深圳福田南山｜非遺美食「嵊州小籠包」爆汁又Q彈　必試江浙拉麵

要在深圳吃小籠包，不得不提來自嵊州的包老爺，可能大家對嵊州不太了解，但其實深圳大部分的杭州小籠包店，賣的都是嵊州小籠包，這包子可是非遺美食。



當年，嵊州人挑着一副蒸籠擔子闖天下時，怕「嵊州」沒人知道，店門口就掛上了「杭州小籠包」的招牌。現在，到了包老爺給嵊州小籠包正名的時候了！

8道製作工藝 | 現包現蒸

發酵、揉麵、搓條、摘劑、擀皮、上餡、包製、收褶。



包老爺的小籠包，秉承着8道古法工藝，每一道工藝都是經過精心研究和對傳統制作工藝的傳承。👇👇👇

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從麵粉的篩選和揉制，到餡料的製作和包餡，再到蒸籠的火候和時間，每一個步驟都是匠心獨運。

小籠包：老麵發酵，秘製餡料👇👇👇

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1. 招牌嵊州小籠包

招牌嵊州小籠包可不一般！老麵發酵的麵皮蒸後柔軟勁道，無比Q彈。肉餡更是優選新鮮豬肉，肥瘦相間味道鮮美，特調餡料中的小葱含量，葱香味濃郁。

每次籠屜掀開，香味跟隨宛如雲霧的水汽慢慢散開。濃濃的肉汁沁透薄薄的包子皮，裹滿辣椒油一口能吃十個！餡料香而不膩，麵皮勁道耐嚼，一口下去肉餡飽滿，汁香味美。

2. 牛肉小籠包

小籠包分為豬肉餡和牛肉餡2種選擇，麵皮都是經過多次揉壓擀出來的，不僅更勻更薄，還更加通透有韌性，不容易破。比起豬肉餡小籠包，牛肉小籠包內餡還帶着筋，吃起來口感更豐富！

3. 上海灌湯包／四色灌湯包

上海灌湯包與四色灌湯包同樣作為包老爺的招牌產品，灌湯包皮薄餡嫩，大小正好完全入口，不用再擔心湯汁流完吃「空包子」了！咬一口灌湯包，湯汁迅速湧入口腔，與肉香、薑末、葱末等味道融合在一起。

除了一口悶的吃法，也可以輕輕戳破灌湯包，將湯汁吸盡後，再加入香醋，酸香入味，滿口的肉香、油香暈染舌尖。

江浙特色，麵點大全👇👇👇

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1. 招牌紅燒牛肉麵

一碗好的紅燒牛肉麵，關鍵在於湯底和麵。招牌紅燒牛肉麵湯底精選豬筒骨，搭配火腿大火熬製，湯色濃白，香味四溢。

麵條筋道爽口，大塊的牛肉經過醃製和燉煮，肉質變得鮮嫩多汁，入口即化。

2. 葱油拌麵

招牌葱油拌麵，看似簡單，做得好吃其實也不容易。麵條勁道爽滑，醬油的比例也恰到好處，面上點綴的醃蘿蔔、自帶的煎蛋也讓這碗麵也更加豐盛起來。

3. 梅乾菜餅

梅乾菜雖黑，卻是很多浙江人從小吃到大的「白月光」。來包老爺點梅乾菜餅的不少食客以為是煎糊了，其實是梅乾菜把餅皮浸濕透出的黑色！

製成梅乾菜餅的梅乾菜被浸潤得烏黑髮亮，特有的乾菜香撲面而來，伴隨着酥皮的煙火氣，一併衝擊着口腔和鼻腔。

店鋪設計以紅色調和原木色進行搭配，整體風格温馨簡單，通透明亮，店內外隨處可見的包老爺形象自帶和藹可親的氛圍感，進店就如回家品嚐家味一般！

包老爺手工拉麵小籠包

連城新天地店

地址：福田街道連城新天地一期負一層B30

交通：地鐵會展中心站B出口300米

營業時間：週一至週四09:30-21:00；週五至週日09:30-21:30



連城新天地二期店

地址：福田街道連城新天地二期負一層A06A

交通：地鐵會展中心站A出口100米

營業時間：週一至週四09:30-21:00；週五至週日09:30-21:30



平安金融中心店

地址：福田區益田路5033號深圳平安金融中心負一樓B30

交通：地鐵購物公園站D出口150米

營業時間：週一至週日09:30-21:00



阿里中心店

地址：南山區粵海街道科苑南路3331號阿里中心N2-13鋪位

交通：地鐵登良站C出口480米

營業時間：週一至週日09:30-21:00



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