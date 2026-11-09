內地公眾假期2027出爐！農曆新年放足9日　港人返深圳避人潮攻略

內地公眾假期2027｜深圳｜港人北上｜經常北上的港人要注意！內地官方正式公布2027年公眾假期安排，涵蓋元旦、農曆新年、清明節、端午節、國慶節等共七個節日。其中，今年農曆新年罕有連放9天，國慶連休7天。另外，某指定假期被調整為國內上班日，不屬高峰時段。想避開過關人潮？即睇下文邊日上去最少人啦！



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內地公眾假期2027｜新年放足9日

每逢假期，不少港人都會選擇北上吃喝玩樂。近日，內地國務院官方公布了最新的公眾假期安排，其中，在新的安排下，內地農曆新年假期罕有地延長至放9天，內地由2月5日（年三十）起一路放假至2月13日（正月初八），合共連休9天；前後則需於1月31日（星期日）及2月14日（星期日）上班。

內地公布2027最新公眾假期安排，農曆新年假期罕有地延長至放9天。（黃浩謙攝)

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除了新春長假，2027年的端午節在6月9日（星期三）及中秋節在9月15日（星期三），不用前後調休上班，僅於正日各放假1天。至於五一勞動節則由5月1日（星期六）連休至5月5日（星期三），共放5天；十一國慶節由10月1日（星期五）放假至10月7日（星期四），共放7天。

內地公眾假期2027｜甚麼是調休上班？

內地因實行「調休上班」制度，通常會在長假前後將相鄰的週末公休日會調為工作日，以拼湊出數天至十天的連假；因此港人若趁這些內地需「補班」的週末北上，能避開內地本地人潮。

內地公眾假期2027｜甚麼日子可避開高峰期？

小編建議，港人北上消費時，可以預先對照內地休假及上班日子，善用「時間差」，例如選擇內地需上班的日子北上，玩得輕鬆避開人潮。

除了對照內地上班日子北上之外，復活節、佛誕、聖誕節和重陽節等等在內地不屬假期，港人也要以選擇這些假期間北上。

深圳過關｜入境處App避開繁忙時段

另外，大家如果想盡量在少人一點的時段出入境，並留意口岸最新消息，其實可先下載香港入境事務處App，然後選取「所有服務」，再選「陸路邊境管制站等候時間」，就可以得知全港7大出入境陸路口岸情況，包括羅湖、落馬洲支線（福田）、落馬洲（皇崗）、深圳灣、文錦渡、沙頭角、香園圍及港珠澳大橋等。

下載入境事務處App：iOS下載｜Android下載

深圳過關｜每15分鐘更新

各陸路邊境管制站的出入境等候時間每15分鐘左右更新一次。用家先點選「出境」或「入境」，版面右邊的狀況欄若顯示綠色，表示人流正常( 一般少於15分鐘) ；若顯示黃色，該口岸則略為繁忙( 一般少於30分鐘) ；而顯示紅色，就表示該口岸正處於非常繁忙狀態( 一般30分鐘或以上) 。大家可按等候時間改用其他關口，或避開多人時段過關。大家亦可點選關口查閱各口岸開放時間。

深圳過關｜WeChat小程序看陸路口岸實時情況

除了入境事務處App，WeChat小程序「i口岸」亦可查詢6個陸路口岸實時情況，包括羅湖口岸、文錦渡口岸、皇崗口岸、深圳灣口岸、福田口岸以及蓮塘口岸。首先，於搜尋欄尋找「i口岸小程序」，然後向下滑就可看到「口岸實況」，等待約20秒後，每個口岸右邊都會出現「直播」按鈕，接著再按「口岸通關圖文直播」就可以看到口岸CCTV的即時轉播，了解人流情況。

▼WeChat看深圳陸路口岸人流直播步驟

以上小程序「i口岸」適用於深圳陸路口岸，而港珠澳大橋則需要用上WeChat服務號「港珠澳大橋珠海口岸」。第一步先在搜尋欄找「港珠澳大橋珠海口岸」，其次關注服務號並點選「通關信息」，再按下「大橋口岸實時通關」，向下滑就可看到實時畫面，視窗右上角會顯示更新時間。據記者經驗，畫面10分鐘左右會更新一次。

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