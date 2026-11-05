東京自由行｜6大神社推薦　「洗錢」求財運　全日本唯一氣象神社

到日本旅遊時，很多人會將日本的神社也排進行程之中。不論是神社參拜祈求保佑，或是帶御守和御朱印回家、參加神社的祭典活動，都能夠體驗到在地的日本文化。在享受體驗的同時，也要記得入境隨俗，尊重當地的參拜禮儀。



這次要介紹的是位於東京的6間神社，以保佑結緣、天氣、學業、財運等聞名，一起來看看！

神社參拜方式與禮儀

在日本神社參拜時，除非該神社有特別的參拜方式，基本上以「二禮二拍手一禮」為原則，在投入香油錢之後，先對著神明敬禮兩次，再拍手兩下，最後在完成祈願之後，則是再敬禮一次。而香油錢的部分，可以準備五円硬幣前往參拜， 因為日文的「五円」讀音和「ご縁」相同，因此有與神明結緣之意。不過身上剛好沒有五円硬幣的話也沒有關係，心誠則靈。

東京神社6大推介

1. 明治神宮：原宿站旁森林參道，吸收滿滿正能量

首先要介紹的是，到了東京，一定不能錯過知名的能量景點「明治神宮」。

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供奉明治天皇和昭憲皇太后的明治神宮位於熱鬧的原宿車站附近，交通相當便利，但一走過神社門口的巨大鳥居，就猶如來到了一座茂密的森林，順著參道一路往內走，除了可以感受大自然之外，也能夠吸收神社的正面能量。

明治神宮

地址：東京都澀谷區代代木神園町1-1

開放時間：開門閉門時間隨日出日落每月更動，詳見官網



2. 東京大神宮：結緣聞名伊勢遙拜殿，書籤籤詩超特別

接著要介紹的是位於飯田橋車站附近的「東京大神宮」。

東京大神宮是伊勢神宮的遙拜殿，也是東京地區以結緣聞名的神社。除了到此參拜之外，也可以到此抽一隻「結緣籤」，籤詩是書籤型，在下一次到此參拜之前可以當作書籤使用。另外，除了抽籤之外，也可以在此購買結緣御守祈求戀愛運。

東京大神宮

地址：東京都千代田区富士見2-4-1

開放時間：6:00-21:00（授與所：8:00-19:00、御朱印：9:00-17:00）



3. 氣象神社

日本唯一的「氣象神社」就隱身於東京的「高円寺冰川神社」境內，這裡更是新海誠電影《天氣之子》中神社的取景地。如果想要祈求在重要的日子能夠有好天氣，可以到這裡參拜，祈求「氣象之神」保佑。

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氣象神社御守

在氣象神社可以抽可愛的晴天娃娃造型神籤，更有特別的「晴守」，以及各式與保佑好天氣、考上氣象士資格等相關御守，在旅程的一開始，不妨到此祈求接下來的旅程每天都是好天氣！

氣象神社

地址：東京都杉並區高圓寺南4-44-19

開放時間：早晨～17:00（社務所：9:00-17:00）



4. 小網神社：求財除厄人氣神社，銭洗いの井洗錢求財運

位於東京茅場町、人形町車站附近的「小網神社」以求財、除厄運聞名，每到假日和特別的節日，人潮總是絡繹不絕。

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小網神社最特別的是，在正殿參拜完之後，可以到旁邊的「銭洗いの井」（洗錢之井）洗錢，帶著沖洗過的錢，讓它繼續帶來財運。

小網神社

地址：東京都中央區日本橋小網町16-23

開放時間：9:00-17:00



5. 湯島天滿宮：東京賞梅名所，花季必訪梅花祭

湯島天滿宮同時也是東京都內知名的賞梅景點。

神社境內種了許多不同品種的梅花，更會在花季舉辦梅花祭，吸引許多人慕名而來。

湯島天滿宮

地址：東京都文京區湯島3-30-1

開放時間：6:00-20:00（御朱印：9:00-17:00）



6. 根津神社：千年古社文化財，4月杜鵑花海超壯觀

在根津車站附近的「根津神社」據說是在1900年前由日本武尊所創建，而社殿更是被指定為國家指定文化財。

到了每年4月杜鵑花的季節，更是能夠在此欣賞到一整片杜鵑花盛放，花團錦簇的景象相當壯觀。除了杜鵑花季之外，每個月更會舉辦手作市集，如果剛好遇上了當月的市集，可以順道去看看！

根津神社

地址：東京都文京區根津1-28-9

開放時間：隨月份調整，6月～8月 5:00-18:00（授與所：9:30-17:30），詳見官網



東京神社常見問題

除了參拜禮儀之外，還有哪些要注意的事情？ 日本每間神社開放參拜的時間不同，有些神社更會因為日出、日落的時間調整開放時間，在規劃行程前建議先查好想去的神社當天的開放時間。另外，有些神社的開放時間，和能夠購買御守、御朱印的時間不太一樣，如果想要買到該神社的御守或是御朱印，也要注意時間。 「東京十社」包含了哪些神社？ 「東京十社」是明治天皇認定能夠代表東京的 10 座神社，文中介紹到的根津神社也是其中之一，另外還有神田神社、龜戶天神社、白山神社、王子神社、芝大神社、日枝神社、赤坂冰川神社等。如果來到東京想要來一場神社巡禮，不妨可以走遍這十座具有代表性的神社。

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