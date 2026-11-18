日本｜日本退稅｜大家去日本旅遊時，少不免會大量血拼，尤其是名牌。近日，有旅遊達人在社交平台上分享目睹，一名旅客在仙台機場掃描護照退稅時，系統竟亮起代表人工查驗的「紅燈」。由於該旅客是仙台機場新制上路後「第一位」觸發紅燈的人，當局更出動7名海關人員包圍檢查15分鐘！原來該名旅客購買了一隻價值約600萬日圓（折合港幣約30多萬元）的名錶。另外，在成田機場亮紅燈又有不同的應對流程，並整理出2大高危亮紅燈人士及應對情況。想知更多？即看下文！



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日本退稅｜仙台首觸發紅燈 遭7名海關人員包圍

日本退稅新制實施後，機場離境的「紅綠燈」查驗機制成為旅客熱話。日本旅遊達人林氏璧近日於社交平台分享，事發於11月12日下午約1時，一名台灣旅客準備從日本仙台機場離境，當他在退稅機台掃描護照時，系統隨即亮起代表需要人工查驗的「紅燈」。由於該名旅客事前已有心理準備，因此表現相當淡定，甚至覺得有些新奇。

林氏璧表示，現場的機場職員與海關人員卻顯得異常緊張，原來該名旅客是仙台機場自退稅新制實施以來，首位觸發紅燈的「第一人」。面對突如其來的紅燈警報，職員最初一度懷疑是機件故障，不僅要求旅客反覆掃描護照3至4次，甚至將設備重新開機測試。

在確認系統並非故障後，現場隨即召來多名人員支援，短短時間內便有多達7名海關人員圍在該名旅客身旁。海關人員隨後要求旅客出示購買單據及商品保證書，並逐一核對手錶的產品序號，整個文件與實物比對過程足足花費約15分鐘。

600萬名錶主人遭海關包圍。（AI生成圖）

完成初步檢查後，程序仍未結束。由於該物品屬於高單價貴重品，該旅客必須全程隨身攜帶；海關更與他約定時間，要求他在通過出境安檢後「再次核對手錶序號」，確認物品確實有帶離日本境內，方算正式完成所有退稅手續。

日本退稅｜源頭因購買600萬日圓名貴手錶

究竟該名旅客買了什麼戰利品，才會有如此大陣仗的待遇？原來他購買了一隻價值約600萬日圓（港幣約30多萬元）的名貴手錶！事件曝光後，引來不少網民留言：「仙台海關：欸！有人竟然來這裡大血拼耶」、「怎麼變成好像在玩搶頭香紅燈的遊戲一樣！」、「我這輩子都會是綠燈……好放心……」

該名旅客購買了一隻價值約600萬日圓（港幣約30多萬元）的名貴手錶，據新政策，只要單次消費突破100萬日圓，航空公司報到櫃檯便會通知海關前來檢查。（AI生成圖）

日本退稅｜ 成田機場退稅亮紅燈 需自行找海關

其後，林氏璧再次發文表示，有當事人回報在成田機場第二航廈亮紅燈的心得。該名旅客購買了手錶和戒指，但每件均超過100萬日圓。成田第二航廈的退稅機台位於走進機場左轉到底的位置，海關辦公區就在面對機器的右手邊；走過去告知海關人員亮了紅燈，對方就會帶你進去辦公區檢查。

該旅客將所有退稅物品和收據放置於登機箱中，海關人員便挑出這兩件貴重品詢問並標記在一張紙上，提醒他切勿將這些物品放入託運行李，過安檢後須再找海關確認品項，整個流程僅花了1分鐘。

日本退稅｜2大人士注意：奢侈品、大量掃貨易被抽查

雖然日本海關並未公開退稅系統亮紅燈的具體演算法與規則，但綜合過往經驗及業界推測，以下2種購物模式最容易被列入重點查驗名單 ：

【1】購買高單價奢侈品：

日本觀光局亦曾作出告示，若購買未稅單價達100萬日圓的商品，應事先準備好相應文件，海關檢查商品時可能會要求一併出示鑑定書或保證書。

【2】大量掃入同一款商品：

《日本消費稅法》第8條及相關政策中所指，所有免稅店在結帳時都必須將購買紀錄（包含商品明細、數量、單價）即時傳送至日本國稅廳的「免稅販賣管理系統」。如果短時間內大量購入同款商品，系統會判定超出個人攜帶合理範圍或有境內轉賣風險。

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