全球7座迪士尼推介　必買/必玩/必吃/煙火資訊　唯一海洋主題東迪

迪士尼樂園一直是大人、小孩心中的夢幻國度，無論是初次前往還是重遊，都會被那股歡樂的氛圍深深吸引。



園區內的設施與表演總是推陳出新，每次造訪迪士尼都能發現驚喜，讓人無法抗拒它的魅力，目前全球有七座迪士尼樂園，從加州安那罕（Anaheim）、佛羅里達奧蘭多（Orlando）、東京（Tokyo）、巴黎（Paris）、香港（Hong Kong）、上海（Shanghai）以及將於阿布扎比的亞斯島（Yas Island）新建的迪士尼樂園，這也是迪士尼在中東的首座樂園。阿布扎比園區預計融合迪士尼的經典魔法與阿拉伯的文化意象打造出獨一無二的夢幻體驗。大家可以先從亞洲的迪士尼樂園開始收集。

全球迪士尼樂園攻略

1. 阿布扎比迪士尼樂園 Disneyland Abu Dhabi

全球第七座迪士尼樂園選址於阿布扎比的亞斯島（Yas Island），這裡是中東地區的娛樂重鎮，擁有法拉利世界（Ferrari World Abu Dhabi）、阿布扎比華納兄弟世界（Warner Bros. World Abu Dhabi）、阿布扎比海洋世界（SeaWorld Abu Dhabi）、F1 亞斯碼頭賽道（Yas Marina Circuit）以及亞斯購物中心（Yas Mall），具備吸引國際遊客的優勢。

阿布扎比迪士尼樂園將融合迪士尼經典故事角色、阿布扎比的文化與華麗建築風格。此外，考量到中東地區的氣候因素，預計會設計較多室內設施以提升遊客的舒適度與體驗品質。而阿布扎比迪士尼樂園（Disneyland Abu Dhabi）開幕時間根據迪士尼官方推估最快於2030年開幕。

2. 上海迪士尼樂園 Shanghai Disneyland

上海迪士尼樂園（Shanghai Disneyland）是全球第六座樂園，在2016年6月開幕，融合經典迪士尼與中國文化特色。

園區分為八大主題區包括全球獨有的寶藏灣（Treasure Cove）、優獸大都會（Zootopia）、米奇大街（Mickey Avenue）、夢幻世界（Fantasyland）、奇想花園（Gardens of Imagination）、明日世界（Tomorrowland）、冒險島（Adventure Isle）與迪士尼·皮克斯玩具總動員 (Toy Story Land）。

必玩設施

如果想要玩刺激一點的設施可以玩創極速光輪（Tron Lightcycle Power Run）、神鬼奇航—沉落寶藏之戰（Pirates of the Caribbean – Battle for the Sunken Treasure）、雷鳴山漂流（Roaring Rapids）。想要放鬆溫和一點的話可以選擇愛麗絲夢遊仙境迷宮（Alice in Wonderland Maze）、幻想曲旋轉木馬（Fantasia Carousel），其他像是七個小矮人礦山車（Seven Dwarfs Mine Train）、小飛俠天空奇遇（Peter Pan's Flight），也是迪士尼樂園經典必玩遊樂設施。

煙火資訊

上海迪士尼樂園每晚有盛大煙火秀，像是ILLUMINATE! A Nighttime Celebration或奇夢之光幻影秀，具體時段與地點可以透過官方App查詢最新演出資訊與時間安排。

必買

上海迪士尼園區裡的米奇大街（Mickey Avenue）是購買周邊商品的主要地點，必買的有上海限定的達菲朋友系列毛絨玩具、迪士尼角色造型的髮箍、季節限定和節日限定商品，以及米奇大街的StellaLou周邊商品和爆米花桶。

必吃

上海迪士尼樂園必吃的美食有小熊維尼三明治、米奇頭麻辣燙、動物方程市的山楂冰棒、牛肉泡菜捲、明日世界的復仇者聯盟家庭套餐、玉米熱狗棒，在玩樂之餘也好好品嚐一下園區限定的美食。

住宿

來到上海迪士尼樂園可以選擇入住上海迪士尼樂園酒店（Shanghai Disneyland Hotel），有可以早一小時入園權利，提供酒店到樂園的搭接駁車，設施較豪華且充滿迪士尼的元素。或是玩具總動員酒店（Toy Story Hotel）一樣提供提前入園與接駁服務。

