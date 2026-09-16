航班通知延誤又按原時間起飛？網紅慘多花錢候補　內行揭機場真相

日前有網紅搭飛機前收到航空公司通知班機延後，不料班機最後沒有延誤，而是依照原定時間飛走，導致她錯過航班。對此，韓國導遊領隊桑尼Sunny提醒，就算航空公司通知班機延誤，最好還是依原定航班時間抵達機場，避免航空公司在不確定因素下再度更換起飛時間。



網紅愛麗絲日前在美國搭乘阿拉斯加航空班機時遭遇班機延誤風波。她出發當天上午收到航空公司電子郵件，通知航班將延後2小時起飛，因此依照新的起飛時間安排前往機場。然而當她抵達機場時，地勤卻告知航班已恢復正常時刻起飛，飛機早已離站，導致她錯失登機機會，甚至因此多花270美元改排其他班機候補。

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韓國導遊領隊桑尼Sunny在社群平台分享此事，並提出專業建議。Sunny指出，站在旅遊業者的角度，只要航空公司沒有正式宣布航班取消，即使收到延誤通知，仍建議旅客按照原訂班機時間規劃行程，並至少提前2小時抵達機場等候。

Sunny解釋，航班延誤通常與天候、機械調度、航管或其他突發因素有關。只要影響因素解除，航空公司就可能再次調整起飛時間，可能維持延誤，也可能恢復原定班表。在不確定延遲因素的情形下，航空公司很有可能再度變更航班時間，因此旅客若完全依照延後時間抵達，便可能因班機提前恢復起飛而措手不及。

Sunny也分享自己的帶團經驗，先前韓國機場發生罷工時，她帶領的航班曾收到延誤6小時的通知。即便如此，她仍要求所有團員依照原訂集合時間抵達機場，且不要離開航廈，就是為了避免航班突然提前或恢復原本時刻起飛，影響整團行程。

Sunny的建議是，在航班尚未取消前，寧可提早抵達機場待命，也不要冒著錯過班機的風險。網友們對此深表贊同，許多人分享類似經歷。有網友表示「同事遇過6點班機被改10點，悠哉準備8點前再到機場，結果又通知改7點起飛，害他來不及報到」；也有人提到「有遇過下午改成一大早飛的，好險我還沒睡覺，不然就錯過通知了」。

對於航空公司頻繁更改班機時間，部分網友表示不滿，認為「航空公司這樣改來改去，完全不把客人權益當一回事，感受很差」。不過也有人表示這個經驗讓他們「長知識，如果是我應該也會依照新時間抵達，沒想過這麼多問題」。

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