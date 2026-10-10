搭飛機行李越早託運越晚拿？地勤揭裝卸流程：2大規則才是關鍵

出國等待提領行李總是考驗耐心，有網友在Threads發文詢問，行李是不是越早託運反而越晚出來？貼文引發廣大討論，多數網友認為「不一定，主要看機型與人工疊貨情況」。



一名網友在Threads發文詢問，出國搭飛機行李是不是越早託運，到目的地反而越晚出來？因為常聽說行李有可能是「後放進去的先拿出來」，讓他感到疑惑好奇「有人真的有觀察過嗎？還是其實完全看運氣？」

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文章曝光後，引發眾多網友討論，

「第一個託運和快最後託運都有試過，真的不一定」

「不一定喔！我很常第一個託運，也不是最後出來！」

「要看你搭的機型737都是散倉 人工上貨艙疊行李」

「我之前託運兩個行李，但兩個出來的時間隔很久。感覺應該不一定早託運晚出來」



還有網友分享行李託運流程：

1. 託運後，先經過安檢，然後下到樓下行李處理區

2. 所有班機各航班行李下到處理區在大轉台上依自動條碼掃描器分送至預定的裝櫃點

3. 裝櫃區有：優先櫃（高層等，特殊服務客如輪椅擔架），轉機（急轉），一般櫃，散艙車皮

4. 櫃檯作業完成後，裝載單位（loading）根據行李櫃數量及重量配置平衡表，安排櫃位

5. 機邊靠門位通常是優先櫃，散艙也可能

6. 下貨艙簡單說有：前貨艙，後貨艙，及散艙

7. 起飛後，裝載單位發ldm裝卸表到次站，註明特殊需求櫃位如優先，急轉，avih活生動物

8. 次站裝卸單位依據前站LDM劃卸載表。



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