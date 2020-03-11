10個日本貨幣小知識：1円的製作成本高於幣值？紙幣全都像新鈔？

紙鈔或硬幣的圖案和材質因國家而異，一般來說，圖案是象徵該國家的動植物、風景或者是建築物，又或者是對歷史貢獻度極高的人物等等，在此便能發現一個國家的民族性格。到訪國外時，把尋找稀有貨幣當作樂趣的人肯定也很多吧！為了讓你的遊日旅程多增加一點色彩，接下來就讓來介紹一下關於日本貨幣的小常識吧！

日本的紙鈔

日本的紙鈔有1萬日幣、5,000日幣、2,000日幣與1,000日幣。

1萬日幣紙鈔

正面圖案：福澤諭吉 人物介紹：明治時期的思想家・教育者，代表日本並且是東京私立大學「慶應義塾大學」的創辦人。 背面圖案：登錄於世界遺產的佛教寺院「平等院鳳凰堂」的鳳凰像（京都） 發行年：2004年

1萬日幣紙鈔（IG@gaijinology）

5,000日幣紙鈔

正面圖案：樋口一葉 人物介紹：明治時期的小說家・詩人。到目前為止紙鈔的肖像總共換過17人, 樋口一葉是第一位被採用的女性。 背面圖案：江戶時期的畫家・尾形光琳的作品「燕子花圖」 發行年：2004年

5,000日幣紙鈔（IG@papermoney_world）

2,000日幣紙鈔

正面圖案：以前琉球王國的城堡「首里城」（沖縄県） 背面圖案：『源氏物語繪卷』的畫與作者紫式部 發行年：2000年

2,000日幣紙鈔（IG@banknotecollector_kr）

1,000日幣紙鈔

正面圖案：：野口英世 人物介紹：盡心於黃熱病研究的細菌學者 背面圖案：：富士山與櫻花 發行年：2004年

1,000日幣紙鈔（IG@papermoney_world）

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日本的硬幣

日本的貨幣有分為500、100、50、10、5、1塊日幣。

日本硬幣 （IG@coins.helmond/xhei_bunny）

硬幣種類／ 圖案／ 發行年份 500日圓／ 桐／1982年﹑2000年 100日圓／ 櫻花／ 1967年 50日圓／菊花／1967年 10日圓／平等院鳳凰堂／ 1951年﹑1959年 5日圓／稻穗／1949年﹑1959年 1日圓／小樹（非特定植物）／1955年

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總結

日本旅行中使用的貨幣，在了解貨幣的設計與國家的歷史背景之後，讓我們對於貨幣的價值有了更深的理解｡如果有到訪日本，可以多多觀察日本的紙鈔與硬幣，享受一下日本貨幣帶給你不一樣的旅程｡

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