$304)

● 2張機場快綫九龍站單程票 + 1張高鐵福田站成人二等座單程車票 會場價$159 (總值$284)

● 2張機場快綫青衣站單程票 + 1張高鐵福田站成人二等座單程車票 會場價$129 (總值$214)

限量發售，售完即止。



入場人士還可以即場報名參加「高鐵6周年秋遊超值團」抵上加抵，享額外折扣! 現場特別增設「會場限定肇慶團及重慶團」，只於旅遊博覽會發售，節省更高達$800！大家參與現場遊戲，有機會贏取免費高鐵福田車票、機場快綫車票、高鐵及機場快綫禮物，限量禮品先到先得！

香港秋季旅遊博覽會@會展

日期：9月27至29日

時間: 早上11時至晚上8時

會場：香港會議展覽中心 Hall 5FG

港鐵攤位：TH01-02, TH05-10 （面對會場入口）



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高鐵優惠【4】「 經港飛」內地旅客專屬優惠

為鼓勵內地旅客經香港飛往外地，港鐵聯乘國泰航空推出「經港飛」機票加車票限時優惠，只要透過携程網站或手機應用程式購買經香港國際機場飛往外地的國泰航空機票，即可獲贈總值人民幣180元的車票優惠，包括2個高鐵車票優惠碼（各價值人民幣60元）及1個機場快綫來回機場站及九龍站的車票優惠碼（價值人民幣60元）。

旅客除可以優惠價一條龍乘搭高鐵往返香港西九龍站，再經九龍站轉乘機場快綫往返機場外，更可使用九龍站的市區預辦登機服務預辦登機及自助託運行李，非常方便。優惠期由即日起至2024年10月2日。詳情請參閱携程網站或手機應用程式。

（全文完）