撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-05-17 16:18

在香港也有震撼魚塘配以日落美景的風光？不說還以為自己去了台中旅行！馬草壟有著如調色盤的魚塘，每日更有日落的餘霞為其增添色彩，獨特的風景令這裡成為最近拍攝日落的熱門地。大家不妨跟著《香港01》旅遊記者建議的路線，規劃一次行程豐富的打卡之旅，順路欣賞雙魚河及梧桐河上的鳳眼藍。

📸偽台中旅行打卡路線：上水石湖墟 --> 大水管 --> 梧桐河鳳眼藍 --> 羅太豆花 --> 料壆村 --> 馬草壟麥景陶警崗 --> 上水

位於古洞以北、蠔殼圍以南的馬草壟，曾經是本港的邊境禁地，與深圳福田只是一水之隔，直至2013年才解禁。這個神秘的地方同時是個賞日落好去處，只需徒步15分鐘就能上到神秘的碉堡式警崗，欣賞到有如調色盤的魚塘風景。

網民Linda Lei分享到馬草壟拍攝的日落美景，短短數天就吸引超過2000個讚好。（網民Linda Lei圖片）

一場去到上水、羅湖一帶，記者建議大家可安排輕鬆的踩單車日，由上水出發，途徑大水管、梧桐河鳳眼藍等打卡，最後經有著台中田園風光般的料壆村，終點到馬草壟欣賞日落。想知完整行程路線及打卡位，點擊圖片睇睇5大食玩推介 👇👇

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如果只打算到馬草壟賞日落打卡，大家可於港鐵上水站A4出口出，到對出的上水小巴總站乘51B綠色小巴至馬草壟信義新村落車，步行15分鐘到欣賞日落的麥景陶警崗。

踏入初夏，本港各區的鮮豔花卉再次盛放起來，紫色和白色的小花、向日葵及繡球花等為大地增添美麗色彩。趁著天氣未到最熱的時候，一於輕鬆與花海打卡去！點擊圖片睇睇5大必去的打卡花海 👇👇

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鳳凰木的花期集中在5月至6月，而5月下旬至6月上旬花開得最燦爛。市區各處雖然都種有鳳凰木，但大多一棵起兩棵止，想在欣賞鳳凰木最佳觀賞地點打卡，可以點擊圖片睇睇4個賞鳳凰木好去處 👇👇

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