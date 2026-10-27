日本旅行｜北海道小樽行程推薦　炸雞/厚切牛扒　遊覽浪漫運河

距離札幌最快只需要半小時車程的「小樽」，曾是北海道開拓時期的國際貿易港，也是當時最繁榮的城鎮，現在轉變為旅客最愛的浪漫觀光聖地，沿途有著精緻的玻璃工藝品、浪漫的音樂盒館、豐富的海鮮美食以及各種小樽限定甜點等著你來品嘗。



小樽交通

從札幌前往JR小樽站

往返札幌與小樽，最快速的選擇就是搭乘JR「Airport號」，這班列車除了第4節車廂是對號入座的指定席需事先劃位外，其餘車廂皆為自由席，不一定有位子，只要用交通IC卡感應一下就能輕鬆搭乘囉！

特別快速Airport號

車程：33分鐘

單程費用：自由席800日圓，指定席1,800日圓



快速Airport號

車程：37-41分鐘

單程費用：自由席800日圓，指定席1,800日圓



JR函館本線（普通列車）

車程：46分鐘

單程費用：800日圓



小編小提醒：如果不想走回頭路，建議大家提早一站於「JR南小樽站」下車，從這裡一路順遊童話十字路口、堺町通商店街、小樽運河，最後再漫步到「JR小樽站」搭車回程，是最順暢的小樽完美路線喔！

小樽景點

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1. 小樽運河&遊覽船

來到小樽，絕對不能錯過最經典的浪漫地標「小樽運河」，全長1.14公里，曾是裝載貨物的重要交通樞紐，夏天清楚看到沿岸復古的紅磚倉庫，冬天則披上一層白雪，夜晚兩岸將會點起瓦斯燈。不過小編要提醒大家，因為運河緊鄰港口，海風真的非常大！建議大家準備好一件防風衣服，而把保暖工作做好後，非常推薦安排搭乘約40分鐘的「小樽運河遊覽船」，路線從小樽運河繞行至小樽港口，用近距離的視角欣賞運河風光。

小樽運河&遊覽船

交通：「JR小樽站」步行約10分鐘

營業時間：10:00-20:00（各個季節乘船時段不同，請參考官網航班時刻表）

票價：【日間航班】全票1,800日圓、半票500日圓

【夜間航班】全票2,000日圓、半票500日圓

小編小提醒：小樽運河遊覽船在旺季非常熱門，現場排隊可能會買不到想要的時段，記得在出發前事先於官網進行預約哦～



2. 小樽出拔小路

位於小樽運河正對面的「小樽出拔小路」，曾是船隻的卸貨區，現在則變成充滿懷舊氛圍的特色美食街，匯聚了20間店鋪，有著日式串烤、海鮮丼飯與拉麵等豐富料理，適合旅客晚餐覓食順便欣賞夜晚小樽運河點燈。除了正餐之外，巷弄裡更隱藏著一家超人氣的「富良野哈密瓜冰淇淋」，是來到出拔小路絕對不能錯過的人氣甜點！

小樽出拔小路

交通：「JR小樽站」步行約10分鐘

營業時間：各店家營業時間不同，請參考官網



3. 小樽堺町通商店街

保留了特色石造建築的「小樽堺町通商店街」，是小樽最熱鬧的商圈，午餐來這裡覓食絕對不會出錯，街上匯聚了新鮮海鮮丼飯、和牛壽喜燒、特色霜淇淋與各式咖啡廳，選擇非常豐富。商店街更是伴手禮（手信）採買的首選之地！除了「北一硝子」的精緻玻璃工藝，以及「LeTAO」、「六花亭」、「北菓樓」等必買甜點名店外，街上還有米飛兔與史努比的主題專賣店，吉伊卡哇專賣店已於2026年7月開幕，結合了北海道雪之妖精長尾山雀與小樽專屬的復古元素，推出一系列小樽限定玩偶與周邊，喜歡收集當地限定的你們，記得把這裡排進行程裡好好逛逛！

