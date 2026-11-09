酒樓黑白筷子點分公私筷？網民教口訣1秒即入腦　筷子擺法潛規則

酒樓｜每逢去酒樓飲茶聚餐，最怕遇到「筷子迷思」！席前擺著一黑一白兩雙筷子，到底哪一雙才是公筷？哪一雙又是自用？近日有網民在社交平台發文求教這個世紀難題，隨即引來大批食客討論。除了有網民自創爆笑的「白宮」口訣方便記憶外，更有資深茶客揭開餐桌上的2大潛規則，想知道如何一眼區分公私筷，即看下文！



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酒樓公筷｜網民求教世紀難題：究竟邊對係公筷

有網民於社交平台Threads發帖求教，指自己到酒樓用餐時，發現每個人的席前都會擺放一雙黑色及一雙白色的筷子，令他大感困惑：「究竟邊對係公筷？邊對係自己用？」 貼文一出，瞬間掀起熱議。

部分食客認為是「黑色公筷」，理由是公筷經常用來夾餸，轉用深色會較不易顯髒；但亦有一派支持「白色公筷」，指不少傳統酒樓會在白色筷子上印有「公筷」二字。

酒樓裡常見的黑白筷子。（AI生成）

酒樓公筷｜網民自創「白宮」諧音口訣 1秒即刻入腦

為了幫大家解決分不清公筷的尷尬，有創意十足的網民分享自創的「諧音記憶法」。

「記住『白宮』就得！白色食，黑色公！」 Threads網民自創的「諧音記憶法」

網民進一步幽默解釋，指出如果用黑色筷子自用食飯，諧音就像「乞（黑）食」，聽落極不吉利；相反「寧願白食，好過乞（黑）食」，所以黑色理所當然要當作公筷！這套獨特解說讓不少人直呼「太入腦」、「睇完以後都唔會記錯」。另外，「白宮」口訣在網絡上有多種流派，另一種流派為「白公（白色為公筷）」。

酒樓公筷｜資深食客揭2大餐桌潛規則：無需糾結顏色！

雖然諧音口訣相當搞笑，但亦有資深茶客指出一項真正的餐桌潛規則，直言根本「無需糾結顏色」。

酒樓公筷｜擺位潛規則【1】外公內私原則

傳統中式餐具擺設中，筷子的「位置」比顏色更重要。擺在較外側、離手較遠的那一雙是公筷；靠近自己碗碟內側的則是自用筷。

酒樓公筷｜擺位潛規則【2】同桌共識即為準

亦有網民笑言，最重要是圍內用餐親友的默契，「總之自己嗰對唔好放落嘴，或者一開局大家講好邊對係公筷就得」！

酒樓公筷｜公筷文化從何時開始？

雖然中華飲食文化源遠流長，但古代其實以「分餐制」為主（如漢代一人一案、各自進食）。到了宋代，合席共食的「聚餐制」才大行其道，而「公筷」的概念亦隨之萌芽。

據史料記載，早在宋代已有記載使用「公用勺筷」夾餸；到了近代，宋美齡於1930年代推動「新生活運動」時，亦曾大力提倡使用公筷以講求衛生。

直至2003年SARS（非典型肺炎）爆發期間，香港衛生署及衛生防護中心全力推廣分勺分筷，公筷文化才真正深植香港人的飲食習慣中，成為今日酒樓餐桌上的必備規範。

張程程（Cheung Ching Ching）

《香港01》好食玩飛頻道編輯，熱愛探索美食、休閒玩樂及旅遊資訊，專注於為讀者挖掘最新、最齊全的本地及跨境食買玩攻略。文章涵蓋廣深港周邊遊、跨境交通優惠、特色餐廳推介及節日好去處等實用資訊。



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