赴日旅遊行李箱被誤拿　對方打不開竟撬鎖　律師：恐負民事責任

一名旅客獨自赴日旅遊，卻在下機後發現行李箱遭另一旅客誤拿，對方甚至因為誤以為密碼鎖故障，直接將鎖頭撬破才發現拿錯行李。



這起烏龍事件引發討論。根據《三立新聞》報導，當事人表示登山設備原本都在行李箱內，行程因此大受影響，他對於對方沒有事先告知行李遭破壞感到無奈。人們普遍認為這種做法確實過分，認為即使打不開行李箱，也應該先確認內容物主人身份，而非直接破壞。

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行李箱上通常貼有航空公司標籤，標籤上記載著行李箱主人的護照姓名，但拿錯行李的旅客未能仔細核對就逕行破壞，引發法律疑慮。律師李育昇指出，雖然誤拿行李箱原則上不構成竊盜罪，因為缺乏竊盜意圖，但破壞他人財產已造成實際損害。他強調：「把別人的行李箱帶走造成他人不便，或將鎖具弄壞，民事上仍然可能要負損害賠償責任。」

為了避免行李箱被誤拿，許多旅客已採取預防措施。大家普遍表示會使用保護套作為區隔，或加裝行李吊牌以增加辨識度，降低拿錯的機率。

事件後續發展上，拿錯行李的旅客在社群平台發文道歉，並承諾賠償相關損失。被誤拿行李的當事人則表示希望事情告一段落，並將所獲賠償四千元台幣捐款給熊本地震災區。當事人藉此提醒其他旅客，領取行李箱前務必再三確認身份，不僅能避免拿錯行李，也能防止誤踩法律紅線。

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