小樽堺町通商店街

交通：「JR小樽站」步行約20分鐘

營業時間：各店家營業時間不同，大部份18:00關門



4. 童話十字路口

沿著小樽堺町通商店街一路走到盡頭，就是小樽的經典地標「童話十字路口」，許多人聚集在這裡等待小樽音樂盒堂門口的「蒸汽鐘」噴出白色蒸汽和發出汽笛聲，而後方的「小樽オルゴール堂本館」則是全日本最大的音樂盒專賣店，可以挑選喜歡的歌曲和音樂盒款式，是個具有紀念意義和收藏價值的紀念品。

小樽オルゴール堂本館

交通：「JR南小樽站」步行約6分鐘

營業時間：09:00-18:00

小編小提醒：如果想將拍到整個童話十字路口的歐風街景，小編非常推薦走到LeTAO本店免費的三樓展望台，記錄從高處俯瞰小樽的視角！



5. 天狗山夜景

被譽為北海道三大夜景之一，更榮獲《米芝蓮綠色指南》一星推薦的「天狗山夜景」，絕對是小樽一日遊最迷人的亮點！天狗山因為海拔不高，反而創造出夜景好像就在眼前的震撼感，山頂設有不同高度的展望台，讓旅客能從各種角度，觀賞到整個小樽市區的溫暖燈火與港口風光，將小樽浪漫夜景收入眼底。

天狗山

交通：從「小樽站前中央巴士總站」搭乘巴士9號天狗山ロープウェイ線至「天狗山站」

營業時間：【夏季4/25-11/3】09:00-21:00【冬季11/28-3/31】09:00-20:00



天狗山纜車門票

夏季

往返全票1,800日圓，學生票900日圓，寵物500日圓

單程全票1,080日圓，學生票540日圓，寵物300日圓

冬季

往返全票2,000日圓，學生票1,000日圓，寵物500日圓



6. 小樽水族館

如果冬天想看超萌的企鵝散步，但覺得前往旭山動物園的交通不太方便，小編建議可以來「小樽水族館」，從小樽車站外的巴士站出發，大約20分鐘的車程就能迅速抵達，交通非常方便，而且一樣能近距離欣賞到搖搖晃晃散步的企鵝，省時又療癒，絕對是看企鵝的完美替代方案！

小樽水族館

交通：從「小樽站前中央巴士總站」搭乘巴士祝津線或小樽水族館線至「小樽水族館」，巴士時刻表請參考官網

門票：全票1,800日圓、學生票700日圓、3-5歲350日圓

營業時間

通常營業時間：2026/3/14-10/15，09:00-17:00；2026/10/16-11/23，09:00-16:00

夜間延長：2026/7/18-7/20 2026/9/12-9/13，09:00-20:00

冬季營業：2025/12/23-2026/2/23，10:00-16:00



小樽美食

1. 小樽三角市場

一早來到小樽該吃什麼？小編強烈推薦先來車站旁的「小樽三角市場」繞一圈！這裡的規模與空間雖然比較狹小，但絕對是品嚐新鮮海產、作為小樽之旅第一餐的完美首選。其中「滝波食堂」是市場內超高人氣的海鮮食堂，用餐人潮較多，大家要預留排隊時間哦！三角市場雖然不大卻五臟俱全，除了海鮮丼飯，同樣可以買到肥美的帝王蟹、當季水果與特色乾貨，讓你吃飽後帶著滿足的心情開啟小樽一日遊。

小樽三角市場

交通：「JR小樽站」步行約2分鐘

營業時間：各店家營業時間不同，請參考官網

小編小提醒：小樽三角市場通常早上七八點就開始營業了，可以直接空腹從札幌搭車來，把肚子留給三角市場的豪華海鮮丼飯當早午餐！



2. 若雞時代なると

來到小樽，除了滿滿的海鮮，還有一家不能錯過的靈魂美食「若雞時代なると」，其中「招牌炸半雞」是許多遊客的必吃名單，不僅份量超大、價格實惠，最大特色就是完全不裹粉直接下鍋酥炸，外皮酥脆，咬下去後裡面的雞肉更是鮮嫩多汁。本店距離小樽車站不遠，整棟共有兩層樓、多達270個座位，翻桌率高，不用等太久就能大口地享受這份道地美味～

