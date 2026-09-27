為何飯糰是三角形？一碟壽司必定有兩件？日本料理3大有趣秘密

日本｜去日本旅遊時，壽司、飯糰和拉麵都是必吃的日本美食！不過有沒有想過，為甚麼一碟壽司必定有兩件？這些美食背後原來暗藏玄機！暫時去不到日本品嚐美味，不如就先來學習一下關於日本美食的有趣文化吧！



日本的飲食文化非常講究，就算是平民美食，背後的歷史發展一樣源遠流長。今次《香港01》記者找來關於壽司、飯糰和拉麵的3個「為甚麼」，看看你又知多少！

圖片來源：日本NewDays廣告截圖

👇👇為甚麼一碟壽司必有兩件？為甚麼飯糰是三角形？為甚麼拉麵碗邊有漩渦圖案？👇👇

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同場加映：日本網民票選人氣美食街TOP 20

日本最大的排名網站「gooランキング」由2026年4月28日至年5月12日在網站上進行投票，並於早前發表日本最具人氣美食街道的排名結果！其中，大受香港人歡迎的大阪黑門市場竟然十甲不入，而大阪道頓堀和淺草仲見世商店街則分別排在第3位和第9位！

😍😍😍人氣美食街道排名請按下圖😍😍😍

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頭10位美食街是哪一條？即看全文：日本網民票選人氣美食街TOP 20 道頓堀排第3 黑門市場十甲不入