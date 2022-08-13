沙田行山｜紅梅谷燒烤場起步上望夫石打卡 下山路猴子出沒勿餵飼
撰文：雞丁暟遊天下
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望夫石（Amah Rock）位於香港新界沙田區的紅梅谷對上的一個小山崗，海拔約250多公尺，是獅子山系的一座小山。望夫石原為一塊巨石，一大一細並排而立，造形狀似婦人背著孩子，嶇石形態流露著盼望，加上流傳民間的夫妻別離悲慘故事，遂成為了熱門的旅遊勝地。
此行起點由沙田紅梅谷的燒烤場一直上走至引水道。一路往上走便可。在引水道走過小橋，便看見獅子山及望夫石的指示牌，選右方望夫石的方向。之後便是這行程最辛苦的一段，便是不斷上走樓梯至望夫石。終於到啦！（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）
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打卡及休息後便繼續向前走，留意重要的分支點要左走下山返回剛才的引水道。基本上都不用再向上走。此為重要的分支點，必須向左走（獅子山隧道公路），右方是往回歸亭。之後一直往下走。引水道是另一個重要的分支點，下山後往左走（大埔道方向）。全條引水道都是平路，小朋友都可以怒走狂奔。請留意引水道的中尾段有猴子出沒，請勿手持任何食物及膠袋和餵飼動物。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）
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註：途徑獅子山隧道及大圍的巴士如81C、87B、89B，於世界花園站下車，步行5分鐘可到出發點。
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【本文獲「雞丁暟遊天下」授權轉載。】