若雞時代なると

交通：「JR小樽站」步行約10分鐘

營業時間：11:00-21:00



3. かま栄 工廠直營店

擁有百年歷史的「かま栄」是專門販售魚板加工食品的老店。最具人氣的兩大招牌：「ひら天」經典的炸魚板和以薄吐司包裹魚漿的「パンロール」，小編這次實際品嘗後首推ひら天，吃起來Q彈且帶著微甜的口感。而小樽工廠直營店的最大特色就是能從櫥窗親眼觀看乾淨俐落的製作過程，並提供內用區讓大家現買現吃熱騰騰的現炸美味。

かま栄 工廠直營店

交通：「JR南小樽站」步行約15分鐘

營業時間：【5-10月】平日09:00-18:00、假日09:00-19:00；【11-4月】09:00-18:00

小編小提醒： 如果行程太趕，かま栄在札幌市區的百貨公司，以及新千歲機場國內線也都有設櫃，上飛機前買來當作伴手禮或小點心都超級方便！



4. cafe BAAL

近期在網路上引起熱烈討論的小樽美食，就是這家「cafe BAAL」的招牌牛排飯！一端上桌，鋪得滿滿的厚實肉片直接把底下的白飯完全蓋住，牛排切得厚實，咬下去卻意外地軟嫩多汁。雖然店面空間不大、座位不多，加上現點現煎導致店內油煙味較大，但這碗充滿誠意、高CP值的牛排飯，仍然是來到小樽不可錯過的美食。

cafe BAAL

交通：「JR小樽站」步行約3分鐘

營業時間：11:30-14:30、17:30-21:00（週一公休）



小樽伴手禮

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1. LeTAO小樽洋果子舖 小樽本店

來到小樽，絕對不能錯過小樽起家的甜點店「LeTAO小樽洋果子舖」，名稱源自法文，同時也是小樽日文發音「OTARU」的倒讀諧音，非常有趣。多家分店位在小樽，每家分店都提供不同的限定甜點，其中小編最推薦一定要去位在童話十字路口旁的「LeTAO小樽本店」。這棟歐風建築共有三層樓：一樓是伴手禮區，二樓是內用咖啡廳，三樓則是小編前面提過可以俯瞰小樽街景的免費展望台。逛累了，非常推薦在二樓咖啡廳品嚐一份入口即化的招牌「原味雙層起司蛋糕」，而離開前也千萬別忘了把LeTAO必買的「紅茶朱古力夾心餅乾」打包帶回家喔！

LeTAO小樽洋果子舖 小樽本店

交通：「JR南小樽站」步行約7分鐘

營業時間：09:00-18:00



2. 六花亭 小樽運河店

逛完LeTAO，旁邊就是北海道伴手禮名店「六花亭」，發跡於北海道十勝帶廣市，品牌名稱與包裝上的十勝六花，象徵著六角形的雪花與在地花草，具有北海道的專屬特色。店內共有兩層樓，一樓是伴手禮天堂，最經典的招牌絕對是「葡萄奶油夾心餅乾」，不過小編推薦送禮的話也可以選擇精美包裝的「酒糖」或是「士多啤梨朱古力」。買完伴手禮後，可以上到二樓的內用區，點杯咖啡，配上現吃的「雪こんチーズ」和「マルセイアイスサンド」，享受一段悠閒的下午茶時光！

六花亭 小樽運河店

交通：「JR南小樽站」步行約8分鐘

營業時間：09:00-18:00

小編偷偷說： 其實小編不大喜歡有酒味的甜點，但六花亭的蘭姆酒香氣調和得溫和順口，推薦大家買來試試！



3. 北菓樓 小樽本館

接著來到「北菓樓」，這裡有三樣絕對不能錯過的甜點「夢不思議泡芙」、「開拓おかき」與「妖精之森」年輪蛋糕。夢不思議泡芙內餡擠滿了香濃的卡士達醬，是北菓樓的人氣招牌；開拓おかき這款米菓有多款口味，融入了北海道各地的特色海鮮，價格親民，當作旅途中的解饞小零食超級適合；至於年輪蛋糕，小編私心覺得吃起來稍微偏甜膩一點，大家可以斟酌自己的口味購買。

