日本結帳禁忌｜ 港人直接遞錢失禮？專家揭收銀員為何不直接收錢

日本旅遊｜日本文化｜冷知識｜大家前往日本旅遊購物付錢時，是否留意過收銀員總是禮貌地請你把紙鈔與硬幣放在桌上的小托盤上？即使你直接遞出現金，店員也會溫柔地引導你放入盤中，幾乎從不直接從顧客手中接過鈔票。這項日本獨特的結帳文化，其實背後隱藏著3個超級貼心的小巧思，其中1項更是讓人直呼意想不到！想知更多？即看下文！



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日本｜收銀台小托盤有何用途？

在日本，放在收銀桌上用來找錢、遞交信用卡或紙鈔的小托盤稱為「カルトン」（Carton），語源來自法文的「Carton」（意指厚紙板）。

收銀桌上的小托盤稱為「カルトン」。（AI生成圖）

日本專門銷售包裝材料與店鋪營運用品的知名企業「下島株式會社」（シモジマ）在官網分享，早期的日本金融機構與商家為了方便點算金錢，會使用厚紙板製成的扁平盒子來盛載硬幣與紙鈔。隨著時間演變，這種作法便成為日本零售與服務業的標配結帳工具。到底這個小托盤究竟有何妙用？

日本結帳文化【1】避免找錯錢糾紛

將現金放置於托盤上，最實用的功能就是避免結帳時因找錯錢而產生的糾紛。當你用手掌拿著錢清點時，可能會忽略重疊的硬幣，或是讓錢不小心從指縫間滑落。而將錢攤列在現金托盤上，顧客與收銀員都能對金額一目了然。收銀員會當著顧客的面，用手指點算托盤上的硬幣並讀出金額，這不僅能防止顧客記錯自己付出的面額，也能確保收銀員準確找零。

錢攤列在托盤上，顧客與收銀員都能對金額一目了然。（AI生成圖）

日本結帳小托盤【2】注重衛生！避免不必要的肢體接觸

紙鈔與硬幣經過無數人的手，難免帶有細菌，使用小托盤能有效減少接觸、加強衛生。

此外，日本服務業極為注重「顧客的個人空間」與禮貌界線。在日式服務文化中，直接觸碰顧客的手被認為不夠體貼，甚至失禮。雖然雙手交接找零看似禮貌，但有些顧客可能對直接的肢體接觸感到不自在，但透過托盤傳遞，就能自然地維護彼此的舒適距離。

日本結帳小托盤【3】提升結帳效率！底部「神奇顆粒」設計超貼心

使用托盤處理現金能大幅提升結帳效率，店員與顧客可以隨時依照自己的節奏取用現金，避免交接時的手忙腳亂，讓交易更加順暢。

最意想不到的是托盤底部的細節設計！許多托盤底部特別佈滿了微小的橡膠軟顆粒，設計是為了能讓硬幣微微浮起。無論是收銀員還是顧客，都能輕鬆用手指將扁平的1日圓或10日圓硬幣拿起，解決硬幣緊貼光滑桌面、極難拿取的尷尬場面！

許多托盤底部特別佈滿了微小的橡膠軟顆粒，設計是為了能讓硬幣微幅浮起。（AI生成圖）

（全文完）👉follow好食玩飛ig✈️免費睇旅遊飲食攻略