上海迪士尼樂園

Google 評分：4.5

聯絡電話：400 180 0000

店家地址：中國上海市浦東新區4MV5+945 邮政编码: 201205

營業時間：08:30 – 21:30

交通：搭乘地鐵11號線到迪士尼站，從1號口或4號口步行約5到10分鐘即可抵達上海迪士尼樂園。



3. 香港迪士尼樂園 Hong Kong Disneyland

位於香港大嶼山的香港迪士尼樂園（Hong Kong Disneyland）是全球第五座迪士尼樂園。

在2023年11月推出全球首座的冰雪奇緣（Frozen）主題園區，你可以在園區碰到冰雪奇緣的角色們，跟著他們的腳步一起進入艾倫戴爾王國的奇幻小鎮。

必玩設施

在香港迪士尼園區必玩得有奇幻莊園、迷離莊園（Mystic Point）、魔雪奇幻之旅 (Frozen Ever After)、鐵甲奇俠飛行之旅（Iron Man Experience）以及灰熊山極速礦車（Big Grizzly Mountain Runaway Mine Cars）。

煙火資訊

Momentous夜間表演通常晚上7點半到9點之間在睡美人城堡前廣場舉行，結合煙火、投影、音樂與水舞，建議提早30到45分鐘找位置。

必買

香港迪士尼樂園必買的有奇幻莊園、冰雪奇緣、Marvel系列周邊商品．迪士尼Tsum Tsum、香港限定米奇唐裝娃娃以及節日限定的造型爆米花桶。

必吃

香港迪士尼樂園必吃的有以Marvel為主題的火箭餐廳，主要提供鐵甲奇俠和牛芝士漢堡，樹人野菌蘑菇芝士漢堡與蜘蛛俠芝士蝦堡。以及冰雪奇緣園區的阿德爾港畔餐廳，在這裡品嚐北歐料理，其他像是米奇造型雞蛋仔、爆米花、吉拿棒也都是必吃的點心。

住宿

在香港迪士尼周邊有三間主題酒店可以選擇，像是比較偏維多利亞風格的香港迪士尼樂園酒店，以探險為主題的迪士尼探索家度假酒店適合親子，或是比較多電影元素的迪士尼好萊塢酒店，依照你的喜好選擇。

香港迪士尼樂園

Google 評分：4.4

聯絡電話：3550 3388

店家地址：香港大嶼山

交通：如果要搭乘地鐵到香港迪士尼可以搭乘東涌線到「欣澳站」，再轉乘迪士尼線到「迪士尼站」，或是搭乘城巴R8往返迪士尼與東涌



4. 法國巴黎迪士尼樂園 Disneyland Paris

在1992年開幕的法國巴黎迪士尼樂園（Disneyland Paris）是歐洲唯一的迪士尼樂園，擁有兩大園區分別為迪士尼樂園（Disneyland Park）與華特迪士尼影城（Walt Disney Studios Park）。

此外，巴黎城堡為睡美人城堡，下方還有歐洲限定的龍的地牢，整體融合歐式童話與迪士尼元素，跟美國、日本的園區有明顯不同。

必玩設施

在迪士尼樂園必玩的有巨雷山（Big Thunder Mountain）、睡美人城堡(Le Château de la Belle au Bois Dormant)以及飛越太空山（Space Mountain）。另外在華特迪士尼影城必玩的遊樂設施則是復仇者集結：飛行特攻隊（Avenger assemble: Flight Focus）、三眼怪旋轉飛碟（Alien Swirling Saucers），絕對讓你回味無窮。

煙火資訊

每天晚上在睡美人城堡前舉行Disney Dreams!夜間煙火秀，結合投影、燈光、水幕與煙火呈現巴黎限定的浪漫氛圍，施放的時間通常在閉園前30分鐘，時間依這季節有所不同。

必買

在巴黎迪士尼必買的就是睡美人城堡、料理鼠王、幻影莊園的系列周邊商品，都是巴黎限定，像是料理鼠王的廚房用品相當受歡迎，如果來到巴黎迪士尼一定要把握機會將限定商品買起來。

必吃

想要品嚐法國限定的美食可以到料理鼠王主題餐廳Bistrot Chez Rémy品嚐法式甜點，或是到灰姑娘主題餐廳Auberge de Cendrillon，在用餐之餘，還有機會遇見公主，另外米奇造型可麗餅也是必吃的點心。

住宿

在巴黎迪士尼樂園有多間酒店可以選擇，走路就可以到達的有Disneyland Hotel、Disney’s Newport Bay Club、Disney’s Sequoia Lodge。另外在園區周邊並提供接駁車的酒店有Vienna House Dream Castle 和 B&B Hotel Disneyland Paris，可以依照你喜歡的風格入住。

