旅行日語｜欅坂是街名？「筋」多在大阪？常見日本漢字路牌介紹

撰文： LIVE JAPAN 最後更新日期： 2021-05-29 12:02

無論是哪國旅人只要到達日本、走出機場，一定都能在路上發現寫有各種日文片假名及漢字的交通指示看板，這些看板上不外乎就是寫路名、往哪個方向之類的，一般香港人將這些漢字照唸雖然也是不會有什麼問題，但是大家有仔細想過其中的漢字意思是什麼嗎？LIVE JAPAN整理了道路看板上常見的漢字的意思介紹，像是常見的「通り」、「方面」等，一起來增廣見聞長知識一下吧！

在路上看到過通り、筋、折り、原付這些詞語嗎？逐一為您拆解！（點圖放大閱讀）▼▼▼

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結語

對於這些漢字，雖然香港人直接唸過去也還算能溝通，但是如果對日本文化及日語有興趣的話，透過這些生活中常見的標示來了解會比從書籍上參考更加熟悉且生動。下次去日本玩不妨透過觀察路上的告示及路牌來了解日本人的生活及文化吧！

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