北菓樓 小樽本館

交通：「JR南小樽站」步行約8分鐘

營業時間：10:00-18:00

小編小提醒：比較可惜的是，北菓樓小樽本館沒有內用區域，大家購買後直接在店外找個空曠處馬上享用，才能吃到最棒的口感！



4. 北一硝子三號館

在小樽堺町通商店街上，最常看到的店家除了LeTAO，就是「北一硝子」了，硝子在日文是玻璃的意思，其中最經典的「北一硝子三號館」是一座充滿歷史感的石造倉庫，走進建築內，左邊販售著各式精美的玻璃工藝作品，右邊則是著名的煤油燈咖啡廳。空間裡瀰漫著淡淡的煤油香氣，整間店只靠煤油燈照明，氛圍非常復古浪漫，偶爾還有現場鋼琴演奏，而沿著走廊走到底，販售著視覺震撼的「八段霜淇淋」，小編私心推薦味道濃郁的哈密瓜口味，是來到小樽不能錯過的甜點！

北一硝子三號館

交通：「JR南小樽站」步行約8分鐘

營業時間：09:00-18:00



5. 柳月 小樽店

小樽的甜點真的一家接著一家，接下來介紹有著可愛鬍子大叔圖案的「柳月」，小樽店的規劃很用心，一樓是伴手禮專區與內用咖啡廳，二樓則透過影片與可愛角色，帶大家輕鬆認識柳月的品牌歷史。在一樓的咖啡廳，小編忍不住點了一支小樽限定的十勝紅豆霜淇淋，口感滑順不甜膩又充滿著紅豆香氣，真的超滿足！離開前千萬別忘了購買「三方六年輪蛋糕」與「紅豆奶油夾心餅乾」，現場還有新千歲機場買不到的隱藏小樽限定款，是挑選獨家伴手禮的最佳去處！

柳月 小樽店

交通：「JR南小樽站」步行約13分鐘

營業時間：09:30-17:30



小樽一日遊行程安排

從JR小樽站進出

早餐：小樽三角市場

早上：小樽運河並搭乘遊覽船→小樽出拔小路

午餐&下午：小樽堺町通商店街沿途吃吃喝喝→童話十字路口

下午茶：LeTAO小樽洋果子舖或北一硝子三號館

晚餐：cafe BAAL牛排飯

晚上：搭乘天狗山纜車至天狗山欣賞夜景



從JR南小樽站進，JR小樽站回

早上&午餐：童話十字路口→小樽堺町通商店街沿途吃吃喝喝

下午茶：LeTAO小樽洋果子舖或北一硝子三號館

下午：小樽出拔小路→小樽運河並搭乘遊覽船

晚餐：若雞時代なると

晚上：搭乘天狗山纜車至天狗山欣賞夜景



小樽的魅力不只如此，除了小編這次帶大家踩點的經典行程，這座充滿浪漫氛圍的歷史海港城市，其實還隱藏著許多低調卻驚為天人的隱藏版美食和復古景點，建議大家可以多安排一點時間，放慢腳步親自去探索，發掘更多小樽的迷人小角落。

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小樽旅遊常見問題

小樽建議安排半天還是一天遊玩呢？ 如果你只想集中火力，從南小樽下車一路逛小樽堺町通商店街買伴手禮、吃甜點，最後走到小樽運河拍美照，這樣安排半天的時間其實非常充裕；但如果想延伸到小樽水族館看企鵝散步，或是傍晚想搭纜車上天狗山將米芝蓮一星的夜景盡收眼底，那就強烈建議安排一整天，行程才不會太趕喔！ 小樽市區的景點需要開車嗎？ 小樽運河與堺町通商店街觀光人潮非常多，加上部分街道較狹窄，尋找停車位反而會花掉時間與停車費。靠雙腳慢慢散步在每個街角，才能感受小樽這座城市的復古魅力！不過若行程會前往天狗山、水族館，自駕的便利性就會大大提升。 建議在小樽住一晚還是從札幌來回一天？ 搭乘JR往返札幌與小樽最快只需要半小時且班次密集，把住宿據點留在札幌，不用拖著大件行李跑來跑去是最輕鬆的玩法。但如果你喜歡慢遊，小編就非常推薦在小樽住上一晚！當傍晚遊客散去後，有點起瓦斯燈的小樽運河與寧靜的石板街道，感受專屬小樽的浪漫氛圍。

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【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【2026小樽景點一日遊】交通、美食、伴手禮、小樽運河攻略】