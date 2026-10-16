東京燒肉9大推介｜不止敘敘苑／和牛放題／高空靚景／人均$160

東京燒肉｜來到日本，沒理由不吃日式燒肉吧？《香港01》好食玩飛記者就蒐集了東京9大燒肉推薦給大家，其中有被日本票選為東京第一的燒肉，有牧場直送神戶牛，亦有一人燒肉店等。下次去東京記得預約定啦！



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東京燒肉【1】蕃EBISU YORONIKU

獲得2023年度燒肉百名店及2024年度Tabelog Award銀牌的蕃YORONIKU，雖然人均價錢上要近1萬至1萬5千日圓（約542至813港元），但吃過的網民都紛紛表示值得這個價錢，更有人表示「吃過這間就沒辦法再去別間吃」、「牛肉的熟成度掌握得很好」、「簡直是人間美味」。

蕃EBISU YORONIKU不同套餐都有各款吃和牛「花式」，好像有以松露壽喜燒和生牛肉壽司為主打的套餐、有各款部位的基礎和牛燒肉套餐，而夏多布里昂牛肉是眾多食客一致認同的招牌菜，牛香肉嫩，有油脂但肥而不膩，滿足感爆棚！想試的朋友謹記必須一個月前預留座位。

蕃EBISU YORONIKU

地址：日本〒150-0013 Tokyo, Shibuya City, Ebisu, 1 Chome−11−5 GEMS恵比寿 8F

營業時間：星期一至日 17:00-00:00（特別節日可能有變）



東京燒肉【2】原宿焼肉KINTAN

KINTAN是一間備長炭黑毛和牛燒肉連鎖店，但每間分店的菜單都會稍有不同，而原宿店則位於明治神宮車站附近，位置方便。而且連本地人都大讚這裏的和牛肉質既高質又有保證，備長炭燒肉更能鎖住肉汁，帶出獨特香氣。

裝潢亦充滿現代時尚感，氣氛滿滿，更被日本女士票選為最想去的燒肉店第一名。必須一提的是CP值超高的午市套餐，最平2,980日圓（約162港元）就可吃到280克牛肉配上任添的白飯、沙律和湯。

原宿焼肉KINTAN

地址：日本〒150-0001 Tokyo, Shibuya City, Jingumae, 1 Chome−10−37 B1

營業時間：星期一至日 11:30–15:30, 18:00–23:00（特別節日可能有變）



東京燒肉【3】敘敘苑（晴空塔店）

敘敘苑是日本知名燒肉連鎖品牌，走較高檔路線，在東京上野、新宿等人氣區域都有分店。而之所以推薦晴空塔店，當然是因為可以邊燒肉邊看窗外美景。

不少網民大力推薦其午市套餐（午餐時段10:30-16:00），原因是比起晚市的一萬圓多的套餐，午市最貴套餐都只需5,800日圓（約315港元）就可品嘗到口感軟嫩的上等五花肉，而且還可享受晴空塔的美景！

敘敘苑（晴空塔分店）

地址：東京都墨田區押上1-1-2 東京ソラマチ（Solamachi） 30F

營業時間：星期一至日 10:30-23:00（L.O.：21:30）（特別節日可能有變）



東京燒肉【4】燒肉亭六歌仙

六歌仙燒肉是受遊客歡迎的燒肉放題餐廳，在TripAdvisor上多年獲得新宿美食第一名。有網民分享，店舖除了是牛肉品質良好，更有松葉蟹、松阪牛等特色美食同樣都是放題餐點，而且分四個等級的套餐，最便宜2,342日圓起（約127港元）吃到基本肉類如牛五花、里脊肉等，最貴10,475日圓起（約568港元）品嘗得到神戶牛甚至有龍蝦，客人可根據喜好選擇。

六歌仙燒肉

地址：東京新宿區西新宿1-3-1 太陽花大廈 6F/7F

營業時間：星期一至日 16:00-23:00 （特別節日可能有變）



東京燒肉【5】新宿焼肉 牛たんの檸檬

喜歡吃厚切牛舌的朋友，快安排這間店到行程吧！牛たんの檸檬是在新宿的排隊網紅店，想避開人龍就記得要訂位！網民除了大讚厚切牛舌外焦內嫩，牛味香濃，亦指出店舖對遊客態度良好，又備有中英文餐牌，難怪能吸引眾多食客。

新宿焼肉 牛たんの檸檬

地址：日本〒160-0023 Tokyo, Shinjuku City, Nishishinjuku, 7 Chome−16−12 YSビル B1F

營業時間：星期一至日 17:00-00:00（特別節日可能有變）



東京燒肉【6】牛屋 銀兵衛（銀座店）

牛屋 銀兵衛一大賣點是從牧場直送的神戶牛及黑毛和牛，店內裝潢走奢華路線，設有獨立包廂及專人代烤服務，晚市人均約一萬日圓（約548港元）以上。完整套餐涵蓋前菜、神戶牛多款稀少部位、牛壽司及精緻甜品；不少食客大讚：「牛味極之鮮濃，肉質軟嫩多汁而不油膩」，服務亦相當細心親切。。

牛屋 銀兵衛（銀座店）

地址：日本〒104-0061 Tokyo, Chuo City, Ginza, 7 Chome−2−8, TOKEN building, 2F 焼肉 個室 神戸牛 人気 おすすめ デート 接待

營業時間：星期一至五 18:00–23:00

星期六日11:30–15:00, 17:00–22:00（特別節日可能有變）



東京燒肉【7】肉屋之台所

肉屋台所同樣是燒肉放題連鎖店，主打A4及A5和牛放題，在新宿、上野、涉谷等共有7間分店。放題分三級，中價位6,000日圓（約325港元）套餐別具人氣，因為最低價的並不包含和牛，而牛小排更是必點，油脂平均，入口軟熟，是網民大推。

肉屋の台所 渋谷宮益坂店

地址: 東京都渋谷区渋谷1-25-6 渋谷パークサイド共同ビル5F

營業時間：星期一至五 16:00-23:00／星期六日12:00-15:00, 16:00-23:00



東京燒肉【8】一人燒肉 MISONO

一人燒肉MISONO店內貫徹一人理念，座位都是吧枱式，更可以獨食黑毛和牛55個部位，表明「最少一片就能點」，就不用擔心一人吃不完了，當然亦有套餐可以選擇，他們的3,000日圓（約163港元）套餐是必點，共有12種牛肉，而當中更有入口即溶的大理石花紋牛肉，真是獨遊恩物！

一人燒肉 MISONO

地址：東京都豊島区西池袋1-18-1 五光ビル 1F

營業時間：星期一至五15:00-23:30／星期六日11:30-23:30



東京燒肉【9】肉屋橫丁

肉屋橫丁店鋪位罝方便，位於秋葉原店距離JR站步行1分鐘，店面外的透明展示櫥窗，展示色澤紅潤、油花豐滿的上等肉品，這裡的選擇套餐分為「和牛」和「神戶牛肉」兩種。，也可自行選擇和牛部位，牛肉大理石紋油花完美，加熱後油花慢慢融化，肉質柔嫩，入口更散發著濃郁的肉香和甘甜味。

肉屋橫丁

地址：東京都千代田区外神田1-18-19 BiTO AKIBA 3F

營業時間：星期一至五12:00 - 22:00／星期六日11:30 - 22:00



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