高鐵時速350km如何沖廁？排泄物隨風飄落路軌？專家揭秘黑科技

高鐵｜搭高鐵去旅行或者出差，不少人都試過在列車飛馳期間去洗手間。望著窗外時速高達350公里的風景，按下沖水掣的那一刻，耳邊傳來一聲強烈的「嘶」巨響。到底這些排泄物去了哪裡？是不是像以前的舊火車那樣，直接隨風飄散到路軌上？內地機械師大解構，揭開了高鐵廁所背後的真空黑科技，想知道是什麼黑科技，記得看下去啦！



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高鐵｜舊火車「直排路軌」成歷史？

老一輩搭火車時，最深刻的記憶莫過於列車到站前，乘務員都會特意提醒：「本車廂廁所即將關閉，請勿使用。」

因為當時的火車廁所採用的是直排式設計，馬桶下方直接駁通車底，排出的東西是原汁原味直接掉落在鐵軌上的。因此，舊式列車在行車途中廁所如常開放，但每當駛入車站範圍內就必須鎖上廁所，否則排泄物便會直接污染月台和路軌。

不過，來到時速高達350公里的現代高鐵時代，這種不衞生的做法早已成為歷史。

綠皮火車。（布妹の碎碎念@小紅書）

高鐵｜車底藏「真空黑科技」：排泄物去了哪裡？

中國鐵路哈爾濱局集團哈爾濱動車段動車組機械師趙永喆在接受中國科技網訪問時解釋，現在的高鐵和動車組全線採用了「真空集便系統」。

當你按下沖水掣時，系統並不是單靠水流沖洗，而是啟動了強大的真空負壓泵。整個過程就像吸塵機一樣，以高達每秒15米的極速，把馬桶內的污物連同約0.5至1公升少量清水（相比傳統直排式或家用抽水馬桶每次耗水約4至6公升），瞬間「吸」進車底一個特製的密封集便箱（污物箱）之內。

正因為有這套強大氣壓配合，無論列車是以時速350公里高速飛馳，還是在爬坡、轉彎，排泄物都不會倒流或漏出，全部被穩穩鎖在車底的箱子裏。

高鐵｜機械師拆解真空黑科技3大優勢：乾淨、無味、環保

這套真空集便系統之所以能夠成為高鐵標配，主要有以下3大優勢。

高鐵真空黑科技優勢【1】極速負壓，滴水不漏

利用氣壓差原理，一按即淨，完全不會因為車速太快或搖晃而導致液體濺出或洩漏。

高鐵真空黑科技優勢【2】強效密封，告別異味

傳統火車廁所最令人卻步的就是陣陣異味。高鐵的集便箱與管道全程採取氣密式設計，平時緊閉，只有在沖水瞬間才短暫開啟，加上高效的過濾與除臭裝置，令車廂長期保持乾爽清新。

高鐵真空黑科技優勢【3】終點站集中清理，不污染環境

列車在行駛途中，污物會一直儲存在車底的集便箱內。等到列車回到底站或動車運用所（動車所/車輛段檢修庫）後，地勤吸污組人員會利用專用吸污車或固定式地面真空吸污系統，將集便箱內的污物徹底抽走，並進行無害化處理，真正做到綠色環保、零污染路軌。

張程程（Cheung Ching Ching）

《香港01》好食玩飛頻道編輯，熱愛探索美食、休閒玩樂及旅遊資訊，專注於為讀者挖掘最新、最齊全的本地及跨境食買玩攻略。文章涵蓋廣深港周邊遊、跨境交通優惠、特色餐廳推介及節日好去處等實用資訊。



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