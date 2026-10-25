酒店床頭抱枕超髒？內行人曝極少清洗真相　專家教3招防菌自保

住酒店看到床上的方形抱枕，你會用嗎？一名五星級酒店前員工在Threads發文，直言入住時絕對不用床上的抱枕，會立刻移到椅子上。貼文曝光後，引發大批網友與同業共鳴，直呼「真的很髒」。



這名前酒店員工表示，作為業內人士，他對客房裝飾用品的衛生狀況特別警覺。他指出，床上的方形抱枕通常很少清洗，房務人員整理完房間後就直接擺回床上，衛生堪憂，因此他入住時「一律放到椅子上」。

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貼文一出，許多網友紛紛留言附和，

「這才該廢除，最髒的東西」

「上次摸一個臭到有陰影」

「一進房間馬上移開」

「這才該廢除，最髒的東西」

「絕對不用加一」

「客房裡所有的抱枕我一律拿到沙發最邊邊，住宿期間都不會碰」

「都沒在洗真的很噁心」



除了抱枕，床尾巾（床旗）也被點名是衛生隱患。網友表示會用衛生紙捏著移開，甚至收到櫃子最上層。不少自稱房務人員的同業也現身認證，坦言這些裝飾品通常不換洗，有些房務為了方便甚至會直接丟在地上。同業更直言：「做過房務的可以保證，房間裡的東西都不要太放心使用。」

有房務人員建議，住客可多帶毛巾蓋在枕頭上，因為酒店通常只洗枕套不洗枕心。

此外，電視遙控器、玻璃杯與熱水壺也是常被點名的衛生地雷，建議使用前先用酒精消毒或沸水燙洗。

不過，也有民宿業者跳出來平反，表示他們每次退房都會將抱枕套拆下送洗，並非所有旅宿業都如此。

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