香港機場｜前空姐爆1隱藏服務　大頭蝦救星　網民:感謝有呢個服務

香港機場｜香港國際機場｜相信大家對香港機場都十分熟悉，但大家又知不知道有個既實用又隱藏的服務呢？一位曾任空姐的網民分享香港國際機場一項隱藏服務，雖然價格不算便宜，但對於有急需的旅客來說，這服務就是「救星」！尤其是即將出發前往台灣的港人，想知這個秘密即看下文啦！



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香港機場｜香港機場1個隱藏服務排長龍

根據台灣入境規定，持香港特區護照的港人必須辦理「入台證」（台灣入境許可證），並攜帶實體版本，方可入境台灣。然而，有不少旅客在到達機場時才發現忘記列印這份「入台證」。雖然也有其他辦法，就是抵達台灣後辦理台灣落地簽證，收費300台幣（約$80）。

不過也有方法更便宜！一位曾任空姐的網民於Threads發文，表示自己「唔記得印台證就去咗機場」，而香港機場的影印服務成為了她的救星！一張黑白影印為$15，即時辦理「入台證」就更安心！不用花$80辦理落地簽證！

當然，$15的影印服務比一般貴，有網民認為「太貴可一不可再」、「劏客」。同時亦有網民大讚「好感謝個地勤話俾我哋知原來有呢個服務，當你真正需要嗰一刻嘅時候就唔會覺得貴，最緊要順利飛到」、「急起嚟100蚊都要架啦」、「平過落地簽證」。能即時解決問題，也是值得吧！

與此同時，她提醒大家這項服務「成日好多人排」，因負責的員工同時兼任其他工作，「大家可以save定（喺）電話，太早send佢會delete的，記得排到你嗰刻先send出去」。

香港機場｜打印服務地點

香港國際機場打印服務

地點：

●離港層（L7）D行段前

●離港層（L6）近1號登機閘口

●離港層（L6）近5號登機閘口



費用：

●黑白影印／打印：$15

●彩色影印／打印：$29

●傳真：$16

●掃描：$15



電話：2275 0000



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