巴黎迪士尼樂園

Google 評分：4.5

店家地址：Bd de Parc, 77700 Coupvray, 法國

營業時間：09:30 – 22:00

交通：從巴黎市區搭乘RER A線在Marne-la-Vallée–Chessy站下車，就可到達巴黎迪士尼樂園，車程大約40分鐘



5. 日本東京迪士尼樂園 Tokyo Disneyland

在1983年開幕的東京迪士尼（Tokyo Disneyland）是全球第一座美國以外的迪士尼，共有兩個園區分別為東京迪士尼樂園（Tokyo Disneyland）以夢幻與經典為主，適合親子與初訪迪士尼的人。

另外是東京迪士尼海洋（Tokyo DisneySea），是全球唯一的海洋主題迪士尼，在2001年開幕。遊樂設施風格與東京迪士尼樂園相比較為刺激。因為東京迪士尼園區乾淨整齊，被許多迪士尼迷評為全球最舒適的迪士尼。

必玩設施

在東京迪士尼樂園（Tokyo Disneyland）必玩的設施有全球首創無軌道的小熊維尼獵蜜記，怪獸電力公司的迷藏巡遊車可以拿手電筒找角色，互動性十足。另外在東京迪士尼海洋（Tokyo DisneySea）必玩的則是地心探險之旅、恐怖塔，與小美人魚礁湖的海底遊樂設施。

煙火資訊

東京迪士尼樂園（Tokyo Disneyland）的「Sky Full of Colors」煙火是在灰姑娘城堡前舉行，東京迪士尼海洋（Tokyo DisneySea）則是海港灣的舉行「Believe! Sea of Dreams」水上表演。

必買

在迪士尼樂園區必買的就是各式可愛的造型爆米花桶與經典角色人物的周邊商敏；而迪士尼海洋則是買Duffy & Friends系列商品，像是達菲、雪莉玫、傑拉托尼、史黛拉兔、莉莉貝爾等都只有在迪士尼海洋販售。

必吃

東京迪士尼樂園（Tokyo Disneyland）必吃的有米奇鬆餅、各種口味的爆米花（焦糖/咖哩/醬油奶油）與米奇造型冰棒。東京迪士尼海洋（Tokyo DisneySea）則是壽司捲、德倫西餐車的熱狗堡以及可愛的救生圈包子。

住宿

在東京迪士尼度假區有多間酒店提供選擇，包括東京迪士尼海洋夢幻泉鄉大酒店、東京迪士尼樂園大酒店、迪士尼大使大酒店、東京迪士尼海洋觀海景大酒店、東京迪士尼度假區玩具總動員酒店等，每間的風格都別具特色，此外，也有配合樂園有住宿禮遇，建議在訂房前可以上東京迪士尼官網查詢，看哪一間比較符合你的需求。

東京迪士尼樂園

Google 評分：4.6

聯絡電話：045-330-5211

店家地址：1-1 Maihama, Urayasu, Chiba 279-0031日本

營業時間：08:00 – 22:00

東京迪士尼海洋

Google 評分：4.6

聯絡電話：045-330-5211

店家地址：1-13 Maihama, Urayasu, Chiba 279-8511日本

交通：可以從東京市區搭乘JR 京葉線到「舞濱站」下車，再搭乘迪士尼度假區專用單軌列車（Disney Resort Line）就可以到達東京迪士尼樂園、迪士尼海洋



6. 奧蘭多迪士尼樂園 Disney World

位於美國佛羅里達州奧蘭多的華特迪士尼世界度假區（Walt Disney World Resort）又稱為奧蘭多迪士尼度假區（Disney World），與加州迪士尼樂園一樣都是由華特．迪士尼（Walt Disney）親自設計，也是所有迪士尼度假區中唯一叫「世界」的度假區。

它不僅只是所有迪士尼度假區中最大的，是東京迪士尼度假區的54.7倍大。

必玩設施

在奧蘭多迪士尼樂園（Disney World）可以到全球唯一的阿凡達園區體驗潘朵拉星球的阿凡達飛行體驗，還可以去星際大戰：崛起抵抗軍、玩具總動員瘋狂遊戲屋、飛越地平線體驗身歷其境的主題遊樂設施。

煙火資訊

最具代表性的Happily Ever After煙火秀，每晚在灰姑娘城堡前舉行，煙火秀涵蓋迪士尼經典電影的配樂和角色，從小美人魚、阿拉丁到海洋奇緣，精采表演讓人目不轉睛，建議提前30分鐘卡位，才能在最佳觀賞點欣賞精采的表演。

必買

來到全球最大的迪士尼園區一定要大買特買，像是米奇耳朵髮箍、星際大戰光劍、紀念T-shirt以及Disney Springs的各種品牌聯名商品。

必吃

可以到Magic Kingdomg吃Dole Whip鳳梨冰淇淋，或是EPCOT的世界市集有日本壽司、法國馬卡龍、德國香腸），以Hollywood Studios的星際大戰Star Wars: Galaxy's Edge的藍色牛奶。

