時尚購物展會展開鑼！必搶$1鮑魚$1米　教你免費入場4招拎盡優惠

撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-04-27 20:22

香港貿易發展局於4月28日首次舉行「時尚購物展」，究竟有甚麼筍貨優惠？《香港01》飲食頻道記者率先到會展場地綵訪，披露各款抵買美食產品，教大家4大攻略，掃盡場內著數優惠！ （下列產品款式以發稿日為準，最終安排視乎個別攤位而定）

這個由貿發局首次舉行的全新展覽「時尚購物展」，最大特色是設有8大主題展區，包羅飲食、家居、時裝、親子、寵物等範疇的參展商品。

「時尚購物展」將於4月28日至5月2日假灣仔會展舉行。（駱煥琳攝）

【攻略一】一招免費入場慳$10

展場共有430個參展商，雖然分為8大種類，不過主打美食的「品味之旅」區域卻佔了全場約三份之一攤檔，選擇繁多！入場費方面，成人票價只需$10，收費廉宜，不過有一個方法可以連$10都慳返！👇👇👇免費入場優惠可以即日用？按圖看記者示範教學👇👇👇

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【攻略二】把握快閃優惠低至$1買美食

如果目標是購買美食產品，可以主要逛地圖上深啡色的「品味之旅」檔攤。而要買得夠抵，必定要捕捉快閃優惠時段，有吸引的$1鮑魚、$1花雕酒、$1日本米、港產滴雞精買一送一等優惠！而且有別於歷屆「美食節」，今次分設了13個優惠時段，平均每日分4個時段，想搶抵買貨品都不用晨早排隊等入場。👇👇👇部分優惠限量及有特定條款！按圖看10個精選優惠及指定時段👇👇👇

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【攻略三】預先下載優惠券

另有一個獲得優惠的方法，不用在特定時間內搶購，只需到展覽的官方網頁內預先下載優惠券就可以使用，包括有紅酒24折、礦泉水半價、朱古力火鍋買一送一等。👇👇👇「食品及飲料」共有15個優惠！按圖下載全部電子優惠券👇👇👇

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【攻略四】抽獎贏酒店staycation

只需在場內單一商戶消費滿$200，即可以憑收據正本去抽獎登記處換領1張抽獎券（每張收據最多可換5張）。獎品都挺豐富，有海洋公園萬豪酒店住宿、歷山酒店雙人自助晚餐、Soho East餐飲券、小王子星球項鍊等等。

不過留意，展期之內分了8個時段舉行抽獎，每個時段的獎品都不同！如果有心水獎品想抽，就要留意所屬的日子時間！👇👇👇邊日先有得抽staycation？按圖看展期內8個時段精選獎品👇👇👇

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【時尚購物展】 展期：4月28日（星期三）至5月2日（星期日） 開放時間：（4月28日至5月1日）10:30am – 8pm；（5月2日）10:30am – 6pm 地址：灣仔會議展覽中心1號展覽廳

票價：（成人）$10；（小學生或身高1.22米或以下小童）$5；（3歲或以下小童及65歲或以上長者免費入場） **留意會場不設現金購票的，現場購票只接受八達通付費，並在主要入口收費站支付。

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🌶️同場加映1：全球最辣即食麵排行榜🌶️

如果自問無辣不歡，可以試跟這個2021最新的辣即食麵排行榜去吃。由美國「即食麵之神」試後評選出來，小心辣到叫阿媽！👇👇👇有款韓國拉麵一出即登上第7位！按圖看第6至10位👇👇👇

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🎋同場加映2：竹林隧道推介🎋

喜歡探索香港美景的話，推介你去竹林隧道，不用去日本京都嵐山也能拍出深幽林徑！👇👇👇按圖看號稱最美的竹林👇👇👇

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