飛機上有人過世怎麼處理？網曝冷知識：遺體裝起來安放原座位

近日網絡上針對「搭機冷知識」引發熱烈討論，有網友揭密，機長與副機長絕對不能吃同款飛機餐，是為了防止2人同時食物中毒。此外，若不幸有人猝逝，「遺體會被裝起來並安放在原本位子上」，讓大批網友直呼長知識。



社群平台Threads上近日出現一篇討論「搭機冷知識」的貼文，事主透露，機長跟副機長在飛行過程中「不能吃同一種飛機餐」，背後的關鍵原因，其實是為了防止兩人同時發生食物中毒而影響飛行安全。貼文曝光後，隨即引發大批網友熱烈討論與分享。

相關文章：航班揭秘｜飛機上別點咖啡 前空姐曝7大潛規則 週二機票更便宜

+ 11

有網友指出「登機門安排其實與航空公司無關」，以及「飛機停靠空橋或機坪都需要付費」。也有人解答「飛機後推後冷氣忽然變小聲，是因為風被借去吹動發動機使其自轉」。針對機上安全與過往歷史，網友更透露「早期飛機餐無法選口味，直到曾有班機發生乘客集體拉肚子」，以及「面對機上暴力事件，空服員都受過訓練，機上其實備有塑膠手銬可約束滋事者」。

此外，網友也提到搭機的實用規定與特殊情境。例如「坐在逃生門座位的乘客，空姐會詢問是否會外語，若航行中遇到狀況需協助空姐」；至於極端狀況，「如果飛機上有人不幸身亡，遺體會被裝起來並安放在原本的位子上」。種種罕見的航空冷知識，讓不少準備出國的人直呼長知識。

相關文章：搭飛機行李超重？達人教上機前急救方法 用穿搭策略釋放1/3空間

+ 13

延伸閱讀：

送豆花被辦、三明治手搖飲沒事？鄭銘謙查賄遭質疑

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】