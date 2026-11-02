日本退稅新制｜記者關西實測3秒完成！做漏1步差點無得退｜附教學

日本退稅新制｜日本旅遊｜日本退稅新制已於11月1日正式實施，大家由即日起在日本購物後想要退稅就要「先付後退」。《香港01》「好食玩飛」記者率先直擊在日本關西機場使用「海關退稅自助機」進行退稅手續流程，全個過程只需數秒即可完成！但大家要留意，如果要選擇用現金退稅，就需要再去「自助現金退稅機」進行。想知自助機位置在哪裡、有哪些退稅禁忌？即看下文！



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日本退稅新制｜11.1起實施「先付後退」

日本已於11月1日正式實施退稅新制，日後大家去日本旅遊時想要退稅，就需要先在商店支付含稅價格，然後在離境時於機場辦理確認後，由店家退回消費稅。而退稅資格與以往一樣，大家需要消費¥5,000或以上才可退稅。

旅客由即日起需要退稅就要到機場辦理退稅手續。

日本退稅新制｜退稅流程 3秒即完成顯示查驗結果

記者於新制實施當日（1日）在大阪購物後，於大阪關西機場登機離境前實測退稅流程，過程僅需3秒即可顯示查驗結果，非常快捷！

退稅步驟【1】購物後要登記收據

記者當日在大阪梅田友都八喜購買一對波鞋，由於貨品價格符合退稅要求（滿¥5,000或以上），因此可在付款時向店員出示護照並說明要退稅，之後就到店家合作的退稅公司登記收據，而且需要表明是用現金方式還是經信用卡退還稅項！

退稅步驟【2】在海關退稅自助機／Visit Japan Web進行查驗

大家到機場Check-in前，可在「海關退稅自助機」即可進行查驗，需要把護照放在自助機上掃描，若顯示「綠色判定」，代表手續完成，無須進行海關檢查若顯示為「紅色判定」，則必須連同所有未拆封免稅物品及原始單據，前往設於出境大廳的專用海關檢查區接受人工實物查驗，核對無誤後方可獲海關放行並前往航空公司櫃位辦理行李託運。

如果大家遇上要大排長龍才能使用自助機，亦可以選擇在Visit Japan Web（VJW）中進行退稅查驗，只需在機場連上專用Wi-Fi，然後在VJW網頁上辦理查驗手續即可。

如果要在Visit Japan Web進行退稅查驗需要先連上專屬Wi-Fi。（日本海關網頁截圖）

退稅步驟【3】領取退稅金額

退稅方面大家可以選擇退在信用卡或現場領取現金，如果是選擇信用卡退稅，在「海關退稅自助機」完成查驗後就可等待稅款退到信用卡，由於這個方法比較方便，記者也是選擇這款方式。

至於用現金方式退還款項，大家在完成查驗後，再到Cash Japan Tax Refund的「自助現金退稅機」進行，由於手續較繁複，輪候的人也比較多。

如果要領取現金則要再去「自助現金退稅機」進行。

日本退稅新制｜退稅前有甚麼禁忌不可以做？

退稅禁忌【1】必須在託運行李前進行查驗

大家到達機場時可能都習慣直接到航空公司櫃檯報到並託運行李，如果需要退稅的話，切記先要到「海關退稅自助機」進行查驗，並待手續完成後才可託運行李，因為如被系統抽查顯示紅色判定，這時大家拿不出實體商品，就會直接失去退稅資格。

退稅禁忌【2】退稅前不可使用免稅品

雖然現時購買免稅品後不會再有免稅密封袋包著，但大家在機場進行退稅查驗前，切記不可使用免稅品，否則將無法退稅！

退稅禁忌【3】使用同一張單的部分免稅品則全單不可退稅

新制退稅是以「單筆收據」為單位，如果單筆消費買了5樣東西，並在日本境內偷偷使用其中1件產品，在查驗時「5件少1件」，將導致整筆收據的所有商品全部無法退稅！根據日本海關網頁提到，若旅客在出境前已消費全部或部分免稅物品，且不再持有，則無法辦理免稅手續，所以如有要在日本當場使用的物品，一定要記得分開結帳。

日本退稅新制｜海關退稅自助機／自助現金退稅機在哪裡？

大家到達日本各機場時，可在日本海關官方網頁中，查看海關退稅自助機設置在哪一層。至於想進行現金退稅，則可在日本免稅Tax Free Japan網頁中，查看「自助現金退稅機」在哪一層。

本文作者：何加祺（Kiko Ho）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，具備豐富的飲食及旅遊專題策劃經驗。平時會搜羅在地隱世美食、假日好去處及最新出遊趨勢，透過親身採訪與實測，將多元化的休閒資訊整理為具操作性的行程建議，為讀者探索生活樂趣。



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