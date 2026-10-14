日本迪士尼郵輪｜2029年啟航！東京出發航線／房價／亮點率先看

日本迪士尼郵輪｜首艘日本迪士尼郵輪「Disney Imagination」名稱今日（14日）公開！郵輪預計2029年啟航，船尾《小魚仙》打卡點率先看，各位迪士尼粉絲準備好了嗎？今次會同大家一起看看這艘備受矚目的新郵輪，究竟航線是如何，房價貴不貴，以及有什麼亮點。



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營運東京迪士尼度假區的Oriental Land（OLC）日前正式宣布，日本首艘迪士尼郵輪確定命名為Disney Imagination！新船預計最快於2029年春季啟航，未來到日本旅遊，除了到東京迪士尼樂園與東京迪士尼海洋遊玩打卡，還可以登上郵輪享受幾天假期，體驗全天候的海上迪士尼魔法！一起來看看新船規格與航線情報。

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迪士尼郵輪的一大傳統，就是每艘船的船尾都會有不同的經典角色坐鎮。

日本迪士尼郵輪｜主打3至4日短途航線！東京出發超方便

Disney Imagination將以東京國際郵輪碼頭為母港，主打3至4天的短程航線。這意味著旅客可以將郵輪行程與東京市區之旅完美結合，遊玩樂園後再登船，或是下船後繼續在東京市區購物，行程安排極具彈性。

日本迪士尼郵輪｜船尾打卡點曝光：《小魚仙》愛麗兒坐鎮

迪士尼郵輪的一大傳統，就是每艘船的船尾都會有不同的經典角色坐鎮。這次Disney Imagination選擇了《小魚仙》（小美人魚）的愛麗兒（Ariel）以及宮廷樂師沙巴信為主題。從官方公開的概念圖可見，愛麗兒的造型充滿夢幻感，絕對是登船前必拍的一大打卡熱點。

迪士尼郵輪的一大傳統，就是每艘船的船尾都會有不同的經典角色坐鎮。

圖為新加坡出發的迪士尼探險號。(Klook)

日本迪士尼郵輪｜載客量達4000人！大人小孩都有專屬天地

作為日本首艘迪士尼郵輪，規格絕對不容小覷！新船總噸位達14萬噸，提供約1,250間客房，可容納約4,000名乘客。船上的設施可說是應有盡有。

日本迪士尼郵輪｜1. 餐飲及購物

預計設有多達30家餐廳與商店，無論是想享用大餐還是購買限定精品，都能輕鬆滿足。

日本迪士尼郵輪｜兒童專屬區

設有專為小朋友規劃的活動區域，並有專人帶領孩子們沉浸在迪士尼的童話故事中。

日本迪士尼郵輪｜成人限定區

想享受二人世界？船上也設有氣氛較為寧靜沉穩的成人專屬空間，讓大人們可以按照自己的步調好好放鬆。

圖為新加坡出發的迪士尼探險號。(Klook)

至於大家最關心的價格方面，標準客房預計每位收費約落在10萬至30萬日圓之間（約合港幣5,200至15,600元左右，具體視匯率而定）。雖然距離2029年還有一段時間，但各位迪士尼迷絕對可以開始存錢，準備迎接這場夢幻的海上之旅了！

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