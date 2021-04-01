撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-04-01 06:00

粉嶺打鼓嶺坪洋村又出現一大片壯觀的白茅草原，整片雪白的草原十分震撼，吸引大量遊人打卡。想影靚相不用上山，更可同遊「港版彩虹眷村」兼歎粉嶺美食。《香港01》旅遊記者為大家安排好粉嶺一日遊4大食玩推介行程。

【第1站】必食粉嶺名物豬手麵

即使未去過粉嶺搵食，詳細大家對粉嶺名物豬手麵都略有所聞，因為粉嶺街坊都會向朋友們推介這當區名物。在出發賞白茅草之前，一於去粉嶺幾十年老字號「群記牛肉圓豬手」歎一碗豬手麵，點擊圖片睇睇更多招牌及小店特色介紹 👇👇

群記牛肉圓豬手 地址：新界粉嶺聯和墟聯昌街5號豐景樓地下 電話：26756382

【第2站】走進寧靜壁畫村打卡

要入坪洋村一帶欣賞大片白茅草田，必會經過港版「彩虹眷村」——坪輋壁畫村，所以大家不妨短暫探索下這條寧靜小村，安靜欣賞下村民所畫的壁畫。至於村民為何把自己的屋畫得七彩繽紛？點擊圖片睇催淚原因 👇👇

交通：於粉嶺港鐵站乘坐52K小巴至坪輋九記士多落車進入坪原路，於桌榮記士多雜貨店左轉入村。

【第3站】闖白茅草平原尋找隱世美景

根據網民們的分享，原來坪洋村的白茅草再次盛放，令草原變身白茫茫一片，比芒草海更震撼。雖然一直沿坪輋壁畫村旁的坪原路步行都會找到白茅蹤影，但最美的白茅田就在……點擊圖片睇睇最美白茅所在地、到達方法及注意事項 👇👇

【第4站】前粉嶺裁判法院歎Tea兼打卡

前身為粉嶺裁判法院的建築經翻新後變身香港青年協會領袖學院，雖然每年只會開放讓大家遊走古蹟之中，但大家仍可以去地下的「添飲咖啡館」。咖啡館是粉嶺人氣大熱的文青風打卡Cafe，主打有機輕食和有多款咖啡豆選擇的咖啡，點擊睇睇必食推介及建築打卡位 👇👇

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添飲咖啡館 地址：粉嶺馬會道302號地舖 電話：67599141（由於餐廳採用預約制，請事前Whatsapp訂座。）

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