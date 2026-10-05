HK Express機票優惠｜飛日本單程$198起！東京/大阪/福岡5大航點

HK Express機票優惠｜準備飛日本睇紅葉或者玩雪？HK Express（香港快運）突發推出日本熱門航線限時機票優惠，單程機票低至$198起！今次優惠涵蓋東京、大阪、福岡、名古屋及沖繩等5大熱門旅遊地區，出發日期更橫跨今年10月下旬至明年1月底，非常適合準備去賞秋楓、過聖誕同玩冬雪嘅朋友！即睇搶飛詳情同預訂方法！



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單程機票低至$198起。

HK Express日本機票優惠｜單程$198起！涵蓋5大熱門航點

HK Express今日（5日）最新推出初秋至冬季限時優惠，飛日本單程票價低至港幣$198起（不連稅及附加費）。今次優惠非常實用，涵蓋港人最愛的5大日本地區：

關東： 東京（成田 / 羽田）

關西： 大阪（關西）

中部： 名古屋

九州： 福岡

度假勝地： 沖繩



HK Express日本機票優惠｜票價等級細節：「輕便飛」 vs 「經濟飛」

今次優惠分為兩個票價等級，大家可以按需要選擇：

「輕便飛」單程低至$198起

包含：1件隨身物品（不可攜帶登機行李箱）

適合：快閃 Shopping、輕裝出行的背包客族群。

「經濟飛」單程低至$248起

包含：1件隨身物品 +1件手提登機行李（總重量上限7kg）

適合：一般短途旅行、需要帶小行李箱的旅客。

(註：如需寄艙行李，可於預訂時額外加購行李配額。)

搶飛預訂詳情及出發日期

預訂日期： 即日起至2026年10月7日（23:45）

旅遊日期： 2026年10月21日至2027年1月31日

預訂官網： HK Express 官方網站



HK Express機票優惠｜小貼士：秋冬出發行程推薦

10月下旬至11月（賞楓季）： 飛東京、大阪或京都神社，欣賞醉人紅葉及銀杏大道。

12月至1月（冬雪與聖誕節）： 飛名古屋前往高山／白川鄉睇合掌村雪景，或者到東京/大阪感受超熱鬧的聖誕市集同聖誕燈飾！

注意事項：優惠票價未包括燃油附加費、政府稅項及其他相關附加費。優惠數量有限，售完即止。相關優惠只適用於初次預訂由香港出發的來回機票（包括多城市行程），優惠票價不適用於單程機票。

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