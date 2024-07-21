深圳福田香蜜公園打卡指南　草地湖景玫瑰園遊樂場玻璃屋Cafe齊全

香蜜湖，深圳福田最不低調的富人區。

香蜜公園，富人區的「絕美後花園」 以「最美民政局」和「月季花海」出圈，它是浪漫與美好的代名詞。

但這裏的寶藏可不止這些。



香蜜公園，位於深圳富人區香蜜湖的西南側，一個佔地42萬而綠化用地面積高達30＋萬平方米的市政公園，自然風景秀麗，生態景觀豐富。

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同時它還是個「全能」的公園，這裏既有生活氣息，又不缺藝術氛圍，一條綠道串聯起遊樂場、體育中心、婚禮堂、展覽館、書吧……處處都是寶，是休憩娛樂的絕佳場所。

在這裏人好像不會焦慮，只要靜靜感受自由和美好的氣息，那今日的20分鐘公園效應，請交給香蜜公園吧！

香蜜公園深度遊 逛逛都市裡的綠谷

來大草坪躺平

沒有人可以拒絕滿眼綠意的大草坪和大草坡，在花蜜湖邊，在荔枝林裏，好看到挪不動眼，特治癒，不管是撒開腿奔跑，還是平躺着發呆，都能讓人快速恢復能量。

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來湖邊吹風

花香湖和花蜜湖是香蜜公園兩大主湖區，也是公園生態水系的重要組成部分。

最出圈的要屬花蜜湖，微波粼粼的的湖面倒映着中西式的婚禮堂，浪漫至極；而西門的花香湖，放眼望去高樓林立，而它如同遠離城市喧囂的世外桃源。

除此之外溪流景觀也是公園的一大特色，水流從石溪上游的假山蜿蜒而下，最終匯入花蜜湖，兩側還種植了各種觀賞植物和花卉。

來玫瑰園拍照

玫瑰園是香蜜公園的特色打卡點，品種繁多，花開四季。位於湖畔的玫瑰園，因環繞着婚禮堂又多添了幾分浪漫；位於山頂的玫瑰迷宮，神秘又夢幻，不僅拍照好看還多了份遊園的樂趣。

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來空中棧道觀景

不來香蜜公園登一次空中棧道，根本無法想象10萬多平方米的荔枝林盡收眼底，甚至還能觸摸到是什麼感受！

香蜜棧道有三處，高矮錯落，蜿蜒曲折：

靠近西門的空中棧道可以欣賞湖景和城市高樓；

位於北部的棧道坐落在體育中心上方；

中部棧道給人一種植物與建築已經相互滲透在一起的感覺，樹木連綿着，一片接着一片，很緊湊很旺盛，向大家展示着它們極強的生命力。



不止好風景 超全休閒遊玩指南

來哈圃花園喝喝咖啡，看看展

公園裏喝下午茶的地方有四五家，這間玻璃房咖啡店是最近新開的，陽光透過玻璃灑落進來，全景樹林視角，整體環境簡約又自帶氛圍感。

在這裏不僅可以喝咖啡，還能免費看十八紙藝術展。

哈圃花園

營業時間：週一至週日 09:00-20:00



來園外咖啡店，嚐嚐甜品

想要消磨時光的可以來園外咖啡店，店內擺放着很多植物，木製的桌椅讓整個空間顯得更加詩意。

菜單上的產品種類的也比較多，除了各種咖啡氣泡水，還有貝果、蛋糕和冰淇淋噢。

園外咖啡店

營業時間：週一至週日 09:00-19:00



來玫瑰書屋，學學花藝，挑挑文創

新開的玫瑰書屋，是為深圳市首個以玫瑰為主題，集書籍閲讀、文化活動、花藝展示於一體的綜合性場域空間。

店內除了各種月季主題相關圖書，還有香薰、蠟燭、書籍等玫瑰主題物品，也可以買到各種以玫瑰為設計元素的主題文創周邊噢~

玫瑰書屋

開放時間：10:00-18:00（週一閉館）



來兒童遊樂場，玩個盡興

一個公園三個兒童遊樂場，也只能在香蜜公園體驗到了，小蝴蝶遊樂場、糖果遊樂場、石溪遊樂場每個遊樂場不僅風格還不一樣，遊樂設施和器材也不一樣。

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大小型滑梯、搖搖椅、蹺蹺板、沙池、滑梯、鞦韆，適合每個年齡段的小朋友~

來兩館一院，看看書，逛逛展

位於公園高處的是由福田區兒童圖書館、福田區少兒美術館、藝文兒童文學院組成的空間，館內共四層，一樓為兒童閲讀功能區域，二樓為兒童文學名家工作室和活動體驗區，三樓為兒童美術館，最近《美的啓蒙從此開始》 深港少兒美術展就在裏展出。

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來體育中心，運動運動

在香蜜公園的北部有個大型體育中心，這裏有7個網球場、6個籃球場、3個足球場，都是需要預約的~逛完公園我只想説，能將運動、遛娃、看書、下午茶、賞湖露營、看展集一體，不愧是富人區的後花園。

連公園自助咖啡機都有了。

香蜜公園

地址：深圳市福田區農園路30號

交通：深圳地鐵2號線僑香站／香蜜站



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