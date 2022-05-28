馬鞍山行山｜走百年茅坪古道尋傳說中藤皇　經北港古道賞竹林隧道

清朝客家山歌《圍名歌》:「梅子林間再一行，遊遊不覺到茅坪，迴環聳翠多奇景，黃竹山高不必驚，石壟仔是定行蹤，直上昂坪捉地龍，回首馬鞍山頂望，居然人在廣寒宮。」當中記載了百多年前從梅子林村到茅坪的主要通道——茅坪古道。



日期：24-4-2022

路線：大水坑站＞梅子林路＞茅坪古道＞茅坪坳＞藤皇＞北港古道＞竹林＞北港

長度：約7km

時間：2.5小時（不包括休息和拍照）

交通：去程於大水坑站B出口向富安花園方向行，回程西貢公路搭92/96R往鑽石山站，或小巴往彩虹或坑口。



▼按圖看清前往茅坪古道路線及沿途風景👇👇👇

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於茅坪坳尋訪傳說中的藤皇，只見其粗大的身軀從地面向上延伸，背靠荒廢石屋，幾十條像公仔麵的彎藤向四周張牙舞爪，盡顯其氣勢和至尊的地位，不禁驚歎大自然的鬼斧神工。

▼按圖看清茅坪坳藤皇、竹林👇👇👇

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行山除了可以強身健體、洗滌心靈外，也是一段探索香港歷史和鄉村文化的歷程。山中的一石一村一木，都見證著香港從以前漁村時代發展至今的變遷。偶爾走一走古道，懷緬昔日香港的村民生活環境和察覺鄉村發展文化，重新認識這個家的歷史，不是更有意義嗎？

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