住宿

在華特迪士尼世界度假區有多間迪士尼酒店，可以依照自己的喜好選擇，像是有高價位的Disney’s Grand Floridian、Polynesian Village，中價位的Caribbean Beach、Coronado Springs，較平價的有Pop Century、Art of Animation等都有配合樂園的住宿禮遇。

華特迪士尼世界度假區

Google 評分：4.7

聯絡電話：(407) 939-5277

店家地址：美國佛羅里達

營業時間：24小時營業

交通：前往奧蘭多迪士尼樂園（Disney World）主要以開車較為方便，無論是搭乘Uber或是自行租車；如果是住在迪士尼的酒店的話，則可以搭乘接駁巴士抵達。此外，因為園區較大，所以在園區內也有巴士、單軌電車（Monorail）、迪士尼渡輪（Ferry）、迪士尼Skyliner空中纜車等免費交通工具，讓大家方便在各個區域行動。



7. 美國加州迪士尼樂園 Disneyland Park

美國加州安納罕市的迪士尼樂園（Disneyland Park，簡稱Disneyland），又稱為加州迪士尼樂園、安納罕迪士尼樂園，是世界上第一座迪士尼樂園。

在1955年開幕，由華特迪士尼（Walt Disney）親自設計，園區分為八大主題區：美國小鎮大街、探險樂園、邊域世界、幻想世界、米奇卡通城、明日世界、紐奧良廣場、星際大戰：銀河邊緣。此外，加州迪士尼度假區的主要遊樂園，整體面積在全球迪士尼之中排名第二。

必玩設施

在加州迪士尼樂園必玩的有星際大戰：銀河邊緣（Star Wars: Galaxy’s Edge）的千年鷹號模擬駕駛、幻想世界的彼得潘飛行與白雪公主冒險，以及明日世界的太空山跟巴斯光年星際冒險，經典必拍的有睡美人城堡跟米奇與米妮見面會。

煙火資訊

夜間煙火秀有「Disneyland Forever」跟「Mickey’s Mix Magic」，會依照季節調整，通常在晚上9點或9點半開始，建議可以提前1小時卡位。如果遇到特殊節日像是萬聖節、聖誕節也會有專屬的煙火秀。

必買

加州迪士尼樂園必買的有經典的米奇、米妮耳朵髮箍、限定版造型爆米花桶、迪士尼Pins徽章、星際大戰與漫威周邊商品。

必吃

加州迪士尼必吃的有各種口味的吉拿棒、迪士尼名物火雞腿、米奇造型鬆餅，以及清爽的Dole Whip鳳梨冰淇淋。

住宿

加州迪士尼樂園的三間酒店有提前入園的住宿禮遇，包括Disneyland Hotel、Disney’s Grand Californian Hotel & Spa、Disney’s Paradise Pier Hotel，三間酒店的設施與風格都各有特色，可以依照喜好選擇入住。

美國加州迪士尼樂園

Google 評分：4.6

聯絡電話：(714) 781-4636

店家地址：1313 Disneyland Dr, Anaheim, CA 92802美國

營業時間：

交通：前往加州迪士尼樂園（Disneyland Park）最方便的方式就是開車自駕，園區有大型停車場，相當方便，如果不會開車則可以考慮搭乘Uber前往



常見問題 Q&A

全球有多少座迪士尼樂園？ 目前全球有七座迪士尼樂園，分別位於加州安那罕、佛羅里達奧蘭多、東京、巴黎、香港、上海，以及即將在阿布達比亞斯島新建的迪士尼樂園。 阿布達比迪士尼樂園預計何時開幕？ 阿布達比迪士尼樂園預計最快於2030年開幕。 上海迪士尼樂園有哪些必玩設施？ 上海迪士尼樂園的必玩設施包括創極速光輪、神鬼奇航—沉落寶藏之戰、雷鳴山漂流、愛麗絲夢遊仙境迷宮、幻想曲旋轉木馬、七個小矮人礦山車和小飛俠天空奇遇。 香港迪士尼樂園有哪些必吃美食？ 香港迪士尼樂園的必吃美食包括以Marvel為主題的火箭餐廳的鐵甲奇俠和牛芝士漢堡、冰雪奇緣園區的北歐料理、米奇造型雞蛋仔、爆米花和吉拿棒。 東京迪士尼樂園有哪些必買商品？ 東京迪士尼樂園的必買商品包括各式造型爆米花桶、經典角色周邊商品，以及迪士尼海洋的Duffy & Friends系列商品。

【本文獲「輕旅行」授權轉載。】