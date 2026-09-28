東京地下神殿｜必去近郊景點！睇希臘神話宮殿｜附交通、預約教學

日本｜日本東京擁有一座「地下神殿」，引流及積蓄大量雨水，令東京不再受水浸困擾。這裡深入地底22米，由59支高18米、長7米、重約500噸的巨柱支撐，猶如一個地底秘密基地，又如同希臘地下神殿一般。其實這裡也是一個歡迎旅客的另類景點，《香港01》「好食玩飛」記者為大家整理了參觀這座「地下神殿」的全攻略，包括交通、預約等詳細資料，即睇下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

東京「地下神殿」其實是一個世界級的巨型地下排水系統「首都圈外郭放水路」。（官方圖片）

「地下神殿」位於《蠟筆小新》的故鄉——東京近郊埼玉縣春日部。這座「地下神殿」其實是一個世界級的巨型地下排水系統「首都圈外郭放水路」，是為了保護日本首都圈在颱風期間或雨季不受洪水侵襲而建造，積蓄來自東京、全長約6.3公里引水隧道帶來的海量雨水。

東京地下神殿4大參觀行程

參觀「首都圈外郭放水路」共有4個參觀行程可以選擇，大家可以按照需要而選擇不同的行程安排，當中不能錯過的體驗是地下神殿以及第一豎井！

「地下神殿」的正確名稱是「調壓水槽」，整個空間十分廣闊，長177米、闊78米，高18米，還有合共59支高18米、長7米、闊2米的巨型支柱撐起，如同希臘神話中的神殿呈現眼前，給人震撼、壯觀而宏偉的感覺，還有許多廣告、MV甚至電影都曾到這裡取景。

除「地下神殿」外，一定要看的還有第一豎井，這個豎井深約70米，直徑約30米，可以容納穿梭機或整座自由神像，同樣震撼和壯觀。

東京地下神殿參觀行程【1】地下神殿路線

將參觀地下神殿「調壓水槽」的遊覽壓縮為55分鐘的路線，內容包括設施概要說明以及自由參觀時間。

人數限制：50人

時間：約55分鐘

費用：1,000日圓（約HK$51）



東京地下神殿參觀行程【2】豎井體驗行程

由於有不少參觀者都表示想多看看第一豎井，因此該路線除了參觀地下神殿外，大家還可走過工作人員通道，並沿著豎井內部的階梯下降一段距離，充分感受70米深度的震撼！

由於該路線參加者必須在高處行走，因此需要穿戴安全帶以及頭盔等裝備，加上安全帶的結構限制，在途中不得折返，因此建議大家量力而為。

人數限制：20人

時間：約110分鐘

費用：3,000日圓（約HK$153）



東京地下神殿參觀行程【3】泵站體驗行程

該行程以日本獨一無二的「泵站」為主要內容，參觀者可以參觀到調壓水槽和泵站內部。行程中可了解到介紹泵站的功能和作用，甚至還能參觀到特殊燃氣渦輪機的機械部分、近距離觀察令人震撼的燃氣渦輪機部分和減速機。

人數限制：20人

時間：約100分鐘

費用：2,500日圓（約HK$128）



東京地下神殿參觀行程【4】葉輪探索行程

這項行程將會穿戴特殊裝備，參觀調壓水槽最深處的巨大葉輪（又稱羽根車），從第一豎井到調壓水槽，再到排水泵的葉輪，可切身感受水流的過程。由於行程會進入約50公分深的水中。身高130公分以下的兒童無法參加，初中生及以下的參加者需要成人陪同

人數限制：20人

時間：約110分鐘

費用：4,000日圓（約HK$205）



雖然進行導覽的職員只對應日文說明，但館方準備了英文版以及中文版的說明手冊，詳細地介紹整個工程和數據，還有地方讓你蓋印留念。在參觀之前職員還會貼心提示大家下載官方語言導覽應用程式，搭配地下神殿AR虛擬程式，讓大家可以在神殿內，藉由手機的畫面了解水位和水流之強勁。

東京地下神殿交通教學

從東京乘搭電車到春日部，轉車搭2個站就到「南櫻井站」，車程大概1小時左右。到達「南櫻井站」後，大家可到「北口」乘搭巴士前往「龍Q館」，需時約15分鐘。但由於巴士班次較少，因此建議大家先上網確認時間。巴士時間表按此

東京地下神殿預約教學

想深入參觀這座「地下神殿」就必須先上網預約。前往官方網站的預約界面，若不懂日文，可從網站右上角揀選轉換成中文，確認好注意事項後，點選「上記注意事項に同意します」（以上注意事項均同意），再按「予約する」（預約），便可進一步選擇想參觀的日期、時間與行程，按下時間、選擇預約人數後，按下「予約を進める」（繼續預約），填寫好基本資料（右上角可變換語言為英文）按下確認，即可完成預約。官方預約網站按此

通過官方網站預約後，行程當日需要到龍Q館位於2樓的等候室報到，領取參觀證以及館方準備的小禮物。

到龍Q館位於2樓的等候室報到，領取參觀證以及館方準備的小禮物。（資料圖片）

地下神殿（首都圈外郭放水路）

地址：埼玉縣春日部市上金崎720

營業時間：10:00-17:00



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略