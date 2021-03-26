撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-03-26 17:09

生日Staycation過後32小時才收到一個索償$3000的電郵，真的見到都驚！但有住客在Rosewood Hotel瑰麗酒店（下稱Rosewood）退房後收到酒店電郵，指她弄污浴室地氈要求賠償，但事主堅稱入房時已見到地氈污漬。事件最後怎麼完結？立即看本文睇詳細事發經過。

Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」截圖

事主「羅彤」在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」上載千字文，圖文並茂分享自己住Rosewood之後，時隔超過32小時才收到酒店的電郵要求賠償$3000，令她由驚喜Staycation變驚嚇，點擊圖片睇睇酒店以什麼原因要求事主賠償，及事主講述事發經過 👇👇

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《香港01》記者就事件向酒店查詢，酒店方面回應指他們針對此事件進行內部調查。事主分享中伏經驗後，令不少原本打算訂Rosewood的網民打退堂鼓，又感激事主提醒入住酒店要拍片，點擊圖片睇睇網民有乜講 👇👇

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檢查房間發現問題需先向酒店反映

至於入住酒店是否一定要拍片來保障自己？《香港01》旅遊記者向酒店工會主席徐考澧Alex查詢，Alex指客人入住時發現房間有什麼瑕疵都可以先向酒店反映，避免退房才出現爭拗。

至於有不少網民質疑酒店相隔32小時才找事主，Alex認為有3個可能性。第一，酒店可能在賣房前詢問執房人員的情況，但因工作人員房間未問到。亦有可能是酒店正嘗試清理地氈的污漬，最終無法清除污漬才收客人錢。最後亦有機會是客人留錯聯絡資料或無聽電話，最終相隔很久才找到客人。

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