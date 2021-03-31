撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-03-31 17:01

在日本吃拉麵時，很多人都覺得要發出「雪雪聲」才是好味的象徵。但是，原來這樣在我們眼中根深柢固的文化，原來可能已經過時？早前，有日本網民在討論區上發帖，抱怨丈夫無論吃甚麼也發出「雪雪」聲，實在是非常討厭。帖文一出，隨即引起網民兩極化的爭議，還有日本電視台專門製作特輯，街訪路人最討厭吃出「雪雪」聲的食物，究竟「雪」到甚麼程度才叫可以接受？

《羽鳥慎一モーニングショー》節目截圖

近日，日本討論區上出現一個新的名詞「雪雪人」（ススラー），引起網民熱烈討論。「雪雪人」（ススラー）指吃東西會發出「雪雪」聲的人，源自一位日本網民在討論區上發佈帖子，抱怨丈夫無論吃甚麼都會發出「雪雪」聲，食拉麵、喝味噌湯都尚算可以理解，但是竟然連吃白飯、Pizza、軟雪糕都要「雪雪」聲，讓她覺得非常困擾：「說實在真的很嘔心！」

《羽鳥慎一モーニングショー》節目截圖

日本朝日電視台早前就此話題製作特輯，在街上訪問市民對別人吃東西發出「雪雪」聲的意見，同時進行「可以接受吃甚麼食物時發出『雪雪』聲？」的調查，大部分人都可以接受拉麵，但同是麵類的意粉卻不行？👇👇按下圖看街訪結果👇👇

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同場加映：衝擊港人的22個日本文化

日本和香港的生活環境不同，而且每個地方都有獨有的文化習慣。在外國人眼中，究竟有甚麼令人驚訝的日本文化？例如吃拉麵時要發出「雪雪」聲原來已經過時？小學生獨自上學好勇敢？其中有些更是令日本人都覺得「放過我吧！」的日常！

👇👇即按下圖看衝擊港人的22個日本文化👇👇

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