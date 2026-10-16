澀谷美食11間2026｜牛扒蓋飯/海鮮丼/蛋包飯/燒肉/水果千層蛋糕

澀谷美食｜日本東京出名美食多，而澀谷是日本旅遊的著名觀光區，自然聚集了不少美食。《香港01》「好食玩飛」記者一次過整合11間澀谷美食，在不同類目中嚴選出幾間，當中包括平價又新鮮的壽司店「金沢まいもん」、日本女仔票選最想去的燒肉店「Kintan」等等，一定有啱你心水的餐廳！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

澀谷美食【1】金沢まいもん——CP值超高又新鮮的迴轉壽司 平絕澀谷

壽司食材新鮮，分量十足。（小紅書@Wuwu）

這間位於商場的高質迴轉壽司店自開業以來便受到諸多食客好評，魚生的新鮮程度和性價比完全不輸另一間人氣迴轉壽司美登利，關鍵是排隊時間快很多，更加適合去旅行、趕行程的大家。拖羅肥美，海膽色澤金黃，而且到夜晚師傅製作金槍魚泥魚籽軍艦更加重手，像是變成加大版壽司。吃到飽飽大滿足人均才3,000日圓（約145港元），CP值超高！

金沢まいもん

營業時間：11:00-22:00

電話：+81 3-5784-1144

地址：日本 150-0042 東京都澀谷區宇田川町 15−1 Shibuya PARCO 7 樓

交通：各路線搭乘至「澀谷站」，步行5分鐘



澀谷美食【2】江戸富士 Edo Fuji——刺身海鮮丼 滿滿當當、分量十足

江戶富士Edo Fuji以其海鮮蓋飯而聞名，這些蓋飯使用大量的新鮮海鮮製成。海鮮蓋飯的配料種類繁多，外觀豪華，味道和份量都非常令人滿意。餐廳提供不同魚類、甜蝦、扇貝等各種海鮮。而受歡迎的是海膽海鮮丼，只要2,500日圓（約120港元）就可以食到滿滿一碗。不過店鋪人氣高升，可能需要排隊。

江戶富士Edo Fuji

營業時間：星期一至五11:30-14:00、星期六12:00-14:00、星期日休息

電話：+81 3-3811-0111

地址：日本 113-0034 東京都文京區湯島 2-chome−7−7(澀谷附近）

交通：搭乘至「御茶之水站」步行3分鐘或到「本鄉三丁目站」、「末廣町站」步行5分鐘



澀谷美食【3】EDW yellow Shibuya——流心芝士漢堡蛋包飯 多種口味梳乎厘

ESPRESSO D' WORKS yellow主打「雙層漢堡牛排蛋包飯」（2288日圓 約111港元），店內亦提供多款口感蓬鬆柔軟的蛋包飯，醬汁可以選擇咖喱或者番茄口味。把漢堡切開就可以看見滿滿的流心芝士，店家會幫忙切開歐姆蛋，然後淋上調製好的芝士忌廉醬，味道豐富有層次。

吃完蛋包飯，可以享受餐後甜點梳乎厘，草莓梳乎厘（1738日圓 約85港元）蛋奶香濃郁，配上雪糕、草莓、草莓果醬，酸甜清新。餐廳環境舒適、食物出品穩定，但價格偏高，對於喜歡吃蛋包飯、梳乎厘的大家也是不妨一試的選擇。

EDW yellow Shibuya

營業時間：11:00-22:00

電話：+81 3-6712-7844

地址：日本 150-0042 東京都澀谷區澀谷區宇田川町 26-5 生信大廈

交通：各路線搭乘至「澀谷站」，步行5分鐘

注意事項：不收現金



澀谷美食【4】Komeraku——溫暖鮮香茶漬飯 上等玄米飯

「KOMERAKU 鰹魚茶泡飯」米飯都是特別選用上等玄米飯，食材來自日本各地挑選過品質良好的食材與海鮮，菜單的餐點種類選擇豐富，有各式各樣的海鮮丼、鰻魚丼等，顛覆一般對於傳統茶泡飯比較單調的印象。

茶泡飯可以先拌勻吃，然後將飯舀到小碗內加上小料、茶湯泡著吃。熱騰騰的湯底鮮甜可口，和粥底火鍋有異曲同工之妙。店內套餐價格為1280到1580日圓（約62-76港元），第一次吃擔心不會的話店內也有提供茶泡飯教學表，非常貼心。

Komeraku

營業時間：11:00-23:00

電話：+81 3-6433-5666

地址：東京都澀谷區澀谷2-21-1 Hikarie 6F

交通：各路線搭乘至「澀谷站」，步行3分鐘



澀谷美食【5】AFURI——必點柚子鹽拉麵 清香開胃超好吃

AFURI的招牌是柚子味拉麵（1180日圓 約57港元），經典的清湯底配上淡淡的柚子清香，十分清爽不油膩。喜歡食辣的朋友們可以試試柚子辣湯拉麵，柚子味更加突出，配上微微辛辣的調味，十分惹味。餐廳亦有柚子露沾麵，非常新穎。

點選所需的麵後可以自行決定雞油的量，想要keep fit的你也不用擔心拉麵過於肥膩！之後選擇炙燒豬肉叉燒，或是低調烹調的雞肉，麵條則有經典的黃色細麵、手打麵兩種選擇。值得注意的是餐廳點餐機不收現金，而且餐廳人氣高，建議提早排隊。

（小紅書@永遠吃不胖）

（小紅書@旺旺睡睡餅）

AFURI

營業時間：11:00-05:00

電話：+81 3-5795-0750

地址：東京都澀谷區惠比壽 1-1-7 117 大樓 1 樓

交通：搭乘至「惠比壽站」步行3分鐘

注意事項：不收現金



澀谷美食【6】麵散——日式 x 西式結合烏冬面 培根奶油芝士大滿足

麵散隱身在明治神宮前車站附近的巷弄中，最推薦招牌carbonara烏冬（950日圓 約46港元）。烏冬口感勁道有咬口，芝士味濃郁，烏冬麵的配料豐富，混合了厚切培根、羅馬綿羊乳酪、底部有一顆生雞蛋，跨國界的食材搭配，一點也不會膩，怕膩的朋友可以添加柚子醋中和，更加好吃。麵有冷熱選擇，冷吃更加適合炎熱的夏天。

麵散

營業時間：11:30-22:00

電話： +81 3-6427-9898

地址：東京都澀谷區神宮前6丁目13-7

交通：JR原宿站徒步約10分鐘



澀谷美食【7】Kintan——日式燒肉新星 日本女生票選最想去燒肉店第一名

Kintan是近兩年來燒肉品牌的新星。其菜單的設計種類繁多，中午套餐價位從1000日圓起跳，到最貴套餐也不超過3000日圓（約145港元）。菜式非常之豐富，套餐內的生牛肉跟海膽壽司完全沒有腥味，主餐和牛油脂豐富、肉香濃郁，套餐內至少可以吃到5-7種部位的肉品，搭配不同料理方式，吃下來十分有層次不會膩。餐廳繼承日本一貫的貼心服務，食客不用自己動手也能吃到美味燒肉。

Kintan

營業時間：11:30-14:30、18:00-22:00

電話：+81 3-6861-2929

地址：日本 150-8377 東京都澀谷區宇田川町 15−1 Shibuya PARCO 7F

交通：各路線搭乘至「澀谷站」，步行3分鐘



澀谷美食【8】Toraji 焼肉トラジ——高端烤肉 平民價格

燒肉Toraji是東京知名的高級和牛燒肉店，1995年於惠比壽創業，至今已近30年，以高品質厚切燒肉為賣點，透過建置完善迅速的物流系統，提供「不冷凍」的高級燒肉，在東京這個日式燒肉一級戰區坐擁數十家分店。和牛雪花紋路清晰，炙燒過後入口即溶，肉味濃郁。價錢方面豐儉由人，午市套餐3000日圓（約145港元）左右便能嘗試到三款不同的和牛。

燒肉 Toraji

營業時間：11:00-23:30

電話：+81 3-3719-2229

地址：東京都澀谷區惠比壽南 2-2-4 山根 2 棟

交通：搭乘至「惠比壽站」，步行約5分鐘



澀谷美食【9】LOVE & TABLE——人氣蛋糕店 千層蛋糕滿滿水果

Afternoon tea旗下的LOVE & TABLE是實力派甜點店。憑著厚達10多公分的超高千層蛋糕為主軸，搭配其他美味輕食，在日本已經開了5家分店。每季都會推出時令水果蛋糕，限定蛋糕每款亦會不定時轉換。早前亦有來自福岡的「甘王」草莓千層蛋糕，「甘王」草莓甜度十足，香氣濃郁。餐廳所用的水果十分新鮮，奶油香甜幼滑，配上酸酸甜甜的水果不會太膩。不過，每天大概下午五點半左右，千層蛋糕便會售空，想嘗試的朋友記得預留時間。

LOVE & TABLE

營業時間：10:00-20:00

地址：東京都澀谷區神宮前4-3-2

交通：「表參道站」步行3分鐘 / 從「原宿站」步行10分鐘



澀谷美食【10】Parfaiteria beL——芭菲天堂 數十種配料層次豐富

Parfaiteria beL於潮流地帶澀谷開店後旋即俘虜大批女生。人氣的源由，全在於店方認真手作聖代每一細微部分，不論甜酸強弱或雪糕平衡都有一番講究，又以當造新鮮水果作主角，成就出一杯又一杯藝術品。一杯芭菲內有超過十種配料，如果凍、奶油、希臘酸奶、雪糕、餅乾等等，口味亦會根據時令水果推出限定，既好味又美觀，十分適合打卡。

Parfaiteria beL

營業時間：平日17:00-00:00、週末及公眾假期17:00pm-2:00

電話：+81 3-6427-8538

地址：東京都澀谷區道玄坂1-7-10 新大宗Social大廈3/F

交通：各路線搭乘至「澀谷站」，步行3分鐘



澀谷美食【11】Hirokiya Shibuya——音樂燒肉

Hirokiya Shibuya由DJ HIROKI（池島廣樹）打造的燒肉店，將音樂、娛樂感與燒肉結合，可以邊燒肉邊聽音樂，環境氣氛活潑，很適合朋友聚餐或晚上續攤。人氣料理包括四種口味的「HIROKIYA 生牛肉」及午間限定的「生漢堡排」，店員會負責代烤、適合想體驗不同於傳統燒肉店氛圍的人。

營業時間：12:00～15:00、17:00〜23:00

地址：東京都澀谷區宇田川町34-6 M&Iビル1F

交通：東京Metro「渋谷」站A2出口徒步約4分鐘

