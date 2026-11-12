日本退稅｜港人Donki掃貨貪果盤錯1步　去到機場交易消失：無仇報

日本退稅新制｜日本旅遊｜日本自2026年11月1日起已轉用「先付後退」退稅新制！近日就有網民在社交媒體上發文指，在日本驚安之殿堂（Donki）購物時，職員指使用Visit Japan Web（VJW）的QR Code退稅可免費送環保袋，便轉用VJW退稅而非護照。當他到機場辦退稅時，發現Donki可退稅的交易卻不見了，懷疑自己因「貪果盤（貪小便宜）」而導致無法退稅。想知為甚麼整筆可退稅的消費會消失？即看下文！



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日本退稅新制｜網民：「一貪果盤」即刻出事

自日本轉用退稅新制後，網絡上也有不少網民反映在機場很快就可以完成退稅審查，但也有部分網民指退稅公司太多，操作有點混亂。近日就有網民在社交媒體Threads上發文指，出發前已做足功課，知道退稅選擇退現金最簡單，而且不用下載應用程式及信用卡資料。他指在Donki先後消費了2次，第二次時有職員表示，用VJW的QR Code退稅可以免費送環保袋，直言「一貪果盤即刻出事」。

該名網民續指，去到機場Check in前在自助退稅機掃描護照也是綠燈，到過完海關見到Self Tax Refund退現金也沒問題，唯獨退稅機卻完全沒有顯示在Donki使用VJW掃描的那筆消費紀錄，最後無法退稅。

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日本退稅新制｜用VJW退稅 要連專屬Wi-Fi才可辦理？

網民事後回想，發現用VJW退稅的話，應該要在機場Check in前連接專屬的Wi-Fi，再在VJW網頁辦理才完成，結果今次「輸經驗」，少了一個可退稅的交易。

使用Visit Japan Web辦理退稅Wi-Fi：

SSID： Customs_WiFi_For_TaxRefund

密碼： jcustoms



日本退稅新制｜不少網民同樣中招

貼文一出後，隨即引起不少網民留言回應指，在東京離境時，Donki的退稅記錄也消失，但當時並非用VJW登記退稅而是用護照，但到機場退稅時領取完現金後，再登入VJW網頁核對，發現Donki整筆退稅記錄不見了，直言「去到機場都無仇報」，結果就蝕了一筆退稅。

有網民回應指Donki的登記退稅記錄同樣不見了。（Threads截圖）

但亦有網民指出，當日購物有機會因系統未同步、來不及上傳至伺服器而沒有該筆記錄，所以要退稅的商品最好在回港前一天買齊。事主回應指，該筆Donki消費是在臨飛前幾小時購物，所以有可能因系統還未更新所致。

自2026年11月1日起，日本為防範免稅品非法境內轉售，正式實施全新「先付後退」免稅機制。根據 日本觀光廳官方旅客指南 規範，所有外國旅客在免稅店結帳時，均須先行支付包含8%至10%消費稅的「含稅價格」，待離境當日抵達機場、將商品親自帶出境前接受海關查驗，稅款才會經由指定管道退還。

許多旅客容易將此制度與分期金融服務「先買後付（BNPL）」混淆，實質上此為「先預付稅款、離境核驗後退稅（Tax Refund System）」。在實務操作上，每筆免稅交易均需由店舖POS系統即時上傳至日本國稅廳的雲端資料庫；若旅客於臨近登機前數小時才在唐吉訶德（Donki）等連鎖店採購，極可能因店家伺服器批次同步出現時間差，導致機場免稅機台查無該筆紀錄，白白痛失退稅權益。因此強烈建議大額退稅商品務必在回程前一天完成採購，確保資料全數成功入庫。

本文作者：何加祺（Kiko Ho）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，具備豐富的飲食及旅遊專題策劃經驗。平時會搜羅在地隱世美食、假日好去處及最新出遊趨勢，透過親身採訪與實測，將多元化的休閒資訊整理為具操作性的行程建議，為讀者探索生活樂趣。



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