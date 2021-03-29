撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-03-29 13:05

日本人氣諧星Yuriyan Retriever（ゆりやんレトリィバァ）初出道時，以引以為傲的「棉花糖」身型及放開懷抱的演出，成功吸引觀眾的目光，短短幾年已獲多個搞笑藝人比賽大賞的冠軍。2019年，她更憑著自己的肥胖身型，以無所畏懼的大膽演出成功登上《America's Got Talent》的舞台。不過，最近有網民發現她的身型與之前比較纖瘦了不少，到底原因為何？

《ザ！世界仰天ニュース》

日本綜藝節目《ザ！世界仰天ニュース》早前播出特別篇，請來Yuriyan Retriever（下稱「Yuriyan」）公開她的減肥故事。Yuriyan自小憧憬成為像早安少女組一樣的美少女偶像，但是當她發現少女偶像們都是擁有漂亮的雙眼皮，而自己卻只有單眼皮，於是便果斷放棄這個夢想。直至小學二年級時，因為在電視看了吉本搞笑藝人的綜藝節目，發現單眼皮都可以做明星，立志長大後要加入藝能界。

《ザ！世界仰天ニュース》

大學畢業後，Yuriyan便加入著名的搞笑藝人搖籃「吉本綜合藝能學院」進行訓練，成功出道後，用肥胖身形和模仿外國藝人的英日夾雜棟篤笑演出，成功吸引觀眾的眼光！隨後，她又通過《America's Got Talent》的舞台選拔，雖然一身泳衣裝扮的大膽演出被日本人批評為難登大雅之堂，不過也有外國網民大讚她英文流利又可愛，在國外頗具人氣。不過，最近有網民發現她的身型與之前比較纖瘦不少，在社交平台上議論紛紛，到底Yuriyan減肥背後的真正原因是甚麼？👇👇按下圖看節目重演Yuriyan的減肥經過👇👇

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同場加映：日男酒後糊塗買100萬円消防車 一個念頭逆轉成人生勝利組

日本電視節目《激レアさんを連れてきた》早前請來的「極罕有」嘉賓平野恭誉，他因為一次手誤，竟然不小心在拍賣網站購入價值100萬日圓的二手消防車！平野本來只是打算買一架普通私家車，但是因為這次意外，這輛消防車就順利成章地，成為他和家人的日常代步工具，去超市買菜、上班都是靠它！

（《激レアさんを連れてきた》節目截圖）

平野表示，駕駛消防車外出會遇上不少麻煩事，例如泊車只可以到露天停車場、車上有太多不知名用途的「謎之按鈕」、每次停泊在超市門外都會引起騷動等等。然而，因為平野一次突發其想，這輛消防車竟然成為他人生「神逆轉」的契機？👇👇按下圖即睇平野與這輛消防車之間發生的故事？👇👇

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最後平野用這輛消防車變身做這件事在事業上取得成功，即看全文：日男酒後糊塗錯手買100萬円消防車 一個念頭變身人氣餐車開5分店