搭飛機別找空服員放行李　資深空姐無奈曝真相　多數航空公司拒絕

許多人都會趁休假時出國旅遊放鬆身心，若在飛機上面臨行李放置的問題，第一個想的辦法往往是尋求空服員協助，不過，近期有曾任空服員的女子表示，這個舉動不符規定，且多數航空公司會拒絕此請求。



搭飛機不要再叫空服員放行李！資深空姐無奈曝真相

根據《紐約郵報》報導，凱特．馬拉尼（Kat Kamalani）曾任六年的空姐，早前她於TikTok上發布影片分享，許多遊客會要求空服員放置行李於頭頂的空間，她坦言，實際上這並不屬於空服員工作之一部分，她說明，雖然空服員可以提供幫助，但為旅客提起行李可能會導致受傷，在美國，此類傷害不納入保險範圍。為此，她表示，許多航空公司於行李放置區會提供小標誌，告知旅客行李放置方向。

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許多網友紛紛於留言區表示：

「我也是一名空服員，不是全部的空服員都會答應旅客請求，有時我們手持別的東西，會傷害我們的背部，除此之外，若旅客不能將行李舉起，更應該檢查他們的行李重量」

「我身高比較矮，常常需要他人幫忙」

「我都會請身邊的男人幫我放」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：搭飛機不要再叫空服員放行李！資深空姐無奈曝真相，很多乘客都踩